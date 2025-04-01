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日本【2025九州美食推薦】激推7家必吃九州餐廳！福岡牛腸鍋、博多美食、別府餐廳一次滿足

2025-04-01 12:20:11 文字：好好玩 FUNIT
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2025九州美食攻略整理好啦！九州這片擁有壯麗自然景觀和溫泉文化的土地，同時也是饕客的天堂，從福岡美食、別府美食，再到熊本馬肉和長崎蛋糕，九州每個地區都有獨特的美食風味！小編替大家精選了福岡熊本大分佐賀長崎宮崎鹿兒島九州必吃美食地圖，輕鬆安排九州自由行的美食清單！

重點整理：

九州必吃美食

來到九州旅遊什麼必吃？從博多拉麵、福岡牛腸鍋到柳川鰻魚飯、熊本馬肉刺身，每一道都超有特色，還有宮崎雞南蠻和長崎蛋糕，保證讓你食指大動～以下是小編精選最有名的九州必吃美食，給大家行程安排參考：

    1. 博多拉麵
    2. 福岡牛腸鍋
    3. 博多燒肉
    4. 福岡內臟鍋
    5. 柳川鰻魚飯
    6. 博多明太子
    7. 熊本馬肉刺身
    8. 別府地獄蒸料理
    9. 宮崎雞南蠻
    10. 佐賀活烏賊生魚片

九州美食推薦｜博多美食

福岡牛腸鍋｜樂天地（今泉總本店）

說到福岡必吃美食，牛腸鍋絕對不能錯過！樂天地是當地人心中的牛腸鍋老字號，牛內臟從肉鋪直送，新鮮無腥味。滿滿的韭菜、蒜頭、高麗菜和辣椒，再搭配秘傳湯頭，吃起來爽口不油膩，還能嚐到大腸、小腸、牛胃等6種部位的內臟真的超讚！其中醬油口味牛腸鍋特別受歡迎，濃郁鹹香讓人一吃就上癮。來到福岡記得來享用這家超夯的九州牛腸鍋！

日本【2025九州美食推薦】激推7家必吃九州餐廳！福岡牛腸鍋、博多美食、別府餐廳一次滿足
照片來源：楽天地官方網站

福岡燒肉｜にく屋肉いち燒肉（肉屋肉一）

到福岡大快朵頤燒肉，推薦選にく屋肉いち燒肉（肉屋肉一）！不僅是觀光客的愛店，連當地人都經常光顧。必吃的黑毛和牛來自九州在地，油花細緻、入口即化，絕對能滿足肉食控的味蕾！還有七種部位和牛拼盤、超人氣牛舌和內臟燒烤，品質完全不馬虎，想找福岡燒肉推薦這家CP值超高的にく屋肉いち燒肉！

日本【2025九州美食推薦】激推7家必吃九州餐廳！福岡牛腸鍋、博多美食、別府餐廳一次滿足
圖片來源：にく屋肉いち燒肉官網

博多明太子｜元祖博多明太子飯

想吃最道地的博多明太子？那就來博多必吃美食元祖博多明太子飯吧！滿滿一整條明太子鋪在白飯上，顆粒飽滿、鮮味十足，沒有一點腥味超下飯！無論是明太子飯還是明太子沾麵，魚卵在嘴裡爆開的瞬間，幸福感直接衝上腦門～走在福岡街頭隨處可見明太子店，不過這間可是數一數二的元祖名店，毫無疑問是福岡必吃美食！

日本【2025九州美食推薦】激推7家必吃九州餐廳！福岡牛腸鍋、博多美食、別府餐廳一次滿足
圖片來源：元祖博多明太子飯官網

九州美食推薦｜別府美食

別府餐廳｜元祖別府拉麵

別府的拉麵界，非元祖別府拉麵莫屬！小店面僅能容納8人，卻吸引無數拉麵迷排隊等候，因為這裡的湯頭實在是無敵美味～獨特的魚、雞骨、豬骨三重湯底，加入大分柑橘增添清新微酸，濃郁卻不油膩的滋味，讓人忍不住一口接一口。現點現做的講究加上實惠價格，難怪這裡天天客滿，來別府千萬別錯過這碗靈魂拉麵！

日本【2025九州美食推薦】激推7家必吃九州餐廳！福岡牛腸鍋、博多美食、別府餐廳一次滿足
圖片來源：IG @iteats_foodie

別府美食｜地獄蒸布丁 岡本屋

別府溫泉甜點必吃！岡本屋的地獄蒸布丁是元祖級的經典，自昭和63年（1988年）起就以地獄蒸技法烹製，利用溫泉熱氣將布丁蒸得綿密滑嫩。搭配微苦焦糖醬，甜中帶點微苦，口感絕對上癮！店家對面就是有名的明礬溫泉，溫泉品質極佳，還有製作湯之花的工坊，吃完甜點還能順道泡湯，身心靈都被治癒了～

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圖片來源：岡本屋売店

九州美食推薦｜由布院美食

湯布院美食｜龜之井別莊 湯之岳庵

位於龜之井別莊內的湯之岳庵，是一家融合傳統日式風格與現代設計的由布院餐廳，環境靜謐優雅，讓人放鬆享受美食。推薦必點的牛排和鰻魚料理，肉質軟嫩、火候恰到好處，風味濃郁卻不失鮮美。無論是午餐還是晚餐，都能在這裡品嚐到頂級饗宴，再配上一杯當地清酒，更是美食與美景的絕妙搭配！

