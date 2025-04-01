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「白川鄉合掌村」以「合掌造」茅草屋聞名，是日本三大茅葺屋聚落之一，被列入聯合國教科文組織「世界文化遺產」，冬季點燈活動尤為著名！這次名古屋自由行搭乘巴士一日遊，輕鬆從名古屋出發，到飛驒高山老街漫步、再到合掌村，登上天守閣展望台俯瞰壯麗村落、必訪十大景點、必吃10大美食及伴手禮。紫色微笑分享合掌村一日遊行程、交通攻略與冬季點燈資訊，快跟著來玩吧！
▼ 就是愛出國 ▼
▼ 日本旅遊票卷 ▼
白川鄉合掌村交通方式
從名古屋出發：
- 搭乘JR高山本線特急 飛驒號（Hida）至高山站（約2.5小時）。
- 轉搭 濃飛巴士（Nohi Bus）前往白川鄉（約50分鐘）。
📍飛驒古川新幹線（Hida）⇒
📍高山-新穗高巴士（濃飛巴士）⇒
從金澤出發：
- 搭乘濃飛巴士或北鐵巴士（Hokutetsu Bus）直達白川鄉（約1.5小時）。
從東京出發：
- 先搭乘北陸新幹線至金澤（約2.5小時）。
- 再搭乘濃飛巴士或北鐵巴士前往白川鄉。
巴士周遊券推薦：
家族旅行、親子遊，紫色微笑最推薦～最簡單的旅遊方式就是搭巴士一日遊！
根據旅遊需求與行程安排，選擇最適合的交通票券或巴士行程！
▼合掌村旅遊巴士 & 周遊券推薦一覽表
|票券名稱
|適用區域
|價格
|使用天數
|特色
|折扣連結
|
昇龍道巴士周遊券
（Shoryudo Highway Bus Pass）
高山・白川鄉・金澤路線
|名古屋、高山、白川鄉、金澤、富山、高岡、輪島
|14,000日圓
|3-5天
|無限次搭乘指定巴士，涵蓋合掌村與金澤、高山等熱門地點
|Trip
|JR高山・北陸地區周遊券
（Takayama-Hokuriku
Area Tourist Pass）
|名古屋、金澤、高山、白川鄉、富山等
|成人19,800日圓
兒童9,900日圓
|5天
|可搭乘JR特急、北陸新幹線及指定巴士，適合結合JR鐵路的旅遊方式
|Trip
|白川鄉 & 飛驒高山
巴士一日遊
|名古屋 → 飛驒高山 & 白川鄉
|約5,000~12,000日圓（依行程不同）
|1天
|中文導遊，可選9人小團與餐點選項
|Trip
|白川鄉點燈祭
限定巴士團
|名古屋、高山、金澤出發至白川鄉
|約8,000~15,000日圓（依行程不同）
|1天
|期間限定，含夜間點燈體驗
|Trip
如果不想煩惱交通和行程安排，不妨選擇參加 Trip、Klook 或 Kkday 的旅行團或包車服務。輕鬆上車打盹，下車即刻捕捉夢幻美景，輕鬆自在地享受整個旅程！
▼ 昇龍道巴士3日周遊券路線
▼ JR高山北陸地區鐵路周遊券路線
白川鄉合掌村中文地圖
▼紫色微笑整理好的合掌村中文地圖，可以對照路線中的數字及名稱，並且快速搜尋景點、美食喔!
