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[嘉義東區]蘭心園素食坊-嘉義店。超大顆香椿水餃/乾餛飩/香酥素排骨酥

素食 素食餐廳 素食餛飩 餛飩 more
2025-04-10 09:00:00 文字：小狐尼 NiNi
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小狐尼 NiNi

小狐尼 NiNi

202411 嘉義東區 蘭心園素食坊-嘉義店

我葷素都吃

對某些有素肉的食物特別有興趣，包含水餃、餛飩、炸物、肉排......等

就是想嚐嚐看素食版本的味道會是如何呢?

此外素食常見的調味「香椿」我也喜歡，偶爾就會想找家素食餐廳來吃吃看囉

 

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商家名稱：蘭心園素食坊-嘉義店(嘉義市東區民權路302號)

相關連結：FB粉絲專頁

營業資訊：05-2763229 週二至六10:30-19:00；週日一休

分店資訊：

▪︎ 台中店(台中市潭子區潭興路二段395巷16弄2號)  UberEats線上訂餐

餐點介紹：抓餅/鍋貼/蚵仔煎/飯類/麵類/湯類/餃類/青菜類

用餐日期：2024.11


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202411 嘉義東區 蘭心園素食坊-嘉義店

▲蘭心園素食坊-嘉義店 店面

(客串演出: Na哥)

202411 嘉義東區 蘭心園素食坊-嘉義店

▲蘭心園素食坊-嘉義店 門口處

門口外有張附照片的菜單並備註餐點有用哪些食材，非常貼心

202411 嘉義東區 蘭心園素食坊-嘉義店

▲蘭心園素食坊-嘉義店 用餐環境

內用約八張桌位，桌間距離近，客滿時會蠻壅擠的

「醬料區」有小碗、免洗餐具、衛生紙和多種調味料。旁邊則有自助回收區

調味料包含常見的烏醋白醋醬油辣椒醬和胡椒粉，也有店家自製的特製香椿辣醬、特製香椿拌醬

調味醬瓶都黏黏的...

202411 嘉義東區 蘭心園素食坊-嘉義店

香椿水餃 NT 70/ 10粒

非常大顆！但其實是餃皮厚，所以包起來體積也就很大，厚又有咬勁的餃子皮我喜歡。內餡則就是高麗菜為主，以小小的碎胡蘿蔔點綴，香椿醬調味也不多。高麗菜都是柔軟的葉菜部位，沒有硬的葉梗，口感偏軟，微帶點脆。因為沒有用到任何素肉等豆、麥麩或蕈菇的加工製品，口味相對清淡，也完全無油

202411 嘉義東區 蘭心園素食坊-嘉義店

▲試試看試跟店家自製的「特製香椿拌醬」(不辣)或「特製香椿辣醬」搭配：前者的香椿香氣比較明顯，並有芝麻香和淡淡鹹味；後者則香椿味淡且真的非常辣，沾一點在舌頭上則舌頭麻，吞嚥後咽喉就有熱辣感，簡言之就是它到哪就辣到哪。但我覺得還是跟水餃一起上桌的水餃沾醬最搭配，酸酸甜甜很爽口

202411 嘉義東區 蘭心園素食坊-嘉義店

乾餛飩 NT 40

白皮透出棕色內餡，加上類似戒指的外型，我直覺想到超像熟的豬生腸(輸卵管)! (抱歉，這形容八成會讓老闆很無言)

202411 嘉義東區 蘭心園素食坊-嘉義店

▲餛飩皮薄但不會容易破，等表面水份蒸散後還有點Q勁；餛飩餡則是打成末的香菇蒂頭，有用薑提味，且摻入很細碎又少少的黑木耳，可能太細碎，沒有口感和味道。在軟濡的餡中還有一顆小小脆脆的方形豆薯(樹薯)丁，而且是每顆餛飩內就剛好只有一顆，不知道是不是豆薯丁並非事先攪進餡料中，而是像包蝦仁餛飩那樣把蝦仁另外放的呢?

202411 嘉義東區 蘭心園素食坊-嘉義店

素排骨酥 NT 20/ 大

菜單上沒有這道菜，是我問老闆說能不能只點香酥羹麵上面「那個炸物」，老闆就說那是素排骨酥，有10元或20元兩種份量。

老闆也說那是直接買現成的，不是他們做的，我網路上找應該就是谷全/谷王素排骨酥，是有小麥麩油炸而成。炸得非常乾爽酥脆，略硬但完全不會刮嘴，就是淡淡麵味，毫無油耗味。是蠻好吃的，只是跟排骨酥不論口感和味道都相差甚遠，跟我預期(炸素肉)有差異

 

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蘭心園素食坊-嘉義店 菜單(拍攝日期：2024.11)   

202411 嘉義東區 蘭心園素食坊-嘉義店

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蘭心園素食坊

phone05-2763229
place嘉義市東區民權路302號
3.75 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
3.75
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
3.75
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