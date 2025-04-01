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「白川鄉合掌村」以「合掌造」茅草屋聞名，是日本三大茅葺屋聚落之一，被列入聯合國教科文組織「世界文化遺產」，冬季點燈活動尤為著名！這次名古屋自由行搭乘巴士一日遊，輕鬆從名古屋出發，到飛驒高山老街漫步、再到合掌村，登上天守閣展望台俯瞰壯麗村落、必訪十大景點、必吃10大美食及伴手禮。紫色微笑分享合掌村一日遊行程、交通攻略與冬季點燈資訊，快跟著來玩吧！

白川鄉合掌村交通方式

從名古屋出發：

搭乘JR高山本線特急 飛驒號（Hida）至高山站（約2.5小時）。 轉搭 濃飛巴士（Nohi Bus）前往白川鄉（約50分鐘）。

📍飛驒古川新幹線（Hida）⇒

📍高山-新穗高巴士（濃飛巴士）⇒

從金澤出發：

搭乘濃飛巴士或北鐵巴士（Hokutetsu Bus）直達白川鄉（約1.5小時）。

從東京出發：

先搭乘北陸新幹線至金澤（約2.5小時）。 再搭乘濃飛巴士或北鐵巴士前往白川鄉。

巴士周遊券推薦：

家族旅行、親子遊，紫色微笑最推薦～最簡單的旅遊方式就是搭巴士一日遊！

根據旅遊需求與行程安排，選擇最適合的交通票券或巴士行程！

▼合掌村旅遊巴士 & 周遊券推薦一覽表

票券名稱 適用區域 價格 使用天數 特色 折扣連結 昇龍道巴士周遊券

（Shoryudo Highway Bus Pass）

高山・白川鄉・金澤路線 名古屋、高山、白川鄉、金澤、富山、高岡、輪島 14,000日圓 3-5天 無限次搭乘指定巴士，涵蓋合掌村與金澤、高山等熱門地點 Trip JR高山・北陸地區周遊券

（Takayama-Hokuriku

Area Tourist Pass） 名古屋、金澤、高山、白川鄉、富山等 成人19,800日圓

兒童9,900日圓 5天 可搭乘JR特急、北陸新幹線及指定巴士，適合結合JR鐵路的旅遊方式 Trip 白川鄉 & 飛驒高山

巴士一日遊 名古屋 → 飛驒高山 & 白川鄉 約5,000~12,000日圓（依行程不同） 1天 中文導遊，可選9人小團與餐點選項 Trip 白川鄉點燈祭

限定巴士團 名古屋、高山、金澤出發至白川鄉 約8,000~15,000日圓（依行程不同） 1天 期間限定，含夜間點燈體驗 Trip

如果不想煩惱交通和行程安排，不妨選擇參加 Trip、Klook 或 Kkday 的旅行團或包車服務。輕鬆上車打盹，下車即刻捕捉夢幻美景，輕鬆自在地享受整個旅程！

▼ 昇龍道巴士3日周遊券路線

▼ JR高山北陸地區鐵路周遊券路線

白川鄉 合掌村中文地圖

▼紫色微笑整理好的合掌村中文地圖，可以對照路線中的數字及名稱，並且快速搜尋景點、美食喔!