日本【2025九州美食推薦】激推7家必吃九州餐廳！福岡牛腸鍋、博多美食、別府餐廳一次滿足
圖片來源：龜之井別莊 湯之岳庵

由布院蛋糕卷｜B SPEAK 本店

來到由布院，怎能不吃B SPEAK的蛋糕捲呢？這家人氣蛋糕專賣店總是大排長龍，尤其是經典的原味蛋糕捲，蓬鬆綿密的蛋糕體，包裹著香濃不膩的鮮奶油，一口咬下滿是幸福感～還有巧克力口味也是熱門之選，濃郁微苦的滋味中和奶油甜度，層次超豐富！不過這家蛋糕捲常常提早售罄，建議早點去搶購唷。

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圖片授權：IG @piggyzz22

九州美食推薦｜福岡美食

提到九州美食，福岡絕對是美食愛好者的天堂！最具代表性的就是博多水炊鍋、博多拉麵，明太子更是當地特色小吃，不論拌飯或搭配拉麵都令人回味無窮。來到隨處都能找到讓人驚艷的小吃攤和拉麵店。小編幫大家準備了這篇【福岡美食地圖】，不管是九州必吃的牛腸鍋、博多燒肉還是柳川鰻魚飯通通有！

🍜推薦閱讀：精選17間日本福岡必吃美食，博多拉麵/牛腸鍋/燒肉推薦
日本【2025九州美食推薦】激推7家必吃九州餐廳！福岡牛腸鍋、博多美食、別府餐廳一次滿足
圖片來源：IG ＠ooyama.motu

九州美食推薦｜熊本美食

說到熊本美食，絕不能錯過最有名的馬肉刺身！肉質細嫩Q彈，再搭配醬油和薑蒜泥，入口即化實在太享受～熊本豬排與熊本拉麵也是必吃的美食清單！小編為大家精選了熊本好吃美食餐廳，快跟著這篇【熊本美食攻略】一起去吃遍九州吧！

🍜推薦閱讀：嚴選7個熊本必吃拉麵、炸豬排、在地特色美食
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圖片來源：IG @hiroshikao7

九州美食推薦｜大分美食

來到九州大分一定要嚐嚐當地特色料理啦！除了必吃的高級黑毛牛「大分豐後牛」以外，別府美食「地獄蒸料理」更是大分的一大特色美食！還有湯頭濃郁的大分拉麵、甜而不膩的蛋糕捲，每樣都很值得嘗試！現在就跟著小編整理的【大分美食推薦】一起大快朵頤吧～

🍜推薦閱讀：大分美食推薦》必吃大分豐後牛/由布院美食/別府地獄蒸料理
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圖片來源：別府豐後牛 そむり

九州美食推薦｜佐賀美食

佐賀必吃美食有哪些？【佐賀美食攻略】通通幫你整理好啦！擁有繁榮漁業的佐賀以新鮮海鮮著稱，還有鮮嫩多汁的佐賀牛、特色美食西西里飯，以及不容錯過的佐賀嬉野溫泉美食湯豆腐，還在煩惱來佐賀自由行怎麼吃怎麼玩？跟著這篇美食地圖踩點就對啦！

🍜推薦閱讀：佐賀美食清單大公開！佐賀牛、西西里飯、佐賀海鮮
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圖片來源：IG @michi_ichiba

九州美食推薦｜長崎美食

長崎自由行怎麼安排美食行程？小編幫大家整理好了【長崎必吃美食】，內含多家長期餐廳推薦，無論是必吃的強棒麵、和牛燒肉、佐世保漢堡，還是聲名遠播的長崎蛋糕，這份清單通通有！長崎美食推薦跟著這篇吃準沒錯！

🍜推薦閱讀：【長崎美食全攻略】強棒麵餐廳、和牛燒肉、土耳其飯等特色美食
日本【2025九州美食推薦】激推7家必吃九州餐廳！福岡牛腸鍋、博多美食、別府餐廳一次滿足
圖片來源：福砂屋IG

九州美食推薦｜宮崎美食

宮崎美食以油脂豐厚、肉質細膩的「宮崎牛」最為人知，更有特色美食南蠻雞、宮崎芒果、青島牡蠣和宮崎辛麵！計畫去宮崎自由行不知道什麼好吃？快讓小編來推薦幾家高人氣的宮崎餐廳，這篇【宮崎美食攻略】先收藏起來～

🍜推薦閱讀：宮崎美食必吃推薦！高評價宮崎牛餐廳、宮崎辛麵、南蠻雞
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照片來源：IG @miyachiku.official

九州美食推薦｜鹿兒島美食

鹿兒島美食充滿豪邁風格，讓人感受到南國的熱情！鹿兒島以黑色食物聞名，從鹿兒島黑豬、黑牛到黑薩摩雞料理都讓人食指大動，還有特色美食鹿兒島拉麵、流水素麵、超繽紛的白熊刨冰，快讓小編推薦【鹿兒島必吃美食】，幫你搞定鹿兒島自由行美食清單！

🍜推薦閱讀：鹿兒島餐廳總整理》必吃黑豬/黑牛/黑薩摩雞/鹿兒島拉麵
日本【2025九州美食推薦】激推7家必吃九州餐廳！福岡牛腸鍋、博多美食、別府餐廳一次滿足
圖片來源：鹿兒島市官方旅遊情報網

九州美食常見問題

Q. 九州必吃美食有哪些？

九州必吃美食有博多牛腸鍋、熊本馬肉料理、別府地獄蒸布丁、由布院蛋糕捲、博多明太子飯等。

Q. 九州有推薦的餐廳嗎？

推薦樂天地牛腸鍋、にく屋肉いち燒肉、元祖博多明太子飯、元祖別府拉麵等。

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