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松江長安美食餐廳推薦／壽司郎台北松江長安店／與生有約

壽司 生魚片 壽司郎 壽司軌道
2025-04-06 17:18:00 文字：Big Fish
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Big Fish

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松江長安美食餐廳推薦／壽司郎台北松江長安店／與生有約

2/4(二)要開始打羽球，當天下午順便約了Y吃飯，

其實是她在這裡打工，邀我去用餐，她要請我。

Y之前工作過的餐廳我都去過，這是最後一家還沒去的，

趁著寒假有空，她又回鍋打工，就來去看看。

 

松江長安美食餐廳推薦／壽司郎台北松江長安店／與生有約

餐廳在二樓，一樓的入口不大，進入後是個長廊。

從地圖上看起來，全台開了五家壽司郎，我第一次來吃哩。

 

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當天是週二，而且已經下午一點，沒有排隊人潮。

如果是假日用餐時間，這等候區應該有很多人喔。

一樓有個洗手台，維持得很乾淨。用餐就直接搭電梯上樓。

 

松江長安美食餐廳推薦／壽司郎台北松江長安店／與生有約

餐廳入口有個抽號碼牌的機器，

人多的時候就趕緊抽，沒什麼人就會有人直接帶位。

 

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旁邊是結帳櫃檯。

 

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座位像一個一個小包廂，和藏壽司類似。

Y還沒下班，我就先入座。

 

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入座後，直接用平板點餐，點好就等餐點送來囉。

 

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送餐軌道上方有杯子，可以拿下來泡茶喝。

 

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桌上有抹茶粉，倒些粉在杯中，加入熱水，隨時可沖泡。

 

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桌上有醬油，盒子裡有筷子。

 

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如果不喝熱抹茶，也可以去取冷水喝。

 

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沒有等多久，餐點還蠻快就用軌道送達了。

 

松江長安美食餐廳推薦／壽司郎台北松江長安店／與生有約

鮭魚卵蟹肉貝柱絲軍艦，上面這種形狀的就叫做軍艦。

 

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鮪魚極上赤身，鮪魚很細嫩喔。

 

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人氣炙烤三貫，蠻好吃的。

 

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海膽鮭魚卵蟹肉總匯，沒有腥味，但也沒有特別覺得驚豔。

 

松江長安美食餐廳推薦／壽司郎台北松江長安店／與生有約

蛤蜊味噌湯用的是花蛤，給蠻多的，味道也濃郁。

 

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餐點送來才發現我一不小心誤點了兩份蛤蜊味噌湯。

 

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我吃得差不多的時候，Y才來與我碰面。

以下是她點的，她對餐點很熟悉，知道什麼好吃。

 

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蔥花鮭魚軍艦

 

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生拌鮪魚軍艦

 

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極上鮪魚大腹，油花看起來超漂亮。

 

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大切寒鰤腹，這魚肉看起來也很好吃的樣子。

 

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鮟鱇魚肝軍艦

 

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蔥花鮪魚軍艦

 

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餐後甜點－卡達拉娜，是冷凍的，像是冰凍的卡士達。

 

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鮭魚親子茶碗蒸

 

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非常嫩，有蝦、鮭魚、鮭魚卵、雞肉，很鮮美。

 

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赤蝦，很鮮美唷。

 

Y自己點了好多來吃，看起來都很美味呢。

她說前一天刮刮樂中獎要請我吃飯，那我就恭敬不如從命了。

我也回贈了超商的商品卡當謝禮囉。

 

壽司郎台北松江長安店 官網

地址：台北市中山區長安東路61-1號2樓

電話：(02)2502-1089

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place台北市中山區長安東路61-1號2樓
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美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
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CP值
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