綠色 為建議行走路線、 粉紅框 是熱門拍照景點、 黃色框 是推薦美食及伴手禮。

為建議行走路線、 是熱門拍照景點、 是推薦美食及伴手禮。 地圖中有眼睛圖案可以付費並入內參觀（例如：和田家、神田家、長賴家）。

合掌村必拍美景 TOP 10

一張張白川鄉合掌村美照不知道燒到了多少人，再加上合掌村交通挺方便，就算不跟團想來玩也是很容易。

接著就跟著我們的腳步來探索合掌村吧～

巴士停車場、遊客諮詢中心： 有提供 洗手間、 吸菸區 。合掌村完全禁菸及垃圾落地喔！

務必在指定的吸菸區吸菸，違者會被罰款 。

【合掌村景點】邂逅橋

經過一座長達106公尺的鋼鎖吊橋，是進入合掌村的主要通道。

走過邂逅橋，象徵著踏入這座宛如童話世界的村落。雪中拍起來也非常美～

【合掌村景點】秋葉神社

村莊的入口處是秋葉神社，由於村內的房屋易燃，因此這裡供奉的是 火神 ，以祈求防火。

【合掌村景點】和田家

合掌造民家園可參觀傳統合掌造建築內部，感受昔日農村生活，最推薦和田家（村長的家）、神田家、長瀨家。

這些都是可以入內參觀的合掌造建築，其中田家是以前村長居住的房屋，更具代表性。

參觀其中一家即可大致了解合掌造的特色。

特殊的屋頂結構： 合掌造的房屋在建造時，其屋頂會形成一個斜度很陡的合掌形狀，這樣做的目的是當積雪很厚的時候，雪可以自然地滑落，從而避免積雪壓垮屋頂

合掌造房屋的建造材料並不防火，包括蘆葦、布、芒草和竹子等

屋主簡介

和田家（和田家）是村長家，因此其建築比較具有代表性，可以作為參觀的選擇之一

室內展示了許多當地的生活用品與古老的家具，讓人仿佛穿越回過去的時光，了解當地居民的日常生活

一樓

夾層放置善用空間當倉庫！！

頂樓樑柱非常有特色

和田家以其宏偉的屋頂和精緻的木工細節聞名，並且有著百年歷史，長年承載著家族的歷史故事。

展示許多歷史性的農作工具及用物

窗外風景

下起小雨了

和田家

地址：岐阜縣白川村荻町（地圖）

營業時間：9:00～17:00

公休日：不定休

入場費用：大人400日圓，小學生200日圓

【合掌村景點】神田家

這是一個釀酒的家族，他們的房屋也可以入內參觀。



神田家

地址：岐阜縣白川村荻町（地圖）

營業時間：10:00～16:00

公休日：週三

入場費用：大人400日圓，小學生200日圓

【合掌村景點】長瀬家

此照片引用自 白川鄉觀光協會

據說是村子裡最古老的家族，村醫的家，目前已傳至第五代。

五層合掌式建築，一樓陳列著據說500年歷史的宏偉佛壇以及藝術品和固定裝置。

長瀨家

地址：岐阜縣白川村荻町（地圖）

營業時間：9:00～17:00

公休日：不定休

入場費用：大人400日圓，小學生200日圓

【合掌村景點】天守閣展望台 可俯瞰整個合掌村的最佳觀景點，特別是冬季點燈時宛如童話世界。

到「和田家」斜前方搭乘往展望台的接駁車。

另外，提醒大家有冬季點燈活動時，展望台會提早關閉。 因為下雨，排隊人潮超多，所以我們選擇步行到展望台。

經由一條略有坡度、但非階梯的狹窄道路步行前往，推嬰兒車也可以上去。



天守閣展望台接駁車

靠近一個 JA（日本農業協同組合）的市集和一個碎蓮池（池中有擋板）前方。

這是一個非常小的巴士站，請注意不要錯過，也不要走到後面的巴士中心。這條巴士路線專門前往展望台，每 20 分鐘一班（整點、20 分、40 分發車），從展望台下來則是 10 分、30 分、50 分發車，末班車約為下午 3:40 或 3:50。

如果排隊人數超過 20 人，可能需要等待將近 20 分鐘，建議考慮步行往展望台。

車資： 單程300日圓，下車前付款。

單程300日圓，下車前付款。 往展望台班次：

於「和田家斜前方」搭車，9:00～15:40每20分鐘一班（00 分、20分、40分發車，12:00～13:00休息不發車） 往萩町（經和田家）班次：

於「城山天守閣停車場」搭車，9:10～16:10每20分鐘一班（10分、30分、50分發車，12:00～13:00休息不發車）

瞭望台穿梭巴士時刻表 城山瞭望台 荻町線 9 00 20 40 10 30 50 10 00 20 40 10 30 50 11 00 20 40 10 30 50 12 10 13 20 40 30 50 14 00 20 40 10 30 50 15 00 20 40 10 30 50 16 10 降雪、結冰或道路狀況，服務可能無法按時運行。

