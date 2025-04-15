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日本2024九州自由行-活烏賊上桌超吸睛，動起來的烏賊生魚片-河太郎 中州本店

2025-04-15 13:30:22 文字：Ivan Sha
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Ivan Sha

Ivan Sha

說到九州美食，烏賊生魚片絕對是榜上有名！

🦑 透明新鮮的烏賊端上桌時還在動，光是視覺就很震撼😲

再搭配豐富的會席料理，不但吃得巧也吃得飽，讓人一次滿足。🍱

雖然大家都說要吃烏賊就得跑一趟呼子

但其實現在在福岡博多的「河太郎」就吃得到了，不用遠行就能輕鬆享受這道經典九州美味！🎌✨

本篇依次分享交通位置環境菜單食用心得以及店家基本資料

（以上主題都可以點後後快速跳轉喔）

日本2024九州自由行-活烏賊上桌超吸睛，動起來的烏賊生魚片-河太郎 中州本店

交通位置=>

河太郎是專賣呼子漁港直送的烏賊店

但是要專程跑去呼子真的蠻遠的

在博多也有兩家分店可以方便探訪喔！


檢視較大的地圖

中州本店就在運河城附近

如果想要去逛街或是再去屋台享受氣氛

或是在天神區逛街都很方便可以連在一起喔！

日本2024九州自由行-活烏賊上桌超吸睛，動起來的烏賊生魚片-河太郎 中州本店

河太郎中州本店看起來雖然招牌不明顯

又是在舊房子之中

不過更可以體會歷史的厚重感

日本2024九州自由行-活烏賊上桌超吸睛，動起來的烏賊生魚片-河太郎 中州本店

如果沒有訂位的話是有可能進不來的

但還好我們是平常日的晚餐時間

又是在五點出頭就過去

所以還是很順利就入座

日本2024九州自由行-活烏賊上桌超吸睛，動起來的烏賊生魚片-河太郎 中州本店

我們直接被帶到二樓入座

可以看到位置上不會很擁擠

彼此之間都有一定的距離

吃起來就還蠻讓人放鬆的

日本2024九州自由行-活烏賊上桌超吸睛，動起來的烏賊生魚片-河太郎 中州本店

這邊除了日文之外還有韓文，英文和中文對照

其實這樣的店通常都會被我過濾掉

不過要去呼子真的太遠就只好來試試看

日本2024九州自由行-活烏賊上桌超吸睛，動起來的烏賊生魚片-河太郎 中州本店

除了菜單看要吃什麼之外

還有各種座位可以選擇

如果入座後想要換座位可以去試試看

日本2024九州自由行-活烏賊上桌超吸睛，動起來的烏賊生魚片-河太郎 中州本店

會席料理有不一樣的價錢

其中內含道數有一些不一樣

或是可以看圖來做點餐參考

日本2024九州自由行-活烏賊上桌超吸睛，動起來的烏賊生魚片-河太郎 中州本店

最貴的則是13200日圓一份的

不過今天就是來吃烏賊生魚片的還是先點最基本的就好

日本2024九州自由行-活烏賊上桌超吸睛，動起來的烏賊生魚片-河太郎 中州本店

一開始還是先來喝一杯吧

（喝酒傷身）

日本2024九州自由行-活烏賊上桌超吸睛，動起來的烏賊生魚片-河太郎 中州本店

一開始會先送上菜單

我們就選擇一人點會席料理

另一人就是生魚片丼飯的方式來嘗試

日本2024九州自由行-活烏賊上桌超吸睛，動起來的烏賊生魚片-河太郎 中州本店

一開始開胃菜就上桌啦

日本2024九州自由行-活烏賊上桌超吸睛，動起來的烏賊生魚片-河太郎 中州本店

這樣的豆腐並不是豆腐的口感

而是有一點麻糬的口感

吃起來會有些許彈性

還加上芥末讓人開胃有刺激還有些許香氣

日本2024九州自由行-活烏賊上桌超吸睛，動起來的烏賊生魚片-河太郎 中州本店

這時金魚boy的生魚片丼飯上桌啦

生魚片都很大片

而且有一定的厚度

就價格以及內容物來說在日本就是物有所值

日本2024九州自由行-活烏賊上桌超吸睛，動起來的烏賊生魚片-河太郎 中州本店

如果拉開來看甚至有些人可能會覺得份量有點少

日本2024九州自由行-活烏賊上桌超吸睛，動起來的烏賊生魚片-河太郎 中州本店

接下來要吃烏賊生魚片啦

這時有說可以用海苔，鹽以及芝麻來做搭配

日本2024九州自由行-活烏賊上桌超吸睛，動起來的烏賊生魚片-河太郎 中州本店

從透明的烏賊上桌就可以看到新鮮度

看起來非常的透明可以透過下方的竹葉

就可以知道新鮮度

只是這時金魚boy默默的說呼子的感覺更新鮮

之後吃起來也是有一樣的感想

看來要吃真正好吃的烏賊生魚片還是要跑一趟

吃起來仍然非常的彈性也有該有的甜味

讓人覺得蠻滿意的

日本2024九州自由行-活烏賊上桌超吸睛，動起來的烏賊生魚片-河太郎 中州本店

另外的前菜也上桌了喔！

雖然旁邊烏賊丸子看起來像湯

但其實是醋漬也是以開胃為主的

日本2024九州自由行-活烏賊上桌超吸睛，動起來的烏賊生魚片-河太郎 中州本店

另外也加點了烏賊燒賣想來一網打盡各種料理

日本2024九州自由行-活烏賊上桌超吸睛，動起來的烏賊生魚片-河太郎 中州本店

旁邊還有搭配的淡味醬油

日本2024九州自由行-活烏賊上桌超吸睛，動起來的烏賊生魚片-河太郎 中州本店

雖然吃起來也是很實在也覺得很有彈性

但是個人覺得並不特別

就是嘗試過即可

日本2024九州自由行-活烏賊上桌超吸睛，動起來的烏賊生魚片-河太郎 中州本店

另外是烏賊沙拉

吃起來也還不錯喔

日本2024九州自由行-活烏賊上桌超吸睛，動起來的烏賊生魚片-河太郎 中州本店

無花果胡麻饅頭

是一道煮物

吃起來有點年糕湯的感覺

日本2024九州自由行-活烏賊上桌超吸睛，動起來的烏賊生魚片-河太郎 中州本店

會席料理中也有一顆烏賊燒賣

日本2024九州自由行-活烏賊上桌超吸睛，動起來的烏賊生魚片-河太郎 中州本店

再來當然也有搭配白飯的醬菜

日本2024九州自由行-活烏賊上桌超吸睛，動起來的烏賊生魚片-河太郎 中州本店

上方還有九州名產-明太子

日本2024九州自由行-活烏賊上桌超吸睛，動起來的烏賊生魚片-河太郎 中州本店

最後當然還有甜點作結

日本2024九州自由行-活烏賊上桌超吸睛，動起來的烏賊生魚片-河太郎 中州本店

生魚片吃到一半後服務人員會把烏賊的頭收走

也就會做成天婦羅

 

要下結論了喔！

一個烏賊可以做出生魚片，燒賣，熟的吃還有天婦羅

就可以知道真的有很多變化可以體會

吃起來也不會說讓人後悔

但是要說回味無窮再來回訪倒是也不至於

 

店家基本資料＝>

地址：1 Chome-6-6 Nakasu, Hakata Ward, Fukuoka, 810-0801日本

電話：+81922712133

營業時間：11:45~14:30, 17:30~22:00(週日中午不營業）

店家官方網頁請點我

 

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