為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 污水廠裡喝咖啡賞美景的另類體驗！藏身文青水園水資源回收中心 ─ 黑水號咖啡廳 - 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行

污水廠裡喝咖啡賞美景的另類體驗！藏身文青水園水資源回收中心 ─ 黑水號咖啡廳 - 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行

中式簡餐 午茶咖啡 台北101 戶外休閒 more
2025-04-08 07:53:00 文字：魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行
share
魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行

魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行

污水廠裡喝咖啡賞美景的另類體驗！藏身文青水園水資源回收中心 ─ 黑水號咖啡廳 - 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行

二訪位於桃園龜山區的文青水園水資源回收中心裡的黑水號咖啡廳，這天氣候不佳，但空氣清新，與初訪不同的是，己經開始供應餐食嘍！

 

【吃喝玩樂很主觀】

親子旅行不設限，跟著魚兒家族趴趴GO

💟 歡迎按下最愛追蹤，follow me 💟

污水廠裡喝咖啡賞美景的另類體驗！藏身文青水園水資源回收中心 ─ 黑水號咖啡廳 - 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行

電腦版〉〉『已說讚』設定『加最愛

手機版〉〉『追蹤中』設定『加最愛

 

文青水園水資源回收中心

污水廠裡喝咖啡賞美景的另類體驗！藏身文青水園水資源回收中心 ─ 黑水號咖啡廳 - 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行

位於龜山區的文青水園水資源回收中心佔地1.96公頃，為減少景觀衝擊，污水處理設備全面地下化，地面上的空間規劃以公園綠地為主，成功打造全台最美的水資源回收中心。

污水廠裡喝咖啡賞美景的另類體驗！藏身文青水園水資源回收中心 ─ 黑水號咖啡廳 - 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行

水資源回收中心的最上層就像是小土丘，有開闊的視野及優質的環境，行動不便者或是使用推車的家長，可搭乘電梯直達頂樓。

污水廠裡喝咖啡賞美景的另類體驗！藏身文青水園水資源回收中心 ─ 黑水號咖啡廳 - 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行

污水廠裡喝咖啡賞美景的另類體驗！藏身文青水園水資源回收中心 ─ 黑水號咖啡廳 - 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行

污水廠裡喝咖啡賞美景的另類體驗！藏身文青水園水資源回收中心 ─ 黑水號咖啡廳 - 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行

取名文青水園，是因為園區座落於文青路上；咖啡廳取名黑水號則是“污水”台語的諧音。

污水廠裡喝咖啡賞美景的另類體驗！藏身文青水園水資源回收中心 ─ 黑水號咖啡廳 - 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行

水資源中心有著俐落的純白線條外觀，帶給大家一種美術館的氛圍。

污水廠裡喝咖啡賞美景的另類體驗！藏身文青水園水資源回收中心 ─ 黑水號咖啡廳 - 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行

水資源中心配備AED自動體外電擊器，對於民眾的安全防護機制規劃的相當到位。

污水廠裡喝咖啡賞美景的另類體驗！藏身文青水園水資源回收中心 ─ 黑水號咖啡廳 - 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行

 

黑水號咖啡廳

污水廠裡喝咖啡賞美景的另類體驗！藏身文青水園水資源回收中心 ─ 黑水號咖啡廳 - 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行

二樓的黑水號咖啡廳採公有民營方式引進民間企業進駐經營，內部陳設非常漂亮，天氣好的時候還能看見遠方的101大樓呢！

污水廠裡喝咖啡賞美景的另類體驗！藏身文青水園水資源回收中心 ─ 黑水號咖啡廳 - 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行

咖啡廳內部有網美風格，空間寬敞，桌與桌之間相隔著舒適的距離。

污水廠裡喝咖啡賞美景的另類體驗！藏身文青水園水資源回收中心 ─ 黑水號咖啡廳 - 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行

與初訪時相比，環境大致上沒有太大的改變，依舊那麼有質感。

污水廠裡喝咖啡賞美景的另類體驗！藏身文青水園水資源回收中心 ─ 黑水號咖啡廳 - 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行

店裡唯一的長桌約可容納20人以內，當天很快地被預約了，沒多久現場就變得很熱鬧。

污水廠裡喝咖啡賞美景的另類體驗！藏身文青水園水資源回收中心 ─ 黑水號咖啡廳 - 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行

污水廠裡喝咖啡賞美景的另類體驗！藏身文青水園水資源回收中心 ─ 黑水號咖啡廳 - 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行

多數的座位以舒適的沙發為主，比較適合吃輕食或喝咖啡，如要用餐，建議選擇一般高度的桌椅。

污水廠裡喝咖啡賞美景的另類體驗！藏身文青水園水資源回收中心 ─ 黑水號咖啡廳 - 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行

