228連假第一天，本來想去鎮西堡走巨木群，

後來一位同事有事無法出遊，臨時改到北投陽明山風尾步道去看看老農。

我們先沿著東昇路往上去走東昇步道，之後再繞回風尾步道荖濃的田園。

當時東昇路上粉色昭和櫻正盛開著。

路邊的小花開得繽紛，有阿拉伯婆婆納、鵝兒腸、紫花酢漿草和朝顏。

我帶著同事步入東昇步道，先去看看墨染櫻。

步道左側盛開的白花就是墨染櫻，右側農田裡的則是三月才會開的吉野櫻。

當天的人其實不少，要拍到這麼乾淨的畫面不容易。

＂這櫻花真美！＂耳邊不時傳來賞花人的讚嘆聲。

墨染是我喜歡的櫻花之一，還好二月底有空，趕上了。

墨染剛開時白色帶點粉紅邊，花朵蠻大的，有點像蘋果花。

春天氣候溫暖了起來，各式櫻花也流輪開。

不過春天的天氣變化多，有好天氣一定要把握。

莫負好春光~

連蜜蜂都來了。

在這排墨染櫻中間有一棵長得好高的大花曼陀羅，

開了不少花，也引起注意。

以前到處賞花，現在每年三月工作上比較忙，已經很少到處跑了，

只能選幾種喜歡又比較方便到達的地方去賞花。

今年賞了寒櫻、香水櫻、昭和櫻、河津櫻和墨染櫻，

大概沒時間再上山賞花了。

賞完櫻花就往下走，見到對面梯田裡的大櫻花，

我認識的老農也坐在田裡工作，我們要加快腳步了。

這步道有許多種櫻花，從一月就慢慢開。

二月底去的時候，田裡的昭和櫻正盛放著。

往關渡、觀音山的角度望過去，感覺當天可能會出現雲海喔。

山櫻花和香水櫻都已經凋謝了，長出了綠葉遮蔭，

旁邊的圳溝水流淙淙，走起來很舒適。

來到有台灣小島的小池，後面的山櫻花櫻花林都已經長出綠葉了。

後面那是紗帽山。

再往下是一間住家，牆內的昭和櫻已經燦爛地開到牆外來了。

門口的八重櫻則是大部分都凋謝了。

往下來到東昇步道與十八份產業道路的交叉口，

大榕樹下有不少蔬菜籃，應該是來自附近的市民農園。

樹下有附近的地圖和步道圖，有很多步道相通喔。

沿著十八份產業道路往回走，發現路邊的梯田整理過耶，

回想一下，我還真的好久沒走到這裡了。

接回風尾步道，一路階梯往上爬，

這個山谷裡的櫻花也超多的，寒櫻和山櫻花都已經開過了。

進了田裡，跟老農打招呼，送了一包金萱茶給老農。

他的弟弟摘了些菜，準備要讓我帶回家。

田裡的櫻花是竹子湖種山櫻花，

先前被颱風吹斷許多樹枝，今年開得不是很好。

剛好看到樹上有隻蝴蝶，查了一下，是優紅蛺蝶呢。

田裡的楊梅和桑葚都開花囉~

在田裡可以清楚遠眺文大。

中間那一塊有好多櫻花，應該是湖底路的大埔農場紗帽山。

我每次都遠遠望過去，沒進去過。

沒想到時間一晃，已經過了一個月，這時候或許還有些吉野櫻，

想抓住櫻花季尾巴的話，就要趕緊上山賞花囉。

即使平時沒有櫻花，東昇步道與風尾步道的風景也很優美，

連走大約一小時，隨時都能去走走唷。