- 綠色為建議行走路線、粉紅框是熱門拍照景點、黃色框是推薦美食及伴手禮。
- 地圖中有眼睛圖案可以付費並入內參觀（例如：和田家、神田家、長賴家）。
合掌村必拍美景 TOP 10
一張張白川鄉合掌村美照不知道燒到了多少人，再加上合掌村交通挺方便，就算不跟團想來玩也是很容易。
接著就跟著我們的腳步來探索合掌村吧～
務必在指定的吸菸區吸菸，違者會被罰款。
【合掌村景點】邂逅橋
經過一座長達106公尺的鋼鎖吊橋，是進入合掌村的主要通道。
走過邂逅橋，象徵著踏入這座宛如童話世界的村落。雪中拍起來也非常美～
【合掌村景點】秋葉神社
【合掌村景點】和田家
合掌造民家園可參觀傳統合掌造建築內部，感受昔日農村生活，最推薦和田家（村長的家）、神田家、長瀨家。
這些都是可以入內參觀的合掌造建築，其中田家是以前村長居住的房屋，更具代表性。
參觀其中一家即可大致了解合掌造的特色。
特殊的屋頂結構： 合掌造的房屋在建造時，其屋頂會形成一個斜度很陡的合掌形狀，這樣做的目的是當積雪很厚的時候，雪可以自然地滑落，從而避免積雪壓垮屋頂
合掌造房屋的建造材料並不防火，包括蘆葦、布、芒草和竹子等
屋主簡介
和田家（和田家）是村長家，因此其建築比較具有代表性，可以作為參觀的選擇之一
室內展示了許多當地的生活用品與古老的家具，讓人仿佛穿越回過去的時光，了解當地居民的日常生活
一樓
夾層放置善用空間當倉庫！！
頂樓樑柱非常有特色
和田家以其宏偉的屋頂和精緻的木工細節聞名，並且有著百年歷史，長年承載著家族的歷史故事。
展示許多歷史性的農作工具及用物
窗外風景
下起小雨了
- 和田家
- 地址：岐阜縣白川村荻町（地圖）
- 營業時間：9:00～17:00
- 公休日：不定休
- 入場費用：大人400日圓，小學生200日圓
【合掌村景點】神田家
這是一個釀酒的家族，他們的房屋也可以入內參觀。
- 神田家
- 地址：岐阜縣白川村荻町（地圖）
- 營業時間：10:00～16:00
- 公休日：週三
- 入場費用：大人400日圓，小學生200日圓
【合掌村景點】長瀬家
- 此照片引用自 白川鄉觀光協會
據說是村子裡最古老的家族，村醫的家，目前已傳至第五代。
五層合掌式建築，一樓陳列著據說500年歷史的宏偉佛壇以及藝術品和固定裝置。
- 長瀨家
- 地址：岐阜縣白川村荻町（地圖）
- 營業時間：9:00～17:00
- 公休日：不定休
- 入場費用：大人400日圓，小學生200日圓
【合掌村景點】天守閣展望台
可俯瞰整個合掌村的最佳觀景點，特別是冬季點燈時宛如童話世界。
到「和田家」斜前方搭乘往展望台的接駁車。
另外，提醒大家有冬季點燈活動時，展望台會提早關閉。
因為下雨，排隊人潮超多，所以我們選擇步行到展望台。
經由一條略有坡度、但非階梯的狹窄道路步行前往，推嬰兒車也可以上去。
天守閣展望台接駁車
靠近一個 JA（日本農業協同組合）的市集和一個碎蓮池（池中有擋板）前方。
這是一個非常小的巴士站，請注意不要錯過，也不要走到後面的巴士中心。這條巴士路線專門前往展望台，每 20 分鐘一班（整點、20 分、40 分發車），從展望台下來則是 10 分、30 分、50 分發車，末班車約為下午 3:40 或 3:50。
如果排隊人數超過 20 人，可能需要等待將近 20 分鐘，建議考慮步行往展望台。
- 車資：單程300日圓，下車前付款。
-
往展望台班次：
於「和田家斜前方」搭車，9:00～15:40每20分鐘一班（00 分、20分、40分發車，12:00～13:00休息不發車）
