【陽明山餐廳推薦】山園野菜美食館(坐在森林吃土雞、山菜、地瓜湯)

說到台北陽明山的美食推薦，位於竹子湖附近、青菜園對面的「山園野菜美食館」絕對是榜上有名。這家餐廳不僅提供地道的山林野菜和白斬雞，還有著獨特的用餐體驗-在森林裡享用美食，令人印象深刻。

「山園野菜美食館」的魅力之一在於只需消費滿400元，就能無限量享用米粉湯和地瓜湯。這裡的必點菜色包括白斬雞和各種野味蔬菜，尤其是白斬雞，雞皮油亮嫩滑，雞肉口感細嫩多汁，不乾柴不肥膩，而且沒有任何腥味，超好吃~

無論是想品嘗道地的山林野菜，還是尋找聚會的好去處，「山園野菜美食館」都是一個經濟實惠且令人滿意的選擇，已成為許多人心中的陽明山餐廳口袋名單。

山園野菜美食館 用餐環境

Google地圖請點我https://www.google.com/maps/place/%E5%B1%B1%E5%9C%92%E9%87%8E%E8%8F%9C%E7%BE%8E%E9%A3%9F%E9%A4%A8/@25.1751568,121.5244123,15z/data=!4m6!3m5!1s0x3442b1f406212e7d:0xe7d8086e2395a56!8m2!3d25.1772765!4d121.5306482!16s%2Fg%2F1tpn082d?entry=ttu

「山園野菜美食館」位在陽明山竹子湖附近，安妮王一夥人是假日午餐時段前往，其實本來是要去吃「青菜園」，沒想到不到11點，餐廳已經滿滿都是人，而且順著斜坡，到處都是排隊人潮，超級壯觀==

由於一大早在大梯田賞繡球花+爬坡，肚子實在太餓了，因此就近來到「山園野菜美食館」用餐(剛好有3人座位)~

「山園野菜美食館」最特別的就是用餐環境，分為室內與室外，根本就是在森林裡用餐，這是安妮王從來沒有想過的體驗~

山園野菜美食館 菜單

「山園野菜美食館」以山林野菜、野味為主，可以單點，也可以選擇桌菜等，值得一提的是，「山園野菜美食館」沒有菜單，唯一有看到餐點名稱，就是在門口的白布條吧!!!

安妮王一夥人來到「山園野菜美食館」，先選好位置、記住桌位號碼後，便來到食材面前，向老闆點餐即可，不知道該怎麼點的人也能請店家給點建議。

「山園野菜美食館」一個人需要滿400元低消，就有免費的地瓜湯與米粉湯無限吃到飽，其實對於飢腸轆轆的遊客來說，一切都好談XD

這次就來為大家開箱以下「山園野菜美食館」6道餐點吧~

放山白斬雞、金沙美人腿、炸溪蝦、炒水蓮、炸杏鮑菇與滷桂竹筍

山園野菜美食館 推薦餐點

山園野菜美食館免費招待菜-地瓜湯、米粉湯

在「山園野菜美食館」，只需消費滿400元，就能無限享用免費招待的地瓜湯和米粉湯，這兩道湯品可謂深受顧客喜愛。

首先要介紹的是地瓜湯，這可是家母的最愛。湯中的地瓜綿密香甜，薑糖的味道恰到好處，帶來一絲暖意，每喝一口，都能感受到胃裡的溫暖，非常適合寒冷的天氣。

如果說地瓜湯屬於清甜爽口的派系，那麼米粉湯則是重口味愛好者的首選。湯中的米粉Q彈有勁，混合了油蔥和雞油的香氣，鹹香十足，讓人不禁聯想到古早味的米粉湯，令人懷念不已。

