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這家位於台北市南港區南港路二段118巷11號的「玉虫画室咖啡 tama.atelier｣，藏身在超隱密的巷弄中，光是想找到咖啡廳的所在位置就需要費上一番工夫，如果你是第一次造訪，不管你是從南港港二段還是從東明街進入，都很容易錯過迷失在附近雜草叢生的巷弄間。



它介於南港郵局與台北流行音樂中心之間，更精準地說是位於南港區東明里辦公處隔壁的巷子內，巷口又是傾圮的廢棄鐵門與雜草叢生，任誰也很難想像裡一路往內走，竟藏了一棟結合咖啡廳、畫室與溫書室功能的複合式藝文空間， 每天營業時間從12:00開始，12:00 才開，店內不開放預約，先到先贏，提供Wi-Fi插電服務。

店名「玉虫画室咖啡 tama.atelier｣也很有意思，在日文中，「卵」也寫成「玉子」，兩者的讀音完全一樣，均為「tamago」。日語的「tama」指著球型的東西。東京地名「多摩」、「多磨」也都念成「tama」，「玉」字在日文裡頭，基本上是「球」的意思。

咖啡館有千百種，大部分的朋友去咖啡廳，習慣點杯咖啡蛋糕等輕食，然後天南地北地聊是非，但這樣的朋友就不適合到這家藏身在超隱密的巷弄中的特色咖啡廳「玉虫画室咖啡 tama.atelier｣，一棟結合了咖啡廳、畫室與圖書館的複合式藝文空間， 從2021年開幕至今已將近四年，由一位畫家 Fanko 狗仔之家開設，但經營咖啡廳與甜點都交由專人負責，經過了入口設計極其精巧的金魚缸後，裡面的金魚肥碩很吸睛!

廁所也設在最外面，距離金魚缸不遠處，空間不大但裡面擺設很有藝術氛圍，還擺了香燻，整體收拾得還蠻乾淨。

一走進「玉虫画室咖啡 tama.atelier｣大廳，裡面是一處十分寬敞的咖啡廳，點餐的吧檯就設在入口，後方的巨大長形書架，一邊放的是跟咖啡茶飲甜鹹點製作的相關器具，在過去一些就是擺滿日文相關的漫畫、雜誌與書籍，自由供來客翻閱，也可取下拿到座位前慢慢閱讀。

最裡面以玻璃帷幕隔出的畫家 Fanko 狗仔之家的工作室，運氣好的話可能有機會看見他在裡面作畫，咖啡廳裡全場靜寂無聲，彷彿置身在圖書館的溫書空間內，除了起身找尋書籍，或是在座位上翻閱書籍發出的聲音外，完全聽不到任何人的交談聲，更別說是高聲談笑聊是非，非常獨特氛圍的一家特色咖啡廳，如果你喜歡邊喝咖啡邊看書，享受獨處的靜謐時光，這家「玉虫画室咖啡 tama.atelier｣就非常適合你前來嚐鮮。

店內提供咖啡、茶、酒、甜點與鹹點多樣化的選擇，當天點了一杯「四季春」(NT$170/份)與一盤「綜合餅乾」(NT$100/盤，包括夏威夷豆餅乾、義式脆餅與開心果脆餅)，一共NT$270，在等待飲品與甜點上桌前，就隨意逛逛書架上的藏書，挑了兩本上桌慢慢翻閱，接著就來跟大家分享當天品飲的感受。

首先品飲的這杯「四季春」(NT$170/份)，店家很用心地先泡了一杯，然後另外附上一些茶葉，讓喝完了想再添加的客人可以自行添加，四季春顧名思義，是源自其生長習性 ，一年四季都能生長和採摘，而深受市場歡迎，茶色溫潤喝起來相對清新柔和，帶點草本氣息，喝完之後心情舒坦而平靜悠遠。

接著享用的是這盤融合包括夏威夷豆餅乾、義式脆餅與開心果脆餅三種風味不同的「綜合餅乾」(NT$100/盤)，好吃爽口餘韻綿綿!

如果你是喜歡獨處喝咖啡喝茶看看書， 那麼這家位於台北市南港區南港路二段118巷11號的「玉虫畫室咖啡 tama.atelier｣就非常適合您來親身體驗一番。

玉虫画室咖啡 tama.atelier

營業地址： 115台北市南港區南港路二段118巷11號

營業時間：週三到週日12:00~19:00。（週一、週二公休）

FB粉絲頁 : 玉虫畫室 tama.atelier

IG : tama.atelier 玉虫畫室

畫家IG : F a n k o . 狗 仔 之 家

營業電話 : 0905 - 135 -205

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