能見度低、降雪或道路狀況不佳，服務可能會暫停。

在展望台上可以拍攝到合掌村全景，尤其在下雪或秋天時景色非常美麗。

【合掌村景點】荻町城跡展望台

視角與天守閣展望台不同，坐落於幕府時代城牆的步道和觀景點，適合攝影愛好者取景。

下山輕鬆多了！

另外，32、33、34 號位於村子中央，對面是休息室，中間是稻田，夏季來拍向日葵很漂亮喔！

25、28 號之間的小路中間往左邊拍攝可以看到明善寺，往右邊拍攝則可以看到合掌村建築比較集中的街道，是攝影師推薦的拍攝地點，尤其在點燈時也很美。

【合掌村景點】三小屋｜忠兵衛

來到合掌村，絕對不能錯過明信片般的經典美景「三小屋」！

白川鄉三小屋（さんしょうや）是合掌村最具代表性的風景之一，由三間相鄰的合掌造房屋組成，經典的排列方式讓它成為明信片上的常見畫面。冬季積雪覆蓋屋頂時，尤其美麗，吸引無數遊客拍照打卡。切記拍照禁止踩進田裡！

忠兵衛本館（靠近主要道路），這間屋子是餐廳，可以在這裡品嚐飛驒牛料理、日式定食等特色美食。另外兩間是忠兵衛別館，主要作為住宿設施，提供傳統日式房間，不開放參觀喔。

這裡離其他景點有步行約15～20分鐘的距離，若是搭巴士一日遊，集合時間少於20分鐘就別過來囉！

忠兵衛 2號

地址：岐阜縣白川村荻町（地圖）

營業時間：8:00～17:00

公休日：不定休

【合掌村景點】明善寺

此照片引用自 白川鄉觀光協會

明善寺是白川鄉內規模最大的合掌造寺院，擁有超過250年的歷史。其最大特色是寺內的庫房-即僧侶住所，也是日本少見的合掌造寺廟建築之一，充分展現了合掌造的建築工藝。

這座五層樓高的合掌造建築，是合掌村內最大的茅草屋，過去曾作為住持的住所，現已開放為博物館，展示古老經書、佛具及當地歷史文物。寺院主殿寧靜莊嚴，保留傳統的佛教建築風格，供奉阿彌陀如來。

鐘樓門：立於寺前，是當地著名的拍照景點，冬季覆雪時更顯禪意之美。

明善寺

地址：岐阜縣白川村荻町679

營業時間：

4月〜11月：8:30〜17:00

12月〜3月：9:00〜16:00

4月〜11月：8:30〜17:00 12月〜3月：9:00〜16:00 公休日：不定休

入場費用：大人400日圓，小學生200日圓

【合掌村景點】白川八幡神社

位於合掌造村落中的歷史悠久神社。 腹地內的老杉樹被指定為白川村天然紀念物。



最富盛名的3場濁酒祭之一，是「白川八幡神社」（白川八幡宮）的祭典，落在10月14日、15日共兩天。

據說白川八幡神社也是日本知名同人遊戲《暮蟬悲鳴時》（ひぐらしのなく頃に）中「古手神社」的原型，因此這裡懸掛的繪馬有8成左右都是與該作品相關的圖畫喔！

白川八幡神社

地址：​岐阜縣大野郡白川村荻町559​

電話：​+81 5769-6-1013

參拜時間：​08:00 – 17:00

合掌村必吃美食 TOP 10

【合掌村美食】烤糰子、五平餅

推薦兩家專門提供傳統日式小吃的店鋪，特別以烤糰子、米餅和飛驒牛相關料理聞名。

​烤糰子：​將糯米糰子烤至微焦，刷上特製醬汁，甜鹹適中，是傳統的日式點心。​

五平餅：​以米飯搗成橢圓形，刷上甜味噌醬烤製，香氣四溢。

之前在高山、犬山城一日遊也吃得到五平餅，大同小異喔！

ぜん助

地址：岐阜縣大野郡白川村荻町804 (地圖)

營業時間：09:30–16:15 (周一至周日)

Yukinko

地址：岐阜縣大野郡白川村荻町302-1 (地圖)

營業時間：11:00–15:30 (周一至周日)

