雖然也才11月，但商家總是特別敏感，先有火車站附近的瓦庫燒肉點燈，再來就看到台灣大道上的新光三越和大遠百，都紛紛點亮門前的聖誕樹🎄，立刻就有濃濃的佳節氣氛，提醒大家年底又到了！是不是該開始準備過節了呢？如果最近有經過台灣大道，記得來新光三越中港店和大遠百百貨拍一波嘿！

新光三越中港店地點

新光三越中港店就位在車水馬龍的台灣大道上，屬於台中精華地段的七期，也是許多人最喜歡的逛街地點，幾乎可說是引領台中的潮流，不過自從Lalaport台中店開幕後，新光三越中港店也面臨不少競爭

新光三越中港店聖誕樹

這是白天經過時新光三越聖誕樹的模樣，雪白的聖誕樹比起五顏六色的樹看起來多了份純潔的美感，旁邊還多了一座愛斯基摩人的圓形冰屋，也惹得過路人紛紛投以注目禮👀

昨天晚上經過新光三越，我再度停下來拍照，畢竟一年才一度的聖誕節，每家百貨幾乎都絞盡腦汁在拚場，每年的創意都不太一樣

今年新光三越中港店的主題是雪白聖誕樹和北極冰屋，看起來格外引如矚目，不少人都停下腳步來拍照，可見得設計還挺成功的👍

除了白色的聖誕樹，最吸睛的莫過於這個用雪花水晶球設計為藍本所設計出來的圓形冰屋了！除了中間的白色房子，四周還點綴了好幾顆覆蓋白雪的聖誕樹，北國的浪漫元素都囊括在這裡了！

聖誕樹前還免不了有二隻聖誕迷路來點綴，跟聖誕樹一樣一體雪白，在亞熱帶的台灣看起來就是格外浪漫啊～🥰

台中大遠百聖誕樹

距離新光三越中港店只有50公尺的台中大遠百，當然也不能落後，跟以前一樣都以卡通為主，今年的主題是海洋奇緣2，除了聖誕樹還有主角人物塑像和旁邊的大銀幕

台中大遠百地點

台中大遠百和新光三越同在台灣大道上，距離近在咫尺，二邊可以順便打包一起拍

我一直覺得台中大遠百的前庭廣場比任何一家百貨都更貴氣，因為面對著台灣大道的左邊是卡地亞Cartier，右邊就是寶格麗BVLGARI，氣場自是不言可喻

海洋奇緣的男女主角就在聖誕樹旁邊，但我對這部卡通不熟，喜歡的人應該很愛吧！

大遠百的聖誕樹旁邊還有個大銀幕，一直不停循環播放海洋奇緣2的預告片，應該能吸引更多人進去樓上的影城觀賞吧！

不過我還是覺得新光三越中港店的聖誕樹更加夢幻，拍起來的效果也更有聖誕氣氛

昨天晚上台中明顯降溫，傍晚還下了一陣雨，我是趁雨停百貨公司快打烊人潮較少才來拍照，如果假日可能就很難拍到這樣的空景了！想提前感受聖誕氣氛嗎？趕快來台灣大道拍一波吧！看影片更有臨場感喔👇