-
往萩町（經和田家）班次：
於「城山天守閣停車場」搭車，9:10～16:10每20分鐘一班（10分、30分、50分發車，12:00～13:00休息不發車）
瞭望台穿梭巴士時刻表
|城山瞭望台
|荻町線
|9
|00 20 40
|10 30 50
|10
|00 20 40
|10 30 50
|11
|00 20 40
|10 30 50
|12
|10
|13
|20 40
|30 50
|14
|00 20 40
|10 30 50
|15
|00 20 40
|10 30 50
|16
|10
- 降雪、結冰或道路狀況，服務可能無法按時運行。
- 能見度低、降雪或道路狀況不佳，服務可能會暫停。
在展望台上可以拍攝到合掌村全景，尤其在下雪或秋天時景色非常美麗。
【合掌村景點】荻町城跡展望台
視角與天守閣展望台不同，坐落於幕府時代城牆的步道和觀景點，適合攝影愛好者取景。
下山輕鬆多了！
另外，32、33、34 號位於村子中央，對面是休息室，中間是稻田，夏季來拍向日葵很漂亮喔！
25、28 號之間的小路中間往左邊拍攝可以看到明善寺，往右邊拍攝則可以看到合掌村建築比較集中的街道，是攝影師推薦的拍攝地點，尤其在點燈時也很美。
【合掌村景點】三小屋｜忠兵衛
來到合掌村，絕對不能錯過明信片般的經典美景「三小屋」！
白川鄉三小屋（さんしょうや）是合掌村最具代表性的風景之一，由三間相鄰的合掌造房屋組成，經典的排列方式讓它成為明信片上的常見畫面。冬季積雪覆蓋屋頂時，尤其美麗，吸引無數遊客拍照打卡。切記拍照禁止踩進田裡！
忠兵衛本館（靠近主要道路），這間屋子是餐廳，可以在這裡品嚐飛驒牛料理、日式定食等特色美食。另外兩間是忠兵衛別館，主要作為住宿設施，提供傳統日式房間，不開放參觀喔。
這裡離其他景點有步行約15～20分鐘的距離，若是搭巴士一日遊，集合時間少於20分鐘就別過來囉！
- 忠兵衛 2號
- 地址：岐阜縣白川村荻町（地圖）
- 營業時間：8:00～17:00
- 公休日：不定休
【合掌村景點】明善寺
- 此照片引用自 白川鄉觀光協會
明善寺是白川鄉內規模最大的合掌造寺院，擁有超過250年的歷史。其最大特色是寺內的庫房-即僧侶住所，也是日本少見的合掌造寺廟建築之一，充分展現了合掌造的建築工藝。
這座五層樓高的合掌造建築，是合掌村內最大的茅草屋，過去曾作為住持的住所，現已開放為博物館，展示古老經書、佛具及當地歷史文物。寺院主殿寧靜莊嚴，保留傳統的佛教建築風格，供奉阿彌陀如來。
鐘樓門：立於寺前，是當地著名的拍照景點，冬季覆雪時更顯禪意之美。
- 明善寺
- 地址：岐阜縣白川村荻町679
- 營業時間：
4月〜11月：8:30〜17:00
12月〜3月：9:00〜16:00
- 公休日：不定休
- 入場費用：大人400日圓，小學生200日圓
【合掌村景點】白川八幡神社
據說白川八幡神社也是日本知名同人遊戲《暮蟬悲鳴時》（ひぐらしのなく頃に）中「古手神社」的原型，因此這裡懸掛的繪馬有8成左右都是與該作品相關的圖畫喔！
- 白川八幡神社
- 地址：岐阜縣大野郡白川村荻町559
- 電話：+81 5769-6-1013
- 參拜時間：08:00 – 17:00
合掌村必吃美食 TOP 10
【合掌村美食】烤糰子、五平餅
推薦兩家專門提供傳統日式小吃的店鋪，特別以烤糰子、米餅和飛驒牛相關料理聞名。
烤糰子：將糯米糰子烤至微焦，刷上特製醬汁，甜鹹適中，是傳統的日式點心。
