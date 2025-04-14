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覓糖七彩粉粿（基隆孝三店）｜職人手作，不添加人工色素 - 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行

仁愛區 仙草兔 仙草凍 冬季甜湯 more
2025-04-14 08:10:00 文字：魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行
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魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行

魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行

覓糖七彩粉粿（基隆孝三店）｜職人手作，不添加人工色素 - 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行

走過孝三大腸圈阿山哥雙胞胎，基隆美食一日遊來到最終站：覓糖七彩粉粿。說起來真是有趣，住家附近就有一間覓糖，然而初體驗竟然是在基隆孝三店，只因走過路過不想錯過，看到Q彈的粉粿，真的是忍不住啊~~~

 

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覓糖七彩粉粿在哪裡？

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覓糖門市遍佈全台，這間是基隆孝三店，與火車站及海洋廣場毗鄰而居，步行即可抵達。若選擇開車，可停在附近的收費停車場，再走路過來。而在地的基隆市民多數以機車代步，更為方便。

 

覓糖七彩粉粿 基隆孝三店

覓糖七彩粉粿（基隆孝三店）｜職人手作，不添加人工色素 - 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行

甜點專賣店翻桌率高，店面都不大，木質調，几淨明亮的環境空間，在人來人往的騎樓下，鄰近火車站的覓糖手作粉粿很難不被發現，當我們還在著磨著菜單上的內容，便己經有至少四組人點好外帶。

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原本以為在居住地那間覓糖是唯一一間，想不到竟然全台都有店，這回來到基隆尋找美食，剛好經過孝三店，馬上將位置標記下來，準備讓它成為美食行程裡的最後一站，留下完美甜蜜的ending。

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覓糖手作粉粿 菜單

粉粿是覓糖的靈魂，秉持著天然健康與親民的價格打響名號，懷舊的滋味與多彩創新的組合，成為新時代高顏值台式甜品。如同珍珠奶茶裡的粉圓一樣，舉凡又Q又彈牙口感的食材，都能深深擄獲我的心。望一眼菜單，既有粉粿，也有粉圓及芋圓，全都是我的菜啊！第二張是孝三店現場菜單，與覓糖粉專上看到的內容有些出入，供參考~

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（孝三店菜單）

 

覓糖手作七彩粉粿

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七彩粉粿西米露一號

以西米露為主要選項，底層有碎冰，加入七彩粉粿、珍珠、花生及椰奶等配料，成為西米露一號的組合。

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七彩粉粿神仙草凍

以軟滑的嫩仙草為主，再加入七彩粉粿，簡單的組合，不簡單的滋味。

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夏季消暑，冬季暖胃，滑不溜丟的仙草在嘴裡一泯就化，搭配Q彈有嚼勁的粉粿，身心靈同時滿足。無論是食材還是口味，都讓人回味再三。

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七彩粉粿西米露三號（+仙草）

配料有紅豆、芋圓及椰奶，另外加購仙草混入西米露，一次二種口味，好享受~

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仙草兔

做成兔子造型的仙草兔是時下熱門的甜品，送上桌時還搖晃個不停，可愛又逗趣，同時滿足視覺與味覺，萌萌的兔子讓人捨不得切開它。

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七彩粉粿盤

既然粉粿是主角，也是我們的最愛，自然不想錯過七彩粉粿盤嘍！不添加人工色素，選用紅薯粉熬製，推出黑糖、芝麻、玫瑰、抺茶、山槴子、椰香、桂花等七種口味，總共切成21小塊，方便大家入口，也是分享盤的概念。

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沾著花生粉吃，有種香甜的味道。

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淋上黑糖醬，又是另一種風味。

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覓糖是一間頗有質感的台式甜品專賣店，如果你也喜歡粉粿，趕緊找一家距離你最近的覓糖吧！

❣️ 全台覓糖門市 ❣️

 

店家資訊

1100AM – 2100PM

(02)2425-6068

基隆市仁愛區孝三路109號1樓

※ 火車站中山一路停車場

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覓糖七彩粉粿

phone02-24256068
place基隆市仁愛區孝三路109號1樓
4.50 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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