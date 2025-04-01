2025九州美食攻略整理好啦！九州這片擁有壯麗自然景觀和溫泉文化的土地，同時也是饕客的天堂，從福岡美食、別府美食，再到熊本馬肉和長崎蛋糕，九州每個地區都有獨特的美食風味！小編替大家精選了福岡、熊本、大分、佐賀、長崎、宮崎、鹿兒島等九州必吃美食地圖，輕鬆安排九州自由行的美食清單！

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九州必吃美食

來到九州旅遊什麼必吃？從博多拉麵、福岡牛腸鍋到柳川鰻魚飯、熊本馬肉刺身，每一道都超有特色，還有宮崎雞南蠻和長崎蛋糕，保證讓你食指大動～以下是小編精選最有名的九州必吃美食，給大家行程安排參考：

博多拉麵 福岡牛腸鍋 博多燒肉 福岡內臟鍋 柳川鰻魚飯 博多明太子 熊本馬肉刺身 別府地獄蒸料理 宮崎雞南蠻 佐賀活烏賊生魚片

九州美食推薦｜博多美食

福岡牛腸鍋｜樂天地（今泉總本店）

說到福岡必吃美食，牛腸鍋絕對不能錯過！樂天地是當地人心中的牛腸鍋老字號，牛內臟從肉鋪直送，新鮮無腥味。滿滿的韭菜、蒜頭、高麗菜和辣椒，再搭配秘傳湯頭，吃起來爽口不油膩，還能嚐到大腸、小腸、牛胃等6種部位的內臟真的超讚！其中醬油口味牛腸鍋特別受歡迎，濃郁鹹香讓人一吃就上癮。來到福岡記得來享用這家超夯的九州牛腸鍋！

福岡燒肉｜にく屋肉いち燒肉（肉屋肉一）

到福岡大快朵頤燒肉，推薦選にく屋肉いち燒肉（肉屋肉一）！不僅是觀光客的愛店，連當地人都經常光顧。必吃的黑毛和牛來自九州在地，油花細緻、入口即化，絕對能滿足肉食控的味蕾！還有七種部位和牛拼盤、超人氣牛舌和內臟燒烤，品質完全不馬虎，想找福岡燒肉推薦這家CP值超高的にく屋肉いち燒肉！

博多明太子｜元祖博多明太子飯

想吃最道地的博多明太子？那就來博多必吃美食元祖博多明太子飯吧！滿滿一整條明太子鋪在白飯上，顆粒飽滿、鮮味十足，沒有一點腥味超下飯！無論是明太子飯還是明太子沾麵，魚卵在嘴裡爆開的瞬間，幸福感直接衝上腦門～走在福岡街頭隨處可見明太子店，不過這間可是數一數二的元祖名店，毫無疑問是福岡必吃美食！

九州美食推薦｜別府美食

別府餐廳｜元祖別府拉麵

別府的拉麵界，非元祖別府拉麵莫屬！小店面僅能容納8人，卻吸引無數拉麵迷排隊等候，因為這裡的湯頭實在是無敵美味～獨特的魚、雞骨、豬骨三重湯底，加入大分柑橘增添清新微酸，濃郁卻不油膩的滋味，讓人忍不住一口接一口。現點現做的講究加上實惠價格，難怪這裡天天客滿，來別府千萬別錯過這碗靈魂拉麵！

別府美食｜地獄蒸布丁 岡本屋

別府溫泉甜點必吃！岡本屋的地獄蒸布丁是元祖級的經典，自昭和63年（1988年）起就以地獄蒸技法烹製，利用溫泉熱氣將布丁蒸得綿密滑嫩。搭配微苦焦糖醬，甜中帶點微苦，口感絕對上癮！店家對面就是有名的明礬溫泉，溫泉品質極佳，還有製作湯之花的工坊，吃完甜點還能順道泡湯，身心靈都被治癒了～

九州美食推薦｜由布院美食

湯布院美食｜龜之井別莊 湯之岳庵

位於龜之井別莊內的湯之岳庵，是一家融合傳統日式風格與現代設計的由布院餐廳，環境靜謐優雅，讓人放鬆享受美食。推薦必點的牛排和鰻魚料理，肉質軟嫩、火候恰到好處，風味濃郁卻不失鮮美。無論是午餐還是晚餐，都能在這裡品嚐到頂級饗宴，再配上一杯當地清酒，更是美食與美景的絕妙搭配！