五平餅：以米飯搗成橢圓形，刷上甜味噌醬烤製，香氣四溢。
之前在高山、犬山城一日遊也吃得到五平餅，大同小異喔！
- ぜん助
- 地址：岐阜縣大野郡白川村荻町804 (地圖)
- 營業時間：09:30–16:15 (周一至周日)
- Yukinko
- 地址：岐阜縣大野郡白川村荻町302-1 (地圖)
- 營業時間：11:00–15:30 (周一至周日)
【合掌村美食】飛驒牛烤肉串
高級飛驒牛肉串在村內的攤販可隨手買來品嚐，口感不錯，在高山也吃過。
但，我更推薦去名古屋餐廳裡享用 飛驒牛一頭家馬喰一代
【合掌村美食】飛驒牛可樂餅
飛驒牛可樂餅外皮金黃酥脆，外酥內嫩，搭配細緻多汁的飛驒牛肉。
帶有淡淡的牛脂甜味與濃郁的肉香，是到飛驒地區必嚐的美食之一。
【合掌村美食】飛驒牛奶、飛驒牛乳冰淇淋
絕對不能錯過當地限定的乳製品！
飛驒牛奶、牛乳冰淇淋採用岐阜縣飛驒地區酪農家生產的 100% 生乳製成。
▼飛驒牛乳冰淇淋、濁酒冰淇淋
濁酒冰淇淋帶有淡淡的香氣。
飛驒牛乳口感濃郁純淨，帶有自然香醇的風味，讓人一喝就愛上。
在合掌村內的紀念品店及販售冷飲的店鋪都能找到這款美味。
【合掌村美食】白川濁酒｜今藤商店
濁酒（どぶろく） 白川鄉特產，米香濃郁的傳統酒精飲品。
酒精含量約6%～16%，屬於清酒的一種，是一種發酵後未完全過濾的清酒，帶有酒精，口感較濃厚。
這裡也有甘酒，有0%無酒精版 或 5%～8%酒精版，米麴製作的甘酒幾乎無酒精，適合所有人飲用；而用清酒調製的甘酒則含有酒精，味道較濃郁。
以上小食，我們都在今藤商店內用，店家很親切。
這是一家專營飛驒地區著名清酒的酒舖，店內設有立飲區，可以品嚐並比較各種清酒的風味。
店家菜單很豐富啊！
除了清酒，今藤商店還提供多種美食，包括飛驒牛肉可樂餅和飛驒牛肉串燒，這些都是廣受好評的小吃。
酒單清楚明瞭（小酌一杯的價位）
店家有設有立式酒吧角落、座位區，點好餐會發個號碼牌領，等待時可以順便逛旁邊的伴手禮店。
炎熱的夏天，沒有冷氣、但是有可愛的小風扇和美景相伴！
這裡也有很多名產、零食、伴手禮可以買
店內還販售以合掌屋為造型的「合掌煎餅」，以及包有紫蘇紅豆餡的「紫蘇最中餅」，這些都是具有地方特色的伴手禮～可以先買起來喔！
- 今藤商店 43號
- 地址：岐阜縣大野郡白川村荻町226 (地圖)
- 營業時間：10:00-17:00
- 電話：+81 5769-6-1041
【合掌村美食】飛驒牛壽司｜OKESA
OKESA（おけさ）提供現點現握的壽司美味，亮點是壽司的承裝盤是仙貝，最後能直接食用，既美味又環保，難怪排隊名店！
店面僅有小小的點餐窗口，卻吸引無數饕客朝聖。
必嚐的「飛驒至福」拼盤包含三種壽司：A5 飛驒牛壽司、白川鄉特產「結旨豚」炙燒壽司，以及飛驒牛蛋黃軍艦壽司。
其中，「結旨豚」炙燒壽司口感層次豐富，山葵的微嗆與肉汁香氣交織，而飛驒牛蛋黃軍艦壽司則以濃郁滑順的口感搭配特製杉菜鹽，清爽不膩。
之前在犬山城下町美食「肉兵衛」、高山也有類似店面，如果搭巴士一日遊經過高山不要錯過喔。
- OKESA 27號
- 地址：岐阜縣大野郡白川村荻町151 (地圖)
- 營業時間：11:00～16:00
- 電話：+81(0)5769-6-1622
【合掌村美食】白川鄉布丁之家
以創意十足的「水布丁」成為合掌村的排隊名店。
這款布丁分為三層：底層是透明果凍，中層是香濃布丁，上層是焦糖，口感層次豐富，既好吃又適合拍照打卡。
