基隆 孝三大腸圈 自創立以來己傳承到第三代，古早味美食在地飄香50年，連遠居桃園的我也聞香而來。豬心、豬舌、肝連、軟管、硬管、豬皮、吉古拉，還有那令人垂涎三尺的主角大腸圈，全在一個大鍋爐裡等著送進客人嘴裡，迷人的香氣從店門口飄到巷子口，彷彿觀光景點似的，人潮絡繹不絕，大排長龍，為的就是那冒著煙、溫暖基隆人胃的銅板小吃。附近另一家也是50年老店的阿山哥雙胞胎，路過別錯過，過了這個村就沒這個店啦！

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關於停車場

基隆有許多老城區，停車較為不易，距離孝三大腸圈最近的收費停車場僅能停放4-5輛車，一下就滿了，建議停在火車站停車場（中山一路停車場），若這裡也滿位，火車站周邊也還有幾個，只是得花點時間繞一繞，注意單行道即可。

幾乎沒有機會搭乘火車，想不到基隆火車站變得這麼有質感。

巷仔內的孝三大腸圈

順著googlemap的指示來到口耳相傳的孝三大腸圈，走到巷口一度無法確定位置，不曾想過一家50年老店竟然隱身巷仔內，甚至能吸引饕客慕名前來。

店址在孝三路，故名孝三大腸圈，謹此一家別無分號！還不到中午用餐時間，門口便己湧現排隊人潮。

其實這條路上賣大腸圈的有好幾家，但只有孝三大腸圈的生意好到破表，門口一堆人等外帶，內用區也幾乎找不到空位，幸好翻桌率高，大家頗有默契地吃完就離開，沒等幾分鐘便輪到我們。

為了應付人潮，前檯動作迅速，砧板上手起刀落，忙碌的切菜聲，劃破巷弄裡的寧靜。

半開放式用餐空間，以小吃店的環境來說算是相當乾淨，幾年下來不少知名的雜誌媒體皆曾報導過，又再加了不少分！

孝三大腸圈 菜單

除了知名的大腸圈，還有一些其它部位，像是豬心、豬舌、豬肺等約十餘樣，甚至還有基隆特色小吃吉古拉，就連豬血湯也在菜單裡。

孝三大腸圈的好滋味

大腸、吉古拉、嘴巴肉

大腸及嘴巴肉處理的相當好，尤其大腸完全沒有腥味，內層肥油也清洗的非常乾淨。同樣是基隆著名小吃吉古拉，其實就是關東煮裡的竹輪，是一種魚漿製品，而吉古拉則是日文發音，有蒸煮及碳烤二種，在孝三大腸圈店裡二種都吃得到。

大腸圈

我個人非常喜歡糯米腸，向來以為二者是相同的東西，只是名稱的差異，後來上網查資料，才知道這二種是不一樣的。基隆大腸圈的特色是手工製作，用真正的豬大腸灌入糯米，蒸煮後保留靭性與嚼勁，粒粒分明且Q彈的口感，不同於糯米腸的濕潤。最重要的是，大腸圈裡“沒有花生”，如此一來更對味了，我就愛沒有花生的大腸圈！

此外，大腸圈裡有迷人的紅蔥頭香氣，恐怕就是這個小細節，讓孝三大腸圈獨樹一格。

沾醬隨取，辣度自行調整，不浪費即可，馬露醬及生辣椒醬油的組合，可是在這兒才有的。

豬血湯

喜歡豬血糕，當然也愛街邊傳統小吃豬血湯。有胡椒味的湯頭很濃郁，沒有腥味，加入韭菜丁更合拍！而豬血上有些微的小氣孔，讓人吃得更安心。原本只點一碗三人分著吃，後來又追加，大人小孩都愛，差點再打包一份外帶，一口接著一口欲罷不能，實在太美味了~

孝三大腸圈在地深耕50年，陪伴許多基隆人長大，在多雨濕冷的基隆來一份大腸圈，一碗豬血湯，成了當地人的日常。

店家資訊

1000AM – 1800PM

（每週一公休）

(02)2428-0579

基隆市仁愛區孝三路99巷3號

※ 火車站中山一路停車場