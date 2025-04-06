2/4(二)要開始打羽球，當天下午順便約了Y吃飯，
其實是她在這裡打工，邀我去用餐，她要請我。
Y之前工作過的餐廳我都去過，這是最後一家還沒去的，
趁著寒假有空，她又回鍋打工，就來去看看。
餐廳在二樓，一樓的入口不大，進入後是個長廊。
從地圖上看起來，全台開了五家壽司郎，我第一次來吃哩。
當天是週二，而且已經下午一點，沒有排隊人潮。
如果是假日用餐時間，這等候區應該有很多人喔。
一樓有個洗手台，維持得很乾淨。用餐就直接搭電梯上樓。
餐廳入口有個抽號碼牌的機器，
人多的時候就趕緊抽，沒什麼人就會有人直接帶位。
旁邊是結帳櫃檯。
座位像一個一個小包廂，和藏壽司類似。
Y還沒下班，我就先入座。
入座後，直接用平板點餐，點好就等餐點送來囉。
送餐軌道上方有杯子，可以拿下來泡茶喝。
桌上有抹茶粉，倒些粉在杯中，加入熱水，隨時可沖泡。
桌上有醬油，盒子裡有筷子。
如果不喝熱抹茶，也可以去取冷水喝。
沒有等多久，餐點還蠻快就用軌道送達了。
鮭魚卵蟹肉貝柱絲軍艦，上面這種形狀的就叫做軍艦。
鮪魚極上赤身，鮪魚很細嫩喔。
人氣炙烤三貫，蠻好吃的。
海膽鮭魚卵蟹肉總匯，沒有腥味，但也沒有特別覺得驚豔。
蛤蜊味噌湯用的是花蛤，給蠻多的，味道也濃郁。
餐點送來才發現我一不小心誤點了兩份蛤蜊味噌湯。
我吃得差不多的時候，Y才來與我碰面。
以下是她點的，她對餐點很熟悉，知道什麼好吃。
蔥花鮭魚軍艦
生拌鮪魚軍艦
極上鮪魚大腹，油花看起來超漂亮。
大切寒鰤腹，這魚肉看起來也很好吃的樣子。
鮟鱇魚肝軍艦
蔥花鮪魚軍艦
餐後甜點－卡達拉娜，是冷凍的，像是冰凍的卡士達。
鮭魚親子茶碗蒸
非常嫩，有蝦、鮭魚、鮭魚卵、雞肉，很鮮美。
赤蝦，很鮮美唷。
Y自己點了好多來吃，看起來都很美味呢。
她說前一天刮刮樂中獎要請我吃飯，那我就恭敬不如從命了。
我也回贈了超商的商品卡當謝禮囉。
壽司郎台北松江長安店 官網
地址：台北市中山區長安東路61-1號2樓
電話：(02)2502-1089