也有販售冰淇淋、五平餅布丁與白川抹茶布丁也很受歡迎，另外還有結合當季水果的期間限定口味，都值得一試。如果不想等太久，建議剛開門時就來品嚐！
- 白川鄉布丁之家 23號
- 地址：岐阜縣大野郡白川村荻町702 (地圖)
- 電話：+81(0)5769-6-1700
- 營業時間：10:00〜16:30，週三公休
合掌村推薦餐廳、咖啡館
三小屋｜喫茶落人
「喫茶落人」民宿/咖啡廳，據說是漫畫《航海王》的取景地之一。也是能拍到三小屋場景之一，熱門打卡點！
這裡可以欣賞到合掌造的傳統美景，並且店內展示了許多精緻的咖啡杯，為空間增添懷舊氛圍。
除了經典烤吐司，店內還提供咖哩飯等多樣選擇，套餐組合包含咖哩飯、紅豆湯與飲料。如果點熱飲，還能從一排精美的咖啡杯中挑選自己喜歡的款式，讓喝咖啡變成一種專屬體驗。
店內佈滿各式復古小物，樸實卻充滿懷舊氣息，中央的火爐更是一大特色，讓空間倍感溫馨。紅豆湯可以自行舀取，冬日裡更是暖心首選。
值得注意的是，營業時間不固定，老闆夫妻經營方式隨興，可能會因心情、天氣或人潮等因素臨時休息。因此，來訪前不妨做好心理準備，把這場與美味的邂逅，當作旅行中的小確幸。
- 喫茶落人 38號
- 地址：岐阜県大野郡白川村荻町792（地圖）
- 營業時間：11:30～16:00
- 電話：+81(0)5769-6-1603
Irori｜鄉土料理 いろり
鄉土料理 いろり，是一座傳統合掌造建築改建而成的餐廳，提供道地的飛驒鄉土料理。
店內空間寬敞，裝飾著白川鄉舊時的照片和民藝品，營造出濃厚的傳統氛圍。
- 此照片引用自 白川鄉觀光協會
推薦菜色：
- 飛驒牛朴葉味噌燒定食：將飛驒牛肉與味噌、青蔥、豆腐和豆芽菜放在朴葉上燒烤，朴葉的香氣融入味噌中，風味獨特，是一道非常下飯的料理。
- 燒豆腐定食：使用白川鄉特產的硬豆腐，經過燒烤後外酥內嫩，搭配特製醬汁，豆香濃郁，值得一試。
- 價格實惠的蕎麥麵、烏龍麵和丼飯等多種選擇，價格約在1,000日圓，也很推薦。
用餐高峰時段需要排隊等待，建議透過⇒ 預約喔！
- Irori
- 地址：岐阜縣大野郡白川村荻町371-1 (地圖)
- 營業時間：10:00–14:00 (不定休)
- 電話：+81 5769-6-1737
山本屋｜飛驒牛蕎麥麵
合掌村內的必嚐美食之一，這家蕎麥麵店以飛驒牛蕎麥麵聞名，其美味堪稱一流。
清爽Q彈的蕎麥麵搭配香嫩多汁的飛驒牛，風味絕佳，口感層次豐富，絕對值得一試！
- 山本屋
- 地址：岐阜県大野郡白川村荻町775（地圖）
- 電話：+81(0)5769-6-1064
- 營業時間：11:00～14:00
鄉愁｜咖啡甜點
鄉愁是一間充滿傳統風情的咖啡廳，內部採用榻榻米座位，搭配寬敞的落地窗，讓人一邊品味咖啡與甜點，一邊欣賞窗外翠綠的稻田與明善寺鐘樓，氛圍寧靜悠閒。
夏季時，店內冷氣較強，提供涼爽舒適的環境，非常適合避暑休憩。這裡供應多種精緻甜點與飲品，深受遊客喜愛，是漫遊合掌村時放慢步調、享受片刻寧靜的理想之地。
- 咖啡 文化喫茶 鄉愁 17號
- 地址：岐阜縣大野郡白川村荻町107（地圖）
- 電話：+81 5769-6-1912
- 營業時間：週一、週二、週四至週日 09:30 – 16:00；週三公休
合掌村必買伴手禮推薦 TOP 6
來到白川鄉合掌村，除了欣賞美麗的景色，帶些當地特色的伴手禮回家也是旅程中的樂趣。以下是幾款值得購買的伴手禮推薦：
合掌屋造型點心