【合掌村美食】飛驒牛烤肉串

高級飛驒牛肉串在村內的攤販可隨手買來品嚐，口感不錯，在高山也吃過。

但，我更推薦去名古屋餐廳裡享用 飛驒牛一頭家馬喰一代

【合掌村美食】飛驒牛可樂餅

飛驒牛可樂餅外皮金黃酥脆，外酥內嫩，搭配細緻多汁的飛驒牛肉。

帶有淡淡的牛脂甜味與濃郁的肉香，是到飛驒地區必嚐的美食之一。

【合掌村美食】飛驒牛奶、飛驒牛乳冰淇淋

絕對不能錯過當地限定的乳製品！

飛驒牛奶、牛乳冰淇淋採用岐阜縣飛驒地區酪農家生產的 100% 生乳製成。

▼飛驒牛乳冰淇淋、濁酒冰淇淋

濁酒冰淇淋帶有淡淡的香氣。

飛驒牛乳口感濃郁純淨，帶有自然香醇的風味，讓人一喝就愛上。

在合掌村內的紀念品店及販售冷飲的店鋪都能找到這款美味。

【合掌村美食】白川濁酒｜今藤商店

濁酒（どぶろく） 白川鄉特產，米香濃郁的傳統酒精飲品。

酒精含量約6%～16%，屬於清酒的一種，是一種發酵後未完全過濾的清酒，帶有酒精，口感較濃厚。

這裡也有甘酒，有0%無酒精版 或 5%～8%酒精版，米麴製作的甘酒幾乎無酒精，適合所有人飲用；而用清酒調製的甘酒則含有酒精，味道較濃郁。

以上小食，我們都在今藤商店內用，店家很親切。

這是一家專營飛驒地區著名清酒的酒舖，​店內設有立飲區，可以品嚐並比較各種清酒的風味。

店家菜單很豐富啊！

除了清酒，今藤商店還提供多種美食，包括飛驒牛肉可樂餅和飛驒牛肉串燒，這些都是廣受好評的小吃。

酒單清楚明瞭（小酌一杯的價位）

店家有設有立式酒吧角落、座位區，點好餐會發個號碼牌領，等待時可以順便逛旁邊的伴手禮店。

炎熱的夏天，沒有冷氣、但是有可愛的小風扇和美景相伴！

這裡也有很多名產、零食、伴手禮可以買

店內還販售以合掌屋為造型的「合掌煎餅」，以及包有紫蘇紅豆餡的「紫蘇最中餅」，這些都是具有地方特色的伴手禮～可以先買起來喔！

今藤商店 43號

地址：岐阜縣大野郡白川村荻町226 (地圖)

營業時間：10:00-17:00

電話： +81 5769-6-1041

【合掌村美食】飛驒牛壽司｜OKESA

OKESA（おけさ）提供現點現握的壽司美味，亮點是壽司的承裝盤是仙貝，最後能直接食用，既美味又環保，難怪排隊名店！

店面僅有小小的點餐窗口，卻吸引無數饕客朝聖。

必嚐的「飛驒至福」拼盤包含三種壽司：A5 飛驒牛壽司、白川鄉特產「結旨豚」炙燒壽司，以及飛驒牛蛋黃軍艦壽司。

其中，「結旨豚」炙燒壽司口感層次豐富，山葵的微嗆與肉汁香氣交織，而飛驒牛蛋黃軍艦壽司則以濃郁滑順的口感搭配特製杉菜鹽，清爽不膩。

之前在犬山城下町美食「肉兵衛」、高山也有類似店面，如果搭巴士一日遊經過高山不要錯過喔。

OKESA 27號

地址：岐阜 縣 大野郡白川村荻町151 (地圖)

大野郡白川村荻町151 (地圖) 營業時間：11:00～16:00

電話：+81(0)5769-6-1622

【合掌村美食】白川鄉布丁之家

以創意十足的「水布丁」成為合掌村的排隊名店。

這款布丁分為三層：底層是透明果凍，中層是香濃布丁，上層是焦糖，口感層次豐富，既好吃又適合拍照打卡。

也有販售冰淇淋、五平餅布丁與白川抹茶布丁也很受歡迎，另外還有結合當季水果的期間限定口味，都值得一試。如果不想等太久，建議剛開門時就來品嚐！

白川鄉布丁之家 23號

地址：岐阜 縣 大野郡白川村荻町702 (地圖)

