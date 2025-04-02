徹思叔叔的咖啡廳(Uncle Tetsu's Café)，台北第二名的甜點吃到飽餐廳——他認了第二，第一就從缺了！儘管台北市這幾年陸續有甜點吃到飽餐廳加入戰局，或甜點店策略性的短期吃到飽活動，最後皆未能持久。因此徹思叔叔，無論如何就是台北市碩果僅存、無可取代的甜點吃到飽霸主。

超難訂位啊！關注這位來自日北九州博多的起司蛋糕叔叔不下三年了，每次上他的訂位系統，開放的45天內竟然永遠客滿狀態，然後接著就遇上了疫情。重新開放內用後，還是一位難求，試著打電話，不是沒人接，就是電話中。這麼熱門？我還真不相信了，直接殺上門候位，有沒有可能呢？

↓某個平日中午11點多，提前來到中山北路一段121巷他們店前，咦？門可羅雀的感覺啊？

↓反而附近其他日料和拉麵店大排長龍。

候補第一位，應該不會白跑吧？結果，現實就是這麼殘酷，好不容易線上搶到位的，沒有人會爽約。我問店員，接下來還有哪天有空位？他用Pad翻了幾翻，抱歉，未來開放的時段裡，全部客滿。

當然，後來我還是訂到位了——每天時不時盯著訂位系統等空位釋出，終於搶到一個下午4點的時段。是的，只能撿人家取消的時段，沒辦法依你希望的時間安排。

徹思叔叔的咖啡廳入場用餐時段如下：

12:00~13:30

14:00~15:30

16:00~17:30

18:00~19:30

一天四場，用餐時間90分鐘，費用成人NTD$499，加一成服務費，只收現金，無刷卡。

↓店門口有拉麵的圖片，所以甜點之外還是有提供鹹食。

↓內部的白色裝潢簡潔，桌和桌之間的間距相當寬廣，環境舒適。空氣中瀰漫著蛋糕和日式拉麵混合的香氣，聞了就興奮。

↓護貝菜單兩大張，甜點部分會隨季節更換不同品項。今天總共有14款蛋糕甜點，每次可點選5樣，用餐結束前30分鐘會提醒最後加點。

↓咖啡、冷熱茶飲、迷你主食和霜淇淋，也是無限可續。

↓好開心啊！第一輪馬上點了最期待的：綠葡萄生乳塔、季節限定起司蛋糕、藍莓三重奏、草莓香緹和法式檸檬蘋果塔。

↓來一壺洋甘菊薄荷茶。

↓lucky！季節限定的綠葡萄生乳塔被我遇上了，一片單點就要$150，綠葡萄多麼鮮綠可喜，中間還點綴了小顆的紫葡萄。

↓噢，布丁、奶油+卡士達的組合就是要綿密濃郁啊！綠葡萄有解膩之效。餅乾塔皮又是另一層口感，不算太厚，但小鳥胃的，可能這一個就飽了。

↓起司蛋糕就是徹思叔叔起家的強項，果然濕潤順滑，略鹹的起司味銷魂，且甜度適中。底部加了麻糬，為限定款，多了QQ的口感，更是加分。

↓草莓香緹，也就是草莓戚風蛋糕，看那橫切面，酸甜草莓配合鮮奶油，基本款的幸福啊！

↓感覺在過生日，鮮奶油無疑是我的最愛。

↓選洋甘菊薄荷茶真選對了，清新解膩，跟蛋糕太搭了。

↓藍莓三重奏，上面一層藍莓果凍，最下面餅乾皮。

↓這顏值，真有點捨不得吃了。最終入口，酸酸甜甜滑滑順順，有冰淇淋的口感，完全不辜負其顏值。

↓法式檸檬蘋果塔，差不多就是檸檬蘋果派。

↓酸度夠，卻不至於太酸，中間的蘋果丁酸酸甜甜，微微脆口，幸福的好滋味。

↓來杯蜜桃烏龍茶，相當甜，比想像中甜，但茶味頗清香。

吃完五個蛋糕，竟然感覺八分飽了，趕快吃鹹食轉換味蕾。

↓迷你版的和風義式番茄拉麵，送上來，番茄香混著帕馬森起司香，好喜歡那大蔥段。

↓肥瘦相間的兩大片叉燒，嫩啊！

↓番茄湯頭濃郁，Q彈偏硬的拉麵就那麼幾條，其實跟一個蛋糕的份量差不多，可以讓人鹹甜交錯，既過了癮又不佔胃容量。

繼續第二輪甜點：重乳酪起司塔、布列塔尼、原味起司蛋糕、布丁和草莓香緹——草莓香緹，是今天唯一一塊重覆點的蛋糕。

↓布列塔尼(Sablés Breton)，是一種法式奶油酥餅，這兒的偏紮實酥脆，外脆內酥，焦糖奶油香氣十足。

↓重乳酪起司塔，既大又沉，蛋塔一般，內餡偏液態，奶味十分強烈。

↓布丁，感覺比別處的固態一點，奶味更強烈。底層的焦糖不多，但是滋味更突出，好像是會讓人飽的布丁。

今天的戰鬥力好差喔，怎麼覺得好飽了？還有三款鹹食沒吃耶！

↓日式歐姆蛋包飯，也是迷你款的，番茄醬擠得很漂亮。

↓歐姆蛋超鬆軟滑嫩，灑花！番茄炒飯很濕潤，裡頭還有培根和火腿丁，要不是已經飽了，真想多吃幾份。

↓博多魚介拉麵，非常日式，魚介高湯味道特殊，我好像回到家都還聞到那個魚腥。搭配日式筍乾和大蔥。

↓叉燒和拉麵麵體還是令人讚賞，不過魚介高湯偏鹹，越吃越鹹。

結果還有一款迷你咖哩蛋包飯，無論如何吃不下了，可惜。

↓最後還是硬塞了三杯也是奶味十足的霜淇淋，當作完美的結束。

↓隔壁桌真是戰鬥力十足，一盤接一盤，佩服！

今天總共吃了10個甜食品項(包含霜淇淋)，菜單上的14種，還有5種沒嚐；另外吃了3款鹹食，竟然飽到喉嚨，可見各項甜點多具份量。

看了網路上的評價，有人嫌徹思叔叔的甜點不夠精緻，我是覺得已經很對得起549元的價位了，更何況任吃到飽。而且還有比預期中表現更佳的鹹食來中和味蕾，可謂誠意十足。我雖然沒將菜單上的甜點全吃過一輪，但以每樣的單點價來計算，絕對有吃回本。

難怪那麼難訂位！台北市唯一一家甜點吃到飽咖啡廳能稱霸絕非偶然。後來發現，其實我來的這一場並沒有客滿，所以如果不想盯著電腦訂位的朋友，可以試著平日晚餐時段來現場排隊，直接進場的機率很高。

好不容易完成與徹思叔叔的約會，相當滿意，望冰櫃興嘆。如今驚傳2025年4月7日將暫停營業，未來是否重新開幕尚未可知，就讓我們翹首以待，期望叔叔的盛大再度回歸吧！

【徹思叔叔的咖啡廳Uncle Tetsu's Café】

地址：台北市中山北路一段121巷9-1號

電話：(02) 2567-7892

營業時間：週一至週日11:30-20:30

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