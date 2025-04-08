這次到九州旅行決定從福岡進出
畢竟福岡機場離市區超級近
更別說有多條高速巴士直達九州各地
也就搭乘台灣虎航開始我們的九州熊本宮崎行
本篇依次分享桃園機場出境，IT240搭乘時間線及福岡機場入境
(以上主題都可以點選後快速跳轉喔!)
IT240是早上6:45起飛
也就會趕上台灣虎航出發的高峰時段
要何時到機場才會來得及呢?
這次是在八月底的暑假期間出國
不過到達機場時看起來人潮還好
如果來回都是搭乘台灣虎航的話可以線上報到
但像我們這次回來是長榮航空就不行
也就需要時間去排隊
我們這次5:10到達機場
5:30就在櫃檯check in完成
我們還在出發樓層吃了一下早餐才去安檢，出境
雖然人不少但是開的櫃台夠多
也就只花十分鐘安檢和出境也都完成
這次的登機門是在B1R
也就如之前說的是出發的高峰所以下面候機的人很多
而B1R都是沒有空橋需要搭接駁車去登機的
但說真的這裡排隊有點混亂
因為IT240是在一號月台要來搭車
從隊伍尾端開始排很容易跟其他航班混到一起
IT240搭乘時間線
6:27登機完畢(班機全滿
6:32關艙門
6:35後推
6:50起飛(原訂6:45)
飛行時間兩小時零五分
9:58降落(加上日本時差一個小時，日本時間)
但這時看到入境福岡機場的人蠻多的
還有韓籍航空也在這時一起入境
所以有小排了一下
10:46入境完成
入境之後行李也已經都被拿下行李輸送帶了
拿完後再掃海關QR code
在11:00之前就能離開管制區
再搭乘航廈接駁車搭乘10分鐘的車程到達國內航廈
開始來轉乘高速巴士或是地鐵了喔!
而我們九州熊本阿蘇自由行也就開始了喔!