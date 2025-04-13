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台北市信義區【金子半之助-新光三越信義A8店】道地江戶味天丼。

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2025-04-13 18:38:00 文字：Cheng chun
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Cheng chun

Cheng chun
雙丼全.jpg
 
繼台中新光三越店後，【金子半之助】又在台北信義三越和大家見面，

記得當時台北車站店開幕前後造成極大的轟動，朝聖人潮多到讓咱家卻步......

事隔一年熱度稍退，今天就來體驗體驗他有何魅力 ? 【金子半之助-新光三越信義A8店

 

排隊.jpg

雖說熱度稍退，但不代表就不用排隊，看來咱家太天真了XD.....

 

座位.jpg

空間大小和台中三越店差不多，裝潢一貫的日式簡約風格
 
廚房.jpg
 
透過玻璃能清楚看到廚師們各司其職，專注的神情，還沒吃到丼飯.....已經加了不少印象分數，

環境衛生、乾淨也讓人放心 。

 

餐桌.jpg

置物.jpg

隨著服務人員帶位入坐，雙人桌大小剛好，桌底下設有置物箱
 
 
麥茶.jpg
 
麥茶喝得出自然的甘醇香，加了兩顆黑豆也嗅到一股養生氣息 。
 

菜單.jpg

沒錯，菜色就這麼簡單，主打3大天丼飯，和其他單點品項，炸物、味噌湯、飲料級冰品

 

味噌湯.jpg

味噌湯品質不錯，順口不會過鹹
 

雙丼全.jpg

天丼.jpg

上天丼 

魚、鳳尾蝦、魷魚海鮮炸(魷魚+干貝)、青龍椒、炸半熟玉子、炸海苔片

不得不說這碗丼飯除了豐盛，也給了滿滿的視覺效果，從碗到金黃炸物整體的觀感非常吸睛，
一上桌腦波傳達的指令，不是拿筷子.....而是拿手機或相機
 

干貝.jpg

魷魚海鮮炸，將切丁的魷魚和小干貝裹粉油炸，
 
外皮少了脆度，但吃得到鮮甜真材實料 。
 

配料.jpg

青龍椒新鮮，鳳尾蝦不是用麵包粉油炸，而是較傳統的日式炸粉，新鮮蝦味十足 。

 

配料1.jpg
 
炸海苔片口感香脆，聽起來陌生，其實就是較大一點沙梭魚，嗯~鮮中帶點微微的蟹味
 
 
蛋黃.jpg

米飯.jpg

畫破半熟玉子，金黃蛋液緩緩滲入米飯，加上獨門醬汁的加持，每一口越光米在嘴裡潤中帶黏，香中帶Q......
只是這越光米顆粒大小袖珍了點，不如在日本吃的那麼大顆飽實.....
 

小菜.jpg

小菜1.jpg

一旁兩種日式小菜，牛蒡薑片醃蘿蔔，完全是解膩好朋友，新鮮爽口不死鹹，單吃也很涮嘴 。 
 

上天丼.jpg

上天丼1.jpg

 

上天丼4.jpg

江戶前天丼 

穴子(野生星鰻)、鳳尾蝦、魷魚海鮮炸(魷魚+干貝)、青龍椒、炸半熟玉子、炸海苔片
是的，和上天丼就差在""換成了"穴子"，
豪邁的擺上整條去頭星鰻，不僅看起來霸氣搶眼，吃起來也相當鮮嫩肥美，
搭配上頭的柚子碎片，嘴裡柚香清新解膩又開胃。

 

七味粉1.jpg

七味粉.jpg
 
可別忘了它喔，拔出小木塞，輕拍幾下灑上黑芝麻七味粉又是另一種風味 。
 

完食.jpg

友田.jpg

想當然爾兩大碗天丼就是個完食收場，看來大叔的戰力突飛猛進XD......
呵~其實丼飯也沒外觀看起來那麼份量十足，這丼碗來頭可不小，來自日本傳承3~4百年工法的有田燒
特製雙層碗底形成氣室有很好的保溫效果，所以實際盛裝容量大約只剩下整碗的2分之1 。
其實在下更感興趣的是，這丼碗可以加購嗎 ? 質地厚實，彩繪精緻，畫上家徽更具代表性，頗有收藏價值 。
 

冰.jpg

最後的甜點柚香雪酪也不馬虎，採用日本高知香柚，味道淡雅，
看似冰淇淋，吃起來卻有冰沙般的清爽棉細，作為天丼的ending非常契合 。 
 
其實咱們嫌少像今天這樣以炸物搭配米飯當正餐，是的....就是個慕名而來朝聖，
單純以味道、口感、鮮度，真的是一碗非常優秀的丼飯，尤其是那秘製醬汁.....堪稱天丼無愧。
 
地址 : 台北市信義區松高路12號-地下二樓
電話 : 02-2723-5003
營業時間 : 週日至週四，11:00~21:30，週五至週六，11:00~22:00
 
 
 
文章標籤
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place台北市信義區松高路12號-地下二樓
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美味度
4.47
服務品質
4.53
裝潢氣氛
4.56
CP值
4.21
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