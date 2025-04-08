這次到九州旅行決定從福岡進出

畢竟福岡機場離市區超級近

更別說有多條高速巴士直達九州各地

也就搭乘台灣虎航開始我們的九州熊本宮崎行

本篇依次分享桃園機場出境，IT240搭乘時間線及福岡機場入境

(以上主題都可以點選後快速跳轉喔!)

桃園機場出境=>

IT240是早上6:45起飛

也就會趕上台灣虎航出發的高峰時段

要何時到機場才會來得及呢?

這次是在八月底的暑假期間出國

不過到達機場時看起來人潮還好

如果來回都是搭乘台灣虎航的話可以線上報到

但像我們這次回來是長榮航空就不行

也就需要時間去排隊

我們這次5:10到達機場

5:30就在櫃檯check in完成

我們還在出發樓層吃了一下早餐才去安檢，出境

雖然人不少但是開的櫃台夠多

也就只花十分鐘安檢和出境也都完成

這次的登機門是在B1R

也就如之前說的是出發的高峰所以下面候機的人很多

而B1R都是沒有空橋需要搭接駁車去登機的

但說真的這裡排隊有點混亂

因為IT240是在一號月台要來搭車

從隊伍尾端開始排很容易跟其他航班混到一起

建議直接到檢票口這裡直接等待有隊伍空檔直接進去就好

IT240搭乘時間線

6:27登機完畢(班機全滿

6:32關艙門

6:35後推

6:50起飛(原訂6:45)

飛行時間兩小時零五分

9:58降落(加上日本時差一個小時，日本時間)

10:03停妥

但這時看到入境福岡機場的人蠻多的

還有韓籍航空也在這時一起入境

所以有小排了一下

10:46入境完成

入境之後行李也已經都被拿下行李輸送帶了

拿完後再掃海關QR code

在11:00之前就能離開管制區

再搭乘航廈接駁車搭乘10分鐘的車程到達國內航廈

開始來轉乘高速巴士或是地鐵了喔!

而我們九州熊本阿蘇自由行也就開始了喔!