由布院蛋糕卷｜B SPEAK 本店

來到由布院，怎能不吃B SPEAK的蛋糕捲呢？這家人氣蛋糕專賣店總是大排長龍，尤其是經典的原味蛋糕捲，蓬鬆綿密的蛋糕體，包裹著香濃不膩的鮮奶油，一口咬下滿是幸福感～還有巧克力口味也是熱門之選，濃郁微苦的滋味中和奶油甜度，層次超豐富！不過這家蛋糕捲常常提早售罄，建議早點去搶購唷。

九州美食推薦｜福岡美食

提到九州美食，福岡絕對是美食愛好者的天堂！最具代表性的就是博多水炊鍋、博多拉麵，明太子更是當地特色小吃，不論拌飯或搭配拉麵都令人回味無窮。來到隨處都能找到讓人驚艷的小吃攤和拉麵店。小編幫大家準備了這篇【福岡美食地圖】，不管是九州必吃的牛腸鍋、博多燒肉還是柳川鰻魚飯通通有！

九州美食推薦｜熊本美食

說到熊本美食，絕不能錯過最有名的馬肉刺身！肉質細嫩Q彈，再搭配醬油和薑蒜泥，入口即化實在太享受～熊本豬排與熊本拉麵也是必吃的美食清單！小編為大家精選了熊本好吃美食餐廳，快跟著這篇【熊本美食攻略】一起去吃遍九州吧！

九州美食推薦｜大分美食

來到九州大分一定要嚐嚐當地特色料理啦！除了必吃的高級黑毛牛「大分豐後牛」以外，別府美食「地獄蒸料理」更是大分的一大特色美食！還有湯頭濃郁的大分拉麵、甜而不膩的蛋糕捲，每樣都很值得嘗試！現在就跟著小編整理的【大分美食推薦】一起大快朵頤吧～

九州美食推薦｜佐賀美食

佐賀必吃美食有哪些？【佐賀美食攻略】通通幫你整理好啦！擁有繁榮漁業的佐賀以新鮮海鮮著稱，還有鮮嫩多汁的佐賀牛、特色美食西西里飯，以及不容錯過的佐賀嬉野溫泉美食湯豆腐，還在煩惱來佐賀自由行怎麼吃怎麼玩？跟著這篇美食地圖踩點就對啦！

九州美食推薦｜長崎美食

長崎自由行怎麼安排美食行程？小編幫大家整理好了【長崎必吃美食】，內含多家長期餐廳推薦，無論是必吃的強棒麵、和牛燒肉、佐世保漢堡，還是聲名遠播的長崎蛋糕，這份清單通通有！長崎美食推薦跟著這篇吃準沒錯！

九州美食推薦｜宮崎美食

宮崎美食以油脂豐厚、肉質細膩的「宮崎牛」最為人知，更有特色美食南蠻雞、宮崎芒果、青島牡蠣和宮崎辛麵！計畫去宮崎自由行不知道什麼好吃？快讓小編來推薦幾家高人氣的宮崎餐廳，這篇【宮崎美食攻略】先收藏起來～

九州美食推薦｜鹿兒島美食

鹿兒島美食充滿豪邁風格，讓人感受到南國的熱情！鹿兒島以黑色食物聞名，從鹿兒島黑豬、黑牛到黑薩摩雞料理都讓人食指大動，還有特色美食鹿兒島拉麵、流水素麵、超繽紛的白熊刨冰，快讓小編推薦【鹿兒島必吃美食】，幫你搞定鹿兒島自由行美食清單！

九州美食常見問題

Q. 九州必吃美食有哪些？

九州必吃美食有博多牛腸鍋、熊本馬肉料理、別府地獄蒸布丁、由布院蛋糕捲、博多明太子飯等。

Q. 九州有推薦的餐廳嗎？

推薦樂天地牛腸鍋、にく屋肉いち燒肉、元祖博多明太子飯、元祖別府拉麵等。