總之，這兩道免費招待的湯品，不僅美味可口，還能在用餐時增添一份溫馨和滿足。無論你是喜歡清甜還是重口味，都能在「山園野菜美食館」找到屬於自己的那一碗湯。

山園野菜美食館招牌菜-放山白斬雞

在「山園野菜美食館」，不可錯過的招牌菜就是他們的「放山白斬雞」。

一上桌，這道菜立刻吸引了我們的目光。雞皮油亮、水嫩水嫩的，看起來就令人垂涎。

雞肉的口感肥美不乾柴，每一口都充滿鮮甜多汁的滋味，單吃已經非常美味，搭配店家特製的蒜頭醬油或辣椒醬油，風味更上一層樓。

整體來說，這道放山白斬雞口感細膩，油脂適中，沒有過於油膩或不適的雞肉腥味，算是「山園野菜美食館」必點的招牌美食之一，絕對推薦給大家！

山園野菜美食館 金沙美人腿

在「山園野菜美食館」，另一道不可錯過的佳餚是「金沙美人腿」，即鹹蛋黃炒筊白筍；筊白筍的爽脆清甜，完美融合了鹹蛋黃的濃郁香氣。

每一口都帶著鹹蛋黃的沙沙口感，並且與筊白筍的鮮嫩相得益彰，讓人一口接一口，停不下來，是道清爽料理。

山園野菜美食館 炸溪蝦

在「山園野菜美食館」，炸溪蝦是一道令人驚艷的佳餚。這裡的炸溪蝦個頭大，炸得酥脆香口，搭配一點胡椒鹽，更添風味，讓口感更為鮮明、爽口。(不禁想讓人點酒來當下酒菜!!!)

山園野菜美食館 炒水蓮

「山園野菜美食館」的炒水蓮色澤翠綠，清新誘人。每根水蓮都炒得恰到好處，保留了爽脆的口感，吃起來清脆可口。簡單的調味讓水蓮的自然鮮味得以突顯，口感輕盈不油膩，搭配上淡淡的蒜香和些許鹹味，讓整道菜變得既健康又美味，是一道非常適合夏季享用的佳餚。

山園野菜美食館 炸杏鮑菇

「山園野菜美食館」的炸杏鮑菇金黃酥脆，外觀誘人，每一片都炸得均勻且蓬鬆。外皮酥脆，而內裡的杏鮑菇保持了鮮嫩多汁的口感。炸得恰到好處的杏鮑菇，既保留了菇類特有的香氣，又增加了外皮的酥脆感，每一口都帶來滿足的口感。搭配一點胡椒鹽，讓味道更加濃郁，無論是單吃還是作為下酒菜都相當合適。

山園野菜美食館 滷桂竹筍

「山園野菜美食館」的滷桂竹筍外觀油亮，色澤金黃，散發出誘人的香氣。筍條滷得入味，每一根都吸飽了醬汁的精華，呈現出濃郁的味道。筍的口感柔嫩但又保有一定的脆度，入口即化的同時還能感受到桂竹筍本身的清甜。這道菜滷得恰到好處，鹹香適中，讓人一試便難以忘懷，是一款兼具風味與口感的經典美食。

6道菜：放山白斬雞、金沙美人腿、炸溪蝦、炒水蓮、炸杏鮑菇與滷桂竹筍

白飯：30元/碗

免費招待：地瓜湯、米粉湯

總共花費：1630元/3人，大約543元/人

安妮王一不小心點了一整桌1630元，6道餐點+3碗白飯，而且每盤份量很多，後來打包了吃不完的金沙美人腿與炸溪蝦，還蠻物超所值的！

山園野菜美食館 評論

景點：山園野菜美食館

地址：112台北市北投區竹子湖路55-12號https://www.google.com/maps/place/%E5%B1%B1%E5%9C%92%E9%87%8E%E8%8F%9C%E7%BE%8E%E9%A3%9F%E9%A4%A8/@25.1751568,121.5244123,15z/data=!4m6!3m5!1s0x3442b1f406212e7d:0xe7d8086e2395a56!8m2!3d25.1772765!4d121.5306482!16s%2Fg%2F1tpn082d?entry=ttu

營業時間：11:00–19:30，禮拜二公休

電話：02-2861-1558

安妮王推薦：

說到台北陽明山的美食，「山園野菜美食館」絕對是不能錯過的選擇。這家位於竹子湖附近的餐廳，以其地道的山林野菜和白斬雞而聞名，獨特的森林用餐體驗更是讓人印象深刻。

我們點了6道菜，其中最讓人驚艷的是「放山白斬雞」。雞皮油亮滑嫩，雞肉多汁不乾柴，搭配店家的蒜頭醬油或辣椒醬油，風味絕佳。另一道推薦的是「炸杏鮑菇」外酥內嫩，每一口都充滿了菇類的香氣，令人難以忘懷。

「山園野菜美食館」以其獨特的森林用餐環境和地道美食，成為了陽明山上不可錯過的餐廳。無論是家庭聚會還是朋友小聚，這裡都是一個經濟實惠且令人滿意的好去處。

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