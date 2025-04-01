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台北市北投區北投陽明山東昇步道至風尾步道O型一圈賞墨染櫻與田裡大山櫻

2025-04-01 12:05:10 文字：Big Fish
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Big Fish

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台北市北投區北投陽明山東昇步道至風尾步道O型一圈賞墨染櫻與田裡大山櫻

228連假第一天，本來想去鎮西堡走巨木群，

後來一位同事有事無法出遊，臨時改到北投陽明山風尾步道去看看老農。

 

台北市北投區北投陽明山東昇步道至風尾步道O型一圈賞墨染櫻與田裡大山櫻

我們先沿著東昇路往上去走東昇步道，之後再繞回風尾步道荖濃的田園。

當時東昇路上粉色昭和櫻正盛開著。

 

台北市北投區北投陽明山東昇步道至風尾步道O型一圈賞墨染櫻與田裡大山櫻

路邊的小花開得繽紛，有阿拉伯婆婆納、鵝兒腸、紫花酢漿草和朝顏。

 

台北市北投區北投陽明山東昇步道至風尾步道O型一圈賞墨染櫻與田裡大山櫻

我帶著同事步入東昇步道，先去看看墨染櫻。

 

台北市北投區北投陽明山東昇步道至風尾步道O型一圈賞墨染櫻與田裡大山櫻

步道左側盛開的白花就是墨染櫻，右側農田裡的則是三月才會開的吉野櫻。

 

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當天的人其實不少，要拍到這麼乾淨的畫面不容易。

 

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＂這櫻花真美！＂耳邊不時傳來賞花人的讚嘆聲。

 

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墨染是我喜歡的櫻花之一，還好二月底有空，趕上了。

 

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墨染剛開時白色帶點粉紅邊，花朵蠻大的，有點像蘋果花。

 

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春天氣候溫暖了起來，各式櫻花也流輪開。

 

台北市北投區北投陽明山東昇步道至風尾步道O型一圈賞墨染櫻與田裡大山櫻

不過春天的天氣變化多，有好天氣一定要把握。

 

台北市北投區北投陽明山東昇步道至風尾步道O型一圈賞墨染櫻與田裡大山櫻

莫負好春光~

 

台北市北投區北投陽明山東昇步道至風尾步道O型一圈賞墨染櫻與田裡大山櫻

連蜜蜂都來了。

 

台北市北投區北投陽明山東昇步道至風尾步道O型一圈賞墨染櫻與田裡大山櫻

在這排墨染櫻中間有一棵長得好高的大花曼陀羅，

開了不少花，也引起注意。

 

台北市北投區北投陽明山東昇步道至風尾步道O型一圈賞墨染櫻與田裡大山櫻

以前到處賞花，現在每年三月工作上比較忙，已經很少到處跑了，

只能選幾種喜歡又比較方便到達的地方去賞花。

 

台北市北投區北投陽明山東昇步道至風尾步道O型一圈賞墨染櫻與田裡大山櫻

今年賞了寒櫻、香水櫻、昭和櫻、河津櫻和墨染櫻，

大概沒時間再上山賞花了。

 

台北市北投區北投陽明山東昇步道至風尾步道O型一圈賞墨染櫻與田裡大山櫻

賞完櫻花就往下走，見到對面梯田裡的大櫻花，

我認識的老農也坐在田裡工作，我們要加快腳步了。

 

台北市北投區北投陽明山東昇步道至風尾步道O型一圈賞墨染櫻與田裡大山櫻

這步道有許多種櫻花，從一月就慢慢開。

二月底去的時候，田裡的昭和櫻正盛放著。

 

台北市北投區北投陽明山東昇步道至風尾步道O型一圈賞墨染櫻與田裡大山櫻

往關渡、觀音山的角度望過去，感覺當天可能會出現雲海喔。

 

台北市北投區北投陽明山東昇步道至風尾步道O型一圈賞墨染櫻與田裡大山櫻

山櫻花和香水櫻都已經凋謝了，長出了綠葉遮蔭，

旁邊的圳溝水流淙淙，走起來很舒適。

 

台北市北投區北投陽明山東昇步道至風尾步道O型一圈賞墨染櫻與田裡大山櫻

來到有台灣小島的小池，後面的山櫻花櫻花林都已經長出綠葉了。

後面那是紗帽山。

 

台北市北投區北投陽明山東昇步道至風尾步道O型一圈賞墨染櫻與田裡大山櫻

再往下是一間住家，牆內的昭和櫻已經燦爛地開到牆外來了。

 

台北市北投區北投陽明山東昇步道至風尾步道O型一圈賞墨染櫻與田裡大山櫻

 

 

台北市北投區北投陽明山東昇步道至風尾步道O型一圈賞墨染櫻與田裡大山櫻

門口的八重櫻則是大部分都凋謝了。

 

台北市北投區北投陽明山東昇步道至風尾步道O型一圈賞墨染櫻與田裡大山櫻

往下來到東昇步道與十八份產業道路的交叉口，

大榕樹下有不少蔬菜籃，應該是來自附近的市民農園。

 

台北市北投區北投陽明山東昇步道至風尾步道O型一圈賞墨染櫻與田裡大山櫻

樹下有附近的地圖和步道圖，有很多步道相通喔。

 

台北市北投區北投陽明山東昇步道至風尾步道O型一圈賞墨染櫻與田裡大山櫻

沿著十八份產業道路往回走，發現路邊的梯田整理過耶，

回想一下，我還真的好久沒走到這裡了。

 

台北市北投區北投陽明山東昇步道至風尾步道O型一圈賞墨染櫻與田裡大山櫻

接回風尾步道，一路階梯往上爬，

 

台北市北投區北投陽明山東昇步道至風尾步道O型一圈賞墨染櫻與田裡大山櫻

這個山谷裡的櫻花也超多的，寒櫻和山櫻花都已經開過了。

 

台北市北投區北投陽明山東昇步道至風尾步道O型一圈賞墨染櫻與田裡大山櫻

進了田裡，跟老農打招呼，送了一包金萱茶給老農。

他的弟弟摘了些菜，準備要讓我帶回家。

 

台北市北投區北投陽明山東昇步道至風尾步道O型一圈賞墨染櫻與田裡大山櫻

田裡的櫻花是竹子湖種山櫻花，

先前被颱風吹斷許多樹枝，今年開得不是很好。

 

台北市北投區北投陽明山東昇步道至風尾步道O型一圈賞墨染櫻與田裡大山櫻

剛好看到樹上有隻蝴蝶，查了一下，是優紅蛺蝶呢。

 

台北市北投區北投陽明山東昇步道至風尾步道O型一圈賞墨染櫻與田裡大山櫻

田裡的楊梅和桑葚都開花囉~

 

台北市北投區北投陽明山東昇步道至風尾步道O型一圈賞墨染櫻與田裡大山櫻

在田裡可以清楚遠眺文大。

 

台北市北投區北投陽明山東昇步道至風尾步道O型一圈賞墨染櫻與田裡大山櫻

中間那一塊有好多櫻花，應該是湖底路的大埔農場紗帽山。

我每次都遠遠望過去，沒進去過。

 

沒想到時間一晃，已經過了一個月，這時候或許還有些吉野櫻，

想抓住櫻花季尾巴的話，就要趕緊上山賞花囉。

 

即使平時沒有櫻花，東昇步道與風尾步道的風景也很優美，

連走大約一小時，隨時都能去走走唷。

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