大野郡白川村荻町702 (地圖) 電話：+81(0)5769-6-1700

營業時間：10:00〜16:30，週三公休

合掌村推薦餐廳、咖啡館

三小屋｜喫茶落人

「喫茶落人」民宿/咖啡廳，據說是漫畫《航海王》的取景地之一。也是能拍到三小屋場景之一，熱門打卡點！

這裡可以欣賞到合掌造的傳統美景，並且店內展示了許多精緻的咖啡杯，為空間增添懷舊氛圍。

除了經典烤吐司，店內還提供咖哩飯等多樣選擇，套餐組合包含咖哩飯、紅豆湯與飲料。如果點熱飲，還能從一排精美的咖啡杯中挑選自己喜歡的款式，讓喝咖啡變成一種專屬體驗。

店內佈滿各式復古小物，樸實卻充滿懷舊氣息，中央的火爐更是一大特色，讓空間倍感溫馨。紅豆湯可以自行舀取，冬日裡更是暖心首選。

值得注意的是，營業時間不固定，老闆夫妻經營方式隨興，可能會因心情、天氣或人潮等因素臨時休息。因此，來訪前不妨做好心理準備，把這場與美味的邂逅，當作旅行中的小確幸。

喫茶落人 38號

地址：岐阜県大野郡白川村荻町792（地圖）

營業時間：11:30～16:00

電話：+81(0)5769-6-1603

Irori｜鄉土料理 いろり

鄉土料理 いろり，是一座傳統合掌造建築改建而成的餐廳，提供道地的飛驒鄉土料理。

​店內空間寬敞，裝飾著白川鄉舊時的照片和民藝品，營造出濃厚的傳統氛圍。

此照片引用自 白川鄉觀光協會

推薦菜色：

飛驒牛朴葉味噌燒定食 ：​ 將飛驒牛肉與味噌、青蔥、豆腐和豆芽菜放在朴葉上燒烤，朴葉的香氣融入味噌中，風味獨特，是一道非常下飯的料理。

：​ 燒豆腐定食 ：​ 使用白川鄉特產的硬豆腐，經過燒烤後外酥內嫩，搭配特製醬汁，豆香濃郁，值得一試。 ​

：​ ​ 價格實惠的蕎麥麵、烏龍麵和丼飯等多種選擇，價格約在1,000日圓，也很推薦。

用餐高峰時段需要排隊等待，建議透過⇒ 預約喔！

Irori

地址：岐阜縣大野郡白川村荻町371-1 (地圖)

營業時間：10:00–14:00 (不定休)