 

黑水號咖啡廳菜單

初訪時遇上試營運，當初沒有太多選擇，也不提供內用，點了巧克力厚片、咖啡及鮮奶茶就在車上吃了。這次不僅開放內用，菜單內容也做了大幅度的調整，除了原來的輕食飲品，還增加了米飯類品項，所以我們就來享受午餐時光啦！

污水廠裡喝咖啡賞美景的另類體驗！藏身文青水園水資源回收中心 ─ 黑水號咖啡廳 - 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行 污水廠裡喝咖啡賞美景的另類體驗！藏身文青水園水資源回收中心 ─ 黑水號咖啡廳 - 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行

 

一起來用餐

污水廠裡喝咖啡賞美景的另類體驗！藏身文青水園水資源回收中心 ─ 黑水號咖啡廳 - 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行

黑水早午餐

德式香腸、培根、歐姆蛋、生菜、水果、烤吐司，林林總總加起來算是挺澎湃的，因為有一塊三明治，加起來份量不少，像我這樣的小鳥胃其實吃不完，但對青少年來說還不太夠呢！

污水廠裡喝咖啡賞美景的另類體驗！藏身文青水園水資源回收中心 ─ 黑水號咖啡廳 - 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行

起司肉醬熱狗堡

看似簡單的組合，便利商店也有類似的商品，但起司搭肉醬，只有這裡有，絕配！

污水廠裡喝咖啡賞美景的另類體驗！藏身文青水園水資源回收中心 ─ 黑水號咖啡廳 - 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行

黑水三劍客炸物盤

以雞塊、薯條及洋蔥圈組合的炸物盤，滿足了假日想放空的休閒感，好像放假就該來份點心，邊吃邊聊天，悠哉地度過每週一次的非工作日。

污水廠裡喝咖啡賞美景的另類體驗！藏身文青水園水資源回收中心 ─ 黑水號咖啡廳 - 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行

塔香素鮮菇(素)

黑水號更新菜單之後，增加了好幾樣米飯類的選項，一眼相中塔香口味的素鮮菇飯，倒也沒有因為素食的關係而影響我個人喜好。鮮菇滑嫩，米飯口感粒粒分明，而濃濃的塔香味讓人有種幸福感，爆汁的荷包蛋火候掌握的不錯，表面又香又脆深得我心。

污水廠裡喝咖啡賞美景的另類體驗！藏身文青水園水資源回收中心 ─ 黑水號咖啡廳 - 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行

花雕雞飯

醬燒味濃厚的小翅腿肉，鮮嫩滑口，輕輕一咬肉就滑進嘴裡，以花雕酒入菜，提升雞肉的甜味，在黑水咖啡廳裡也是相當受歡迎的一道料理。

污水廠裡喝咖啡賞美景的另類體驗！藏身文青水園水資源回收中心 ─ 黑水號咖啡廳 - 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行

焦糖海鹽拿鐵

不會太甜膩的焦糖海鹽拿鐵，比例調和的剛剛好。

污水廠裡喝咖啡賞美景的另類體驗！藏身文青水園水資源回收中心 ─ 黑水號咖啡廳 - 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行

熱桂圓紅棗茶

家裡有位養生的男主人，向來只喝茶及咖啡，也一定都要熱的，出門在外更是習慣來一壺家裡不常見的養生茶。好料沉壺底，大顆飽滿的紅棗及天然甜的桂圓，最後一定要吃到一口不剩才行。

污水廠裡喝咖啡賞美景的另類體驗！藏身文青水園水資源回收中心 ─ 黑水號咖啡廳 - 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行

冰蜂蜜蘋果茶

蜂蜜的甜與為數不少的新鮮蘋果丁，喝起來相當清爽，無咖啡因飲料最適合青少年了。

 

榮獲「2020國家卓越建設獎最佳規劃設計類」特別獎的文青水園水資源回收中心，除了景觀水道，春天還有櫻花步道及一整片綠地供民眾觀賞。而藏身於建築裡的黑水號咖啡廳雖然供應的是簡單的餐食，但舒適的空間與遠眺台北101的優質地理環境持續吸引許多民眾前往，更是當地居民最美的後花園。

 

店家資訊

1100AM – 1900PM

（每週一公休）

0987-454123

桃園市龜山區文青路383號2樓

★ 僅收現金 ★

★ 內用寵物不落地 ★

※ 路邊停車/格

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#桃園景點
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

黑水號咖啡廳

phone0987-454123
place桃園市龜山區文青路383號2樓
4.50 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up