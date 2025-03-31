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新店安坑牛肉麵推薦：早碗見麵必吃招牌牛肉麵，隱藏菜單限量供應

2025-03-31 18:37:00 文字：饅頭弟
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饅頭弟

饅頭弟

 新店安坑最近又迎來一家新開的麵店，想吃一碗令人回味無窮的牛肉麵，絕對不能錯過早碗見麵

牛肉控的你，一定要來試試才行

無論是牛肉的質感還是湯頭的濃郁程度，都讓人忍不住一口接一口

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店家主打的是道地手工麵食，不僅有招牌牛肉麵，還有各種湯麵、乾拌麵、水餃等等

不過據說他們家的小菜和湯頭也是亮點，很多來過的人都讚不絕口

他們還有一個神秘的隱藏菜單，但要靠運氣才能吃得到，因為限量供應，錯過可是要等下一次了

新店安坑牛肉麵推薦：早碗見麵必吃招牌牛肉麵，隱藏菜單限量供應 早碗見麵

電話：02-22128991

地址：新北市新店區吉安街37

營業時間：早上11~晚上8

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早碗見麵的招牌牛肉麵絕對值得一試，牛肉塊大且軟嫩，入口即化

配上濃郁的湯頭，讓每一口都充滿了牛肉的香氣

麵條也是手工製作，口感紮實有彈性，與牛肉和湯頭搭配得恰到好處

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說到牛肉麵，靈魂配料酸菜絕對是必加的

你會發現店家的酸菜酸香爽口，完全不會過酸或過鹹，剛剛好中和了牛肉麵的濃郁滋味

每一口麵條配上酸菜，不僅提升了整碗麵的層次，還讓你吃得更加過癮

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豬肉高麗菜水餃，每一顆都包得飽滿，光是外觀就讓人食指大動

豬肉鮮嫩多汁，搭配高麗菜的清脆，吃起來完全不膩

高麗菜的爽脆口感和豬肉的肉香在口中完美融合，讓人一口接一口停不下來

咬開水餃時，還能感受到湯汁在嘴裡爆開，整個味蕾瞬間被激活

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這家店的涼拌小菜也是必點之一！特別是在炎熱的天氣裡，來上一碟涼拌菜，清爽又解膩，簡直就是完美搭配

而且他們家的小菜不僅種類多樣，還各有不同的口感，絕對能滿足每一個饕客的味蕾

先來說說涼拌黑木耳，這道小菜以其Q彈的口感征服了不少人的心

黑木耳在冰鎮過後變得更加清脆，入口有著微微的嚼勁，搭配上店家秘製的醋香醬汁，酸爽開胃

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再來就是涼拌小黃瓜，口感清爽，是炎熱夏天裡最受歡迎的涼拌菜之一

每一塊小黃瓜都保持著脆口感，加上簡單的調味，酸酸甜甜，讓人越吃越開胃

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如果你喜歡有點嚼勁又帶點細緻口感的，涼拌干絲絕對是你的菜

豆干絲經過細緻調味後，每一根干絲都吸滿了醬汁，入口不乾澀，反而非常柔嫩多汁

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菜單

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餐具自取

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明亮的燈光和乾淨整潔的空間，不會有那種擁擠或凌亂的感覺，反而讓人覺得清新自在

特別是對於那些喜歡舒適環境的客人，這裡絕對是個慢慢品味美食的好地方

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早碗見麵

phone02-22128991
place新北市新店區吉安街37號
5.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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