電話： +81 5769-6-1737

山本屋｜飛驒牛蕎麥麵

合掌村內的必嚐美食之一，這家蕎麥麵店以飛驒牛蕎麥麵聞名，其美味堪稱一流。

清爽Q彈的蕎麥麵搭配香嫩多汁的飛驒牛，風味絕佳，口感層次豐富，絕對值得一試！

山本屋

地址：岐阜県大野郡白川村荻町775（地圖）

電話：+81(0)5769-6-1064

營業時間：11:00～14:00

鄉愁｜咖啡甜點

鄉愁是一間充滿傳統風情的咖啡廳，內部採用榻榻米座位，搭配寬敞的落地窗，讓人一邊品味咖啡與甜點，一邊欣賞窗外翠綠的稻田與明善寺鐘樓，氛圍寧靜悠閒。

夏季時，店內冷氣較強，提供涼爽舒適的環境，非常適合避暑休憩。這裡供應多種精緻甜點與飲品，深受遊客喜愛，是漫遊合掌村時放慢步調、享受片刻寧靜的理想之地。

咖啡 文化喫茶 鄉愁 17號

地址：​岐阜縣大野郡白川村荻町107​（地圖）

電話：​+81 5769-6-1912​

營業時間：​週一、週二、週四至週日 09:30 – 16:00；週三公休

合掌村必買伴手禮推薦 TOP 6

來到白川鄉合掌村，除了欣賞美麗的景色，帶些當地特色的伴手禮回家也是旅程中的樂趣。以下是幾款值得購買的伴手禮推薦：

合掌屋造型點心

以合掌屋為造型的點心，如合掌煎餅（合掌せんべい）和紫蘇最中餅（紫蘇もなか），不僅美味，還具有濃厚的地方特色，適合送禮或自用。​

地方特色美食

結米香（結おこし） ：​使用當地白米製成的傳統米菓，口感酥脆，帶有淡淡的米香。​

焦糖爆米花（キャラメルポップコーン） ：​以白川鄉產玉米製成，甜而不膩，是受歡迎的小吃。​

朴葉味噌：​岐阜縣的傳統調味料，將味噌放在朴葉上烤製，風味獨特，適合搭配各種料理。​

豆吉本舖的豆菓子

豆吉本舖提供多種口味的豆菓子，很多地方都有店面，我們在犬山也有買過，白川鄉店更有地區和季節限定的特別口味，讓人愛不釋手。

豆吉本舗 白川郷店

地址：岐阜 縣 大野郡白川村大字荻町240（地圖）

大野郡白川村大字荻町240（地圖） 營業時間：9:00～17:00

猿寶寶（さるぼぼ）

猿寶寶是飛驒地區的傳統吉祥物，象徵祈求健康、安產和幸福。

不同顏色的猿寶寶代表不同的祝福，如紅色象徵家庭運、黃色象徵財運等。

這些可愛的人偶是掛在包包上～超醒目的啦！

絲綢製品與絹手鞠

白川鄉以養蠶業聞名，當地的絲綢製品如圍巾、雜貨，以及使用正絹製作的絹手鞠，都是獨一無二的伴手禮，展現了當地的傳統工藝與文化。

羊羹

以白川鄉傳統濁酒（どぶろく）「DOBUROKU」為原料製成的羊羹，帶有獨特的酒香與風味。經過加熱處理，酒精已揮發，適合各年齡層品嚐呦～

以上伴手禮可以在商店裡看到，推薦 今藤商店、Kobikiya 這兩間伴手禮店找找喔！

Kobikiya 46號

地址：岐阜 縣 大野郡白川村大字荻町286（地圖）

大野郡白川村大字荻町286（地圖） 營業時間：9:00-17:00

合掌村哪時候來最美？

白川鄉濁酒祭（10月）

合掌村最具代表性的祭典，供奉手工釀造的濁酒，並有傳統舞蹈和祈福儀式。 春季櫻花祭（4月）

村內櫻花盛開，與合掌造房屋形成絕美畫面。 秋季楓葉祭（10月-11月）

紅葉與茅草屋頂相映成趣，是攝影愛好者的天堂。 冬季點燈祭（1月-2月）

世界知名的點燈活動，雪白村莊在燈光映照下宛如童話場景～夢幻至極（需事前預約喔）。

合掌村在下雪時，彷彿進入了夢幻般的童話世界。雪花輕輕飄落在屋頂的合掌造建築上，覆蓋了一層純白的雪毯

合掌村點燈活動

白川鄉合掌村每年冬季舉辦的「合掌村點燈」活動，是吸引大量遊客前來觀賞的盛事。

​在這段期間，傳統的合掌造建築在燈光的映照下，呈現出獨特的美景。​

每年冬季的點燈活動，通常會在前一年的10月上旬開始接受預約抽選。

例如，2025年度的住宿方案抽選，就已經從2024年10月起開始了！​ 採「完全預約制」，需持入場券才能入場，沒有入場券的人在點燈日期僅能在白天觀光，17:00前就會被要求清場離開。 建議密切關注白川鄉官方網站或相關旅遊資訊平台， 期待親眼見證合掌村的冬季美景！

📍點燈預約⇒ ｜

合掌村在下雪時，彷彿進入了夢幻般的童話世界。

雪花輕輕飄落在屋頂的合掌造建築上，覆蓋了一層純白的雪毯，為這片古老的村莊披上了如詩如畫的景致。

雪中的合掌村，彷彿從畫作中走出來，讓人不禁陶醉於這份靜謐與美麗。

合掌村溫泉泡湯

一邊欣賞白雪覆蓋的合掌造小屋，一邊泡在暖暖的天然溫泉中，這種享受，真讓人希望時間能就此停住！ 白川鄉之湯 「白川鄉之湯」是合掌村內唯一的溫泉旅館，雖然不是合掌造建築，但內部以檜木裝潢，營造出溫暖放鬆的氛圍。 這裡提供室內與露天溫泉，即使不是住客，也能付費入場泡湯。