以合掌屋為造型的點心，如合掌煎餅（合掌せんべい）和紫蘇最中餅（紫蘇もなか），不僅美味，還具有濃厚的地方特色，適合送禮或自用。
地方特色美食
-
結米香（結おこし）：使用當地白米製成的傳統米菓，口感酥脆，帶有淡淡的米香。
-
焦糖爆米花（キャラメルポップコーン）：以白川鄉產玉米製成，甜而不膩，是受歡迎的小吃。
-
朴葉味噌：岐阜縣的傳統調味料，將味噌放在朴葉上烤製，風味獨特，適合搭配各種料理。
豆吉本舖的豆菓子
豆吉本舖提供多種口味的豆菓子，很多地方都有店面，我們在犬山也有買過，白川鄉店更有地區和季節限定的特別口味，讓人愛不釋手。
- 豆吉本舗 白川郷店
- 地址：岐阜縣大野郡白川村大字荻町240（地圖）
- 營業時間：9:00～17:00
猿寶寶（さるぼぼ）
猿寶寶是飛驒地區的傳統吉祥物，象徵祈求健康、安產和幸福。
不同顏色的猿寶寶代表不同的祝福，如紅色象徵家庭運、黃色象徵財運等。
這些可愛的人偶是掛在包包上～超醒目的啦！
絲綢製品與絹手鞠
白川鄉以養蠶業聞名，當地的絲綢製品如圍巾、雜貨，以及使用正絹製作的絹手鞠，都是獨一無二的伴手禮，展現了當地的傳統工藝與文化。
羊羹
以白川鄉傳統濁酒（どぶろく）「DOBUROKU」為原料製成的羊羹，帶有獨特的酒香與風味。經過加熱處理，酒精已揮發，適合各年齡層品嚐呦～
以上伴手禮可以在商店裡看到，推薦 今藤商店、Kobikiya 這兩間伴手禮店找找喔！
- Kobikiya 46號
- 地址：岐阜縣大野郡白川村大字荻町286（地圖）
- 營業時間：9:00-17:00
合掌村哪時候來最美？
-
白川鄉濁酒祭（10月）
合掌村最具代表性的祭典，供奉手工釀造的濁酒，並有傳統舞蹈和祈福儀式。
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春季櫻花祭（4月）
村內櫻花盛開，與合掌造房屋形成絕美畫面。
-
秋季楓葉祭（10月-11月）
紅葉與茅草屋頂相映成趣，是攝影愛好者的天堂。
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冬季點燈祭（1月-2月）
世界知名的點燈活動，雪白村莊在燈光映照下宛如童話場景～夢幻至極（需事前預約喔）。
合掌村在下雪時，彷彿進入了夢幻般的童話世界。雪花輕輕飄落在屋頂的合掌造建築上，覆蓋了一層純白的雪毯
合掌村點燈活動
白川鄉合掌村每年冬季舉辦的「合掌村點燈」活動，是吸引大量遊客前來觀賞的盛事。
在這段期間，傳統的合掌造建築在燈光的映照下，呈現出獨特的美景。
- 每年冬季的點燈活動，通常會在前一年的10月上旬開始接受預約抽選。
例如，2025年度的住宿方案抽選，就已經從2024年10月起開始了！
- 採「完全預約制」，需持入場券才能入場，沒有入場券的人在點燈日期僅能在白天觀光，17:00前就會被要求清場離開。
- 建議密切關注白川鄉官方網站或相關旅遊資訊平台，期待親眼見證合掌村的冬季美景！
📍點燈預約⇒ ｜
合掌村在下雪時，彷彿進入了夢幻般的童話世界。
雪花輕輕飄落在屋頂的合掌造建築上，覆蓋了一層純白的雪毯，為這片古老的村莊披上了如詩如畫的景致。
雪中的合掌村，彷彿從畫作中走出來，讓人不禁陶醉於這份靜謐與美麗。
合掌村溫泉泡湯
一邊欣賞白雪覆蓋的合掌造小屋，一邊泡在暖暖的天然溫泉中，這種享受，真讓人希望時間能就此停住！
白川鄉之湯
「白川鄉之湯」是合掌村內唯一的溫泉旅館，雖然不是合掌造建築，但內部以檜木裝潢，營造出溫暖放鬆的氛圍。
