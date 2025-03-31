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(南港不限時日式咖啡廳)「玉虫画室咖啡 tama.atelier｣--- 一間隱身在超隱密巷弄裡，巧妙融合咖啡廳、畫室與溫書室的三合一複合式藝文空間。

玉虫画室咖啡 tamaatelier 玉虫咖啡 玉重畫室 南港美食 more
2025-03-31 21:01:00 文字：SJKen
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「玉虫畫室 tama.atelier｣(Coffee shop, liberary and painting studio three in one complex houe)， Nangang, Taipei, Mar 31, 2024, SJKen.「玉虫畫室 tama.atelier｣(Coffee shop, liberary and painting studio three in one complex houe)， Nangang, Taipei, Mar 31, 2024, SJKen.「玉虫畫室 tama.atelier｣(Coffee shop, liberary and painting studio three in one complex houe)， Nangang, Taipei, Mar 31, 2024, SJKen.「玉虫畫室 tama.atelier｣(Coffee shop, liberary and painting studio three in one complex houe)， Nangang, Taipei, Mar 31, 2024, SJKen.「玉虫畫室 tama.atelier｣(Coffee shop, liberary and painting studio three in one complex houe)， Nangang, Taipei, Mar 31, 2024, SJKen.「玉虫畫室 tama.atelier｣(Coffee shop, liberary and painting studio three in one complex houe)， Nangang, Taipei, Mar 31, 2024, SJKen.「玉虫畫室 tama.atelier｣(Coffee shop, liberary and painting studio three in one complex houe)， Nangang, Taipei, Mar 31, 2024, SJKen.「玉虫畫室 tama.atelier｣(Coffee shop, liberary and painting studio three in one complex houe)， Nangang, Taipei, Mar 31, 2024, SJKen.「玉虫畫室 tama.atelier｣(Coffee shop, liberary and painting studio three in one complex houe)， Nangang, Taipei, Mar 31, 2024, SJKen.「玉虫畫室 tama.atelier｣(Coffee shop, liberary and painting studio three in one complex houe)， Nangang, Taipei, Mar 31, 2024, SJKen.

(本文同步發表於「SJKen 的浮光掠影部落格」與「SJKen的美食與旅行手扎FB粉絲專頁」，美食體驗是版主體驗後個人主觀感受，感受因人而異，不具任何商業促銷意圖。)

 

這家位於台北市南港區南港路二段118巷11號的「玉虫画室咖啡 tama.atelier｣，藏身在超隱密的巷弄中，光是想找到咖啡廳的所在位置就需要費上一番工夫，如果你是第一次造訪，不管你是從南港港二段還是從東明街進入，都很容易錯過迷失在附近雜草叢生的巷弄間。

它介於南港郵局與台北流行音樂中心之間，更精準地說是位於南港區東明里辦公處隔壁的巷子內，巷口又是傾圮的廢棄鐵門與雜草叢生，任誰也很難想像裡一路往內走，竟藏了一棟結合咖啡廳、畫室與溫書室功能的複合式藝文空間， 每天營業時間從12:00開始，12:00 才開，店內不開放預約，先到先贏，提供Wi-Fi插電服務。

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店名「玉虫画室咖啡 tama.atelier｣也很有意思，在日文中，「卵」也寫成「玉子」，兩者的讀音完全一樣，均為「tamago」。日語的「tama」指著球型的東西。東京地名「多摩」、「多磨」也都念成「tama」，「玉」字在日文裡頭，基本上是「球」的意思。

 

咖啡館有千百種，大部分的朋友去咖啡廳，習慣點杯咖啡蛋糕等輕食，然後天南地北地聊是非，但這樣的朋友就不適合到這家藏身在超隱密的巷弄中的特色咖啡廳「玉虫画室咖啡 tama.atelier｣，一棟結合了咖啡廳、畫室與圖書館的複合式藝文空間， 從2021年開幕至今已將近四年，由一位畫家 Fanko 狗仔之家開設，但經營咖啡廳與甜點都交由專人負責，經過了入口設計極其精巧的金魚缸後，裡面的金魚肥碩很吸睛!

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廁所也設在最外面，距離金魚缸不遠處，空間不大但裡面擺設很有藝術氛圍，還擺了香燻，整體收拾得還蠻乾淨。

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一走進「玉虫画室咖啡 tama.atelier｣大廳，裡面是一處十分寬敞的咖啡廳，點餐的吧檯就設在入口，後方的巨大長形書架，一邊放的是跟咖啡茶飲甜鹹點製作的相關器具，在過去一些就是擺滿日文相關的漫畫、雜誌與書籍，自由供來客翻閱，也可取下拿到座位前慢慢閱讀。

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最裡面以玻璃帷幕隔出的畫家 Fanko 狗仔之家的工作室，運氣好的話可能有機會看見他在裡面作畫，咖啡廳裡全場靜寂無聲，彷彿置身在圖書館的溫書空間內，除了起身找尋書籍，或是在座位上翻閱書籍發出的聲音外，完全聽不到任何人的交談聲，更別說是高聲談笑聊是非，非常獨特氛圍的一家特色咖啡廳，如果你喜歡邊喝咖啡邊看書，享受獨處的靜謐時光，這家「玉虫画室咖啡 tama.atelier｣就非常適合你前來嚐鮮。

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店內提供咖啡、茶、酒、甜點與鹹點多樣化的選擇，當天點了一杯「四季春」(NT$170/份)與一盤「綜合餅乾」(NT$100/盤，包括夏威夷豆餅乾、義式脆餅與開心果脆餅)，一共NT$270，在等待飲品與甜點上桌前，就隨意逛逛書架上的藏書，挑了兩本上桌慢慢翻閱，接著就來跟大家分享當天品飲的感受。

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首先品飲的這杯「四季春」(NT$170/份)，店家很用心地先泡了一杯，然後另外附上一些茶葉，讓喝完了想再添加的客人可以自行添加，四季春顧名思義，是源自其生長習性 ，一年四季都能生長和採摘，而深受市場歡迎，茶色溫潤喝起來相對清新柔和，帶點草本氣息，喝完之後心情舒坦而平靜悠遠。

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接著享用的是這盤融合包括夏威夷豆餅乾、義式脆餅與開心果脆餅三種風味不同的「綜合餅乾」(NT$100/盤)，好吃爽口餘韻綿綿!

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如果你是喜歡獨處喝咖啡喝茶看看書， 那麼這家位於台北市南港區南港路二段118巷11號的「玉虫畫室咖啡 tama.atelier｣就非常適合您來親身體驗一番。

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玉虫画室咖啡 tama.atelier
營業地址： 115台北市南港區南港路二段118巷11號
營業時間：週三到週日12:00~19:00。（週一、週二公休）
FB粉絲頁 : 玉虫畫室 tama.atelier
IG : tama.atelier 玉虫畫室
畫家IG : F a n k o . 狗 仔 之 家

營業電話 : 0905 - 135 -205

 

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phone0905-135205
place台北市南港區南港路二段118巷11號
4.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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