如果臨時決定來訪，也不用擔心，現場有毛巾等備品可供購買。

泡湯後，還能到館內餐廳品嚐美食，讓身心都暖起來！ 白川鄉之湯

地址：岐阜縣大野郡白川村荻町337(地圖)

電話：+81-5769-6-0026

營業時間：7:00～21:30（最後入場時間 21:00）

公休日：每週四

入浴費用：成人 700 日圓，兒童（4-12歲）300 日圓 館內設有免費停車場，方便自駕遊客。住宿房型以共用衛浴為主，一泊二食的住宿方案頗受好評，建議提前預訂，以確保房間或入浴名額。 📍查房價⇒ ｜Trip｜｜ 無論是住上一晚，還是單純來泡個湯，都能在這裡感受到合掌村的靜謐與魅力！

白川鄉合掌村住宿推薦 推薦三間村內人氣很高的民宿，在地圖上的8, 9, 10 號民宿，尤其在冬季點燈期間非常難預訂，據說需要提前半年前預約，甚至可能需要抽籤喔！ 1. 久松民宿｜Hisamatsu 特色：

久松民宿由當地家族經營，擁有濃厚的家庭氛圍，讓旅客能夠體驗到當地的傳統生活方式。

這裡的建築風格是典型的合掌造，充滿溫馨的氛圍，並提供現代化的設施，讓旅客感到舒適。 房型與房間數目：

共 8 間客房，提供單人房、雙人房和家庭房，適合不同規模的家庭或小團體入住。

房間內設有榻榻米和日式裝飾，保持了傳統的日本風情。 餐點：

提供傳統和風早餐，使用當地新鮮食材，讓您在品嚐的同時感受到白川鄉的自然風味。 價格：

每人約 ¥10,000～¥13,000（含早餐） 久松

住址：岐阜県大野郡白川村荻町585(地圖)

電話：+81-5769-6-0009 Kidoya民宿｜きどや 特色：

Kidoya 民宿是較為小巧的合掌造民宿，提供安靜和放鬆的住宿體驗，尤其在冬季，白雪覆蓋的景象如同童話世界般美麗。

這裡的氛圍溫馨，讓您能夠深入體驗合掌村的傳統生活。 房型與房間數目：

共有 6 間客房，房型包含雙人房與家庭房，所有房間均為日式榻榻米設計，環境安靜舒適。 餐點：

可選擇是否包含餐點，民宿周圍有當地餐廳供應特色餐飲，讓旅客享受白川鄉的美食。 價格：

每人約 ¥9,000～¥12,000（可選擇是否含餐）

Kidoya

住址：岐阜県大野郡白川村荻町590(地圖)

電話：+81-5769-6-0015 Furusato民宿｜ふるさと 特色：

Furusato 民宿是一間擁有 200 多年歷史的傳統合掌造民宿，提供獨特的鄉村體驗。

民宿內部保留了大量傳統的木造結構，帶給旅客濃厚的合掌村氛圍，並提供豐富的當地特色美食。 房型與房間數目：

共 10 間客房，提供單人房、雙人房和家庭房等多樣化選擇，房間以榻榻米和木質裝飾為主。 餐點：

提供一泊二食方案，晚餐為當地特色合掌料理，包括飛驒牛、野菜等，讓旅客充分體驗白川鄉的美食文化。 價格：

每人約 ¥12,000～¥16,000（含早餐或兩餐） Furusato

住址：岐阜縣大野郡白川村荻町588(地圖)

電話：+81-5769-6-0030 📍合掌村住宿推薦⇒ ｜Trip｜

合掌村是一個能讓人放慢步調、沉浸於日式田園風光的地方。無論是想欣賞美景、體驗傳統文化，還是品嚐美食，都能滿足不同遊客的需求。尤其冬季點燈活動更是不可錯過的夢幻景點，強烈推薦來訪！

以上是紫色微笑分享的「合掌村一日遊」，別忘了關注我們，持續分享最新的美食與旅遊資訊！

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