這裡提供室內與露天溫泉，即使不是住客，也能付費入場泡湯。
如果臨時決定來訪，也不用擔心，現場有毛巾等備品可供購買。
泡湯後，還能到館內餐廳品嚐美食，讓身心都暖起來！
- 白川鄉之湯
- 地址：岐阜縣大野郡白川村荻町337(地圖)
- 電話：+81-5769-6-0026
- 營業時間：7:00～21:30（最後入場時間 21:00）
- 公休日：每週四
- 入浴費用：成人 700 日圓，兒童（4-12歲）300 日圓
館內設有免費停車場，方便自駕遊客。住宿房型以共用衛浴為主，一泊二食的住宿方案頗受好評，建議提前預訂，以確保房間或入浴名額。
📍查房價⇒ ｜Trip｜｜
無論是住上一晚，還是單純來泡個湯，都能在這裡感受到合掌村的靜謐與魅力！
白川鄉合掌村住宿推薦
推薦三間村內人氣很高的民宿，在地圖上的8, 9, 10 號民宿，尤其在冬季點燈期間非常難預訂，據說需要提前半年前預約，甚至可能需要抽籤喔！
1. 久松民宿｜Hisamatsu
特色：
久松民宿由當地家族經營，擁有濃厚的家庭氛圍，讓旅客能夠體驗到當地的傳統生活方式。
這裡的建築風格是典型的合掌造，充滿溫馨的氛圍，並提供現代化的設施，讓旅客感到舒適。
房型與房間數目：
共 8 間客房，提供單人房、雙人房和家庭房，適合不同規模的家庭或小團體入住。
房間內設有榻榻米和日式裝飾，保持了傳統的日本風情。
餐點：
提供傳統和風早餐，使用當地新鮮食材，讓您在品嚐的同時感受到白川鄉的自然風味。
價格：
每人約 ¥10,000～¥13,000（含早餐）
- 久松
- 住址：岐阜県大野郡白川村荻町585(地圖)
- 電話：+81-5769-6-0009
Kidoya民宿｜きどや
特色：
Kidoya 民宿是較為小巧的合掌造民宿，提供安靜和放鬆的住宿體驗，尤其在冬季，白雪覆蓋的景象如同童話世界般美麗。
這裡的氛圍溫馨，讓您能夠深入體驗合掌村的傳統生活。
房型與房間數目：
共有 6 間客房，房型包含雙人房與家庭房，所有房間均為日式榻榻米設計，環境安靜舒適。
餐點：
可選擇是否包含餐點，民宿周圍有當地餐廳供應特色餐飲，讓旅客享受白川鄉的美食。
價格：
每人約 ¥9,000～¥12,000（可選擇是否含餐）
- Kidoya
- 住址：岐阜県大野郡白川村荻町590(地圖)
- 電話：+81-5769-6-0015
Furusato民宿｜ふるさと
特色：
Furusato 民宿是一間擁有 200 多年歷史的傳統合掌造民宿，提供獨特的鄉村體驗。
民宿內部保留了大量傳統的木造結構，帶給旅客濃厚的合掌村氛圍，並提供豐富的當地特色美食。
房型與房間數目：
共 10 間客房，提供單人房、雙人房和家庭房等多樣化選擇，房間以榻榻米和木質裝飾為主。
餐點：
提供一泊二食方案，晚餐為當地特色合掌料理，包括飛驒牛、野菜等，讓旅客充分體驗白川鄉的美食文化。
價格：
每人約 ¥12,000～¥16,000（含早餐或兩餐）
- Furusato
- 住址：岐阜縣大野郡白川村荻町588(地圖)
- 電話：+81-5769-6-0030
📍合掌村住宿推薦⇒ ｜Trip｜
合掌村是一個能讓人放慢步調、沉浸於日式田園風光的地方。無論是想欣賞美景、體驗傳統文化，還是品嚐美食，都能滿足不同遊客的需求。尤其冬季點燈活動更是不可錯過的夢幻景點，強烈推薦來訪！
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