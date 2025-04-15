位於桃園蘆竹區的 CANTEEN coffee 藏身於一條安靜的巷弄，屬於社區型咖啡館，位置相當低調，一旁就是當地著名、在網路上紅紅火火的野上麵包坊，餐後順道帶了幾款喜歡的麵包做隔日早餐，一整個心滿意足啊~~~

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CANTEEN coffee 環境介紹

與 CANTEEN 相遇算是誤打誤撞，當時只是開車經過，彷彿心電感應似的瞄了一眼，就這麼不偏不倚地看到招牌，回家後馬上查了一下，原來己經營業了10年，知道是一間咖啡館時，心裡樂的，幾天後的週末便帶著父子倆一塊來用餐。

CANTEEN 在某社區大樓裡，應該可以說是造福了附近一帶的居民，連著二個週末來用餐，人潮絡繹不絕，通常得在下午的一點半以後才能看見較多空位的畫面。

冷藏櫃裡上架的都是店家精心手作的甜點，有提拉米蘇、乳酪蛋糕、千層蛋糕及檸檬派等等，滿足女孩們的一日小確幸。

除了使用現金結帳，還有另外三種支付方式，相當方便。

來 CANTEEN 有書可看，這類型的咖啡館我個人挺喜歡的，有點像早期與現代咖啡館的融合版本，既能享受美食，也能給自己一個安靜悠閒、不受打擾的用餐時光。

CANTEEN coffee 菜單

CANTEEN 採掃碼點餐，菜單內容讓人驚訝，從開胃菜、輕食沙拉、義大利飯/麵、中式簡餐，一直到飲品甜點……選擇真多啊！看網路評論，幾乎每個類型的餐點收到的都是好評，表示夠水準，可以多造訪幾次。

CANTEEN coffee 美食佳餚

豬排上海菜飯

據說這道餐非常受歡迎，不少人是為了它來的。選用台灣黑豬里肌肉醃製而成，搭配清爽的上海菜飯與切丁滷豆干，簡單成就好滋味。

喜歡這樣粒粒分明的米飯，調味也剛好，吃著吃著意猶未盡呢~

里肌豬肉相當厚實飽嘴，很嫩，一咬就斷，完全不帶筋。

每日例湯(隨餐附)

明太子很喜歡這碗濃湯，略帶奶油香，沒有太厚重的勾芡，還能吃到大把的玉米顆粒，一次喝二碗不是問題。

蒜辣培根麵

關於義大利麵的選擇，我們向來是以清炒口味為主要選項，蒜辣培根麵的辣度從不辣到大辣都有，可依自己的喜好做勾選，這也是明太子喜歡來這裡用餐的原因之一。這盤屬於乾式義大利麵，盤底沒有多餘的醬汁，麵條偏有嚼勁，與有厚度的培根一起吃，口感挺好的，最重要的是蒜粒，不僅有畫龍點睛的效果，還有助於提升嘴裡的層次，對於喜歡蒜味的我們一家人來說，簡直是不可或缺啊！

蒜辣蝦仁蕈菇麵

同樣屬於乾式義大利麵的做法，辣度也能做調整，蝦仁不大但很新鮮，因為都是清炒系列，口味上與培根麵差不多，只是配料換成蕈菇與蝦子，這道也很美味哦！

馬茲拉起司條

家有起司控，哪裡有起司往哪走，無論以何種料理方式呈現，明太子從小就愛這一味。

CANTEEN 的起司條完全找不到孔隙，酥脆的外衣包裹著濃郁的起司，邊吃邊牽絲的畫面，就是能令他滿足。

柳橙汁(隨餐附)

店裡飲料選擇非常多，但明太子連二次來都選了柳橙汁，應該是覺得好喝吧！

熱拿鐵咖啡(單點-飲料折抵50)

不額外加糖的熱拿鐵，意外地品嚐到濃厚香醇的咖啡味。

熱紅茶(隨餐附)

中規中矩，去油解膩。

熱維也納鮮奶油紅茶(單點-飲料折抵50)

二訪時從隨餐附的免費紅茶，換成了加上鮮奶油的紅茶，口感上多了層次，有奶茶的FU，不甜，味道真不錯呢！

提拉米蘇

看著甜點櫃裡好幾款點心，突然想給自己一個小確幸，依著明太子的選擇加點提拉米蘇，孩子果然好眼光，一口下去就嚐到起司味，有可可粉及微微的咖啡味，也有奶香，冷藏後的口感綿密清爽，別看它小小一盒，三人共享，每個人都能嚐到2-3口，吃完有種幸福感，大推！

CANTEEN coffee 供應多樣化的餐點，停車方便，在巷弄裡非常安靜，也有舒服自在的用餐環境，推薦給大家。

店家資訊

1130AM – 2000PM

（每週一公休）

(03)311-6226

桃園市蘆竹區南平街56號

※ 南榮公園地下停車場