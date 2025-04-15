說到九州美食，烏賊生魚片絕對是榜上有名！

🦑 透明新鮮的烏賊端上桌時還在動，光是視覺就很震撼😲

再搭配豐富的會席料理，不但吃得巧也吃得飽，讓人一次滿足。🍱

雖然大家都說要吃烏賊就得跑一趟呼子

但其實現在在福岡博多的「河太郎」就吃得到了，不用遠行就能輕鬆享受這道經典九州美味！🎌✨

本篇依次分享交通位置，環境菜單，食用心得以及店家基本資料

（以上主題都可以點後後快速跳轉喔）

交通位置=>

河太郎是專賣呼子漁港直送的烏賊店

但是要專程跑去呼子真的蠻遠的

在博多也有兩家分店可以方便探訪喔！



檢視較大的地圖

中州本店就在運河城附近

如果想要去逛街或是再去屋台享受氣氛

或是在天神區逛街都很方便可以連在一起喔！

河太郎中州本店看起來雖然招牌不明顯

又是在舊房子之中

不過更可以體會歷史的厚重感

如果沒有訂位的話是有可能進不來的

但還好我們是平常日的晚餐時間

又是在五點出頭就過去

所以還是很順利就入座

我們直接被帶到二樓入座

可以看到位置上不會很擁擠

彼此之間都有一定的距離

吃起來就還蠻讓人放鬆的

這邊除了日文之外還有韓文，英文和中文對照

其實這樣的店通常都會被我過濾掉

不過要去呼子真的太遠就只好來試試看

除了菜單看要吃什麼之外

還有各種座位可以選擇

如果入座後想要換座位可以去試試看

會席料理有不一樣的價錢

其中內含道數有一些不一樣

或是可以看圖來做點餐參考

最貴的則是13200日圓一份的

不過今天就是來吃烏賊生魚片的還是先點最基本的就好

一開始還是先來喝一杯吧

（喝酒傷身）

一開始會先送上菜單

我們就選擇一人點會席料理

另一人就是生魚片丼飯的方式來嘗試

一開始開胃菜就上桌啦

這樣的豆腐並不是豆腐的口感

而是有一點麻糬的口感

吃起來會有些許彈性

還加上芥末讓人開胃有刺激還有些許香氣

這時金魚boy的生魚片丼飯上桌啦

生魚片都很大片

而且有一定的厚度

就價格以及內容物來說在日本就是物有所值

如果拉開來看甚至有些人可能會覺得份量有點少

接下來要吃烏賊生魚片啦

這時有說可以用海苔，鹽以及芝麻來做搭配

從透明的烏賊上桌就可以看到新鮮度

看起來非常的透明可以透過下方的竹葉

就可以知道新鮮度

只是這時金魚boy默默的說呼子的感覺更新鮮

之後吃起來也是有一樣的感想

看來要吃真正好吃的烏賊生魚片還是要跑一趟

吃起來仍然非常的彈性也有該有的甜味

讓人覺得蠻滿意的

另外的前菜也上桌了喔！

雖然旁邊烏賊丸子看起來像湯

但其實是醋漬也是以開胃為主的

另外也加點了烏賊燒賣想來一網打盡各種料理

旁邊還有搭配的淡味醬油

雖然吃起來也是很實在也覺得很有彈性

但是個人覺得並不特別

就是嘗試過即可

另外是烏賊沙拉

吃起來也還不錯喔

無花果胡麻饅頭

是一道煮物

吃起來有點年糕湯的感覺

會席料理中也有一顆烏賊燒賣

再來當然也有搭配白飯的醬菜

上方還有九州名產-明太子

最後當然還有甜點作結

生魚片吃到一半後服務人員會把烏賊的頭收走

也就會做成天婦羅

要下結論了喔！

一個烏賊可以做出生魚片，燒賣，熟的吃還有天婦羅

就可以知道真的有很多變化可以體會

吃起來也不會說讓人後悔

但是要說回味無窮再來回訪倒是也不至於

店家基本資料＝>

地址：1 Chome-6-6 Nakasu, Hakata Ward, Fukuoka, 810-0801日本

電話：+81922712133

營業時間：11:45~14:30, 17:30~22:00(週日中午不營業）

店家官方網頁請點我