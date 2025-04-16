桃園市「三柒燒肉專門店」，原先在中壢很夯的燒肉吃到飽，現在藝文特區也吃得到囉！2025年4月在藝文特區全新開幕！燒肉套餐有五個價格：628元、828元、928元、1388元、1988元，我們這天吃的是奢華燒肉饗宴928元+39元升級火烤兩吃唷！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU、壽星優惠等資訊供參考！

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▲「三柒燒肉專門店-桃園藝文店」路邊有少數停車格，附近則有多個收費停車場，而我們習慣停在”格式停車場”，這邊的車位很多也很好停，建議可導航”桃園市桃園區新埔八街31號”，停好車後步行5分鐘即可抵達餐廳👌

▲「三柒燒肉專門店-桃園藝文店」的室內環境寬敞舒適，桌距拉的很開，而且還有類似小包廂的隔間，用餐不會有壓迫感！而且他們的排煙設施做得很好，用完餐以後頭髮不會留下明顯氣味，很加分！

▲「三柒燒肉專門店-桃園藝文店」平日僅晚餐時段營業（17:30-凌晨01:00），假日則是從中午11:00營業到凌晨一點唷！

▲入座後使用店家桌邊提供的平板進行點餐，點完餐不用等太久，餐點就會陸續送上桌👌

【三柒燒肉專門店-桃園藝文店｜完整菜單MENU】

▲這是「三柒燒肉專門店-桃園藝文店」的完整菜單，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）

用餐酌收10%清潔費、浪費食材每人加收200元起的食材費用，用餐時間限制120分鐘，最後加點90分鐘（自第一人進場起計時）兒童收費標準身高90cm以下免費、90-110cm清潔費120元、110-140cm半價、140cm以上成人收費。

▲打卡+Google評論：當月壽星85折優惠、四人同行壽星半價（優惠活動不重複疊加使用）

PS：開幕活動4月1日-4月30日打卡或評論四人同行享一人半價！

【三柒燒肉專門店-桃園藝文店｜桌邊平板點餐】

▲「三柒燒肉專門店」採桌邊平板點餐，一次最多可以點八樣，送單後就能直接再點下一輪，還蠻方便的！但還是請大家要酌量點餐，吃多少就點多少，若浪費食材需加收食材費用唷！

【三柒燒肉專門店｜自助區】

▲自助區有一些涼拌小菜~還有兩款新鮮水果～

▲這些蔬菜和火鍋配料可以拿來烤也可以煮火鍋用～但如果能多1-2樣放到火鍋煮的青菜會更加分啦！

▲飲料區有多款熱飲、美麗果冰沙、泰山系列飲品、可口可樂系列飲品！

▲炸物有雞塊和薯條！炸物酥酥脆脆還蠻好吃的唷～

▲是說他們的滷肉飯真的不得了！肥滋滋的膠質滷肉飯打趴一堆小吃店，我這次也是續了兩碗，有夠讚的啦！

▲自助區還有熱雞湯！我的推薦吃法是先加一匙蒜再加雞湯～直接升級成蒜頭雞湯更是讚啦😋

▲冰淇淋有四種口味的明治meiji冰淇淋～飯後來一球甜滋滋的冰淇淋收尾再好不過了啦🥰

【奢華燒肉饗宴928元/人】

▲這天吃的是店家中間價位的「奢華燒肉饗宴」一人928元，這個價位的肉質和海鮮就很不錯了耶！更便宜的話每人628元的頂級燒肉饗宴，更高檔的則有每人1988元的WAGYU和牛海陸饗宴！

▲肉品的份量不會一次給太多～這樣才能一次嚐鮮到比較多款的品項～

【松阪豬】

▲松阪豬的口感脆脆的，烤到金黃色的松阪豬帶有焦香味，很適合搭配泡菜一起吃😘

【鹹豬肉｜味噌雞腿肉】

▲如果是不吃牛肉的朋友～他們的肉品還有其他豬肉、雞肉、羊肉可以選擇唷！

▲生菜包肉肯定是必吃的啦！把烤到金黃焦香的鹹豬入再加入泡菜、洋蔥、蒜頭！吃起來很解膩呢🥰

【帶骨牛小排｜骰子牛】

▲吃肉肉也別忘了搭配一些蔬菜一起烤！這些蔬菜都是自助區可以自取的～玉米、香菇、青椒、杏鮑菇、玉米筍都是搭配燒肉的好夥伴唷！

▲喜歡吃帶骨牛小排的朋友肯定要點～帶骨牛小排不但骨香四溢還富有天然肉香～會讓人吮指回味！而骰子牛則是厚實有嚼勁～一口一個吃在嘴裡超滿足的啦！

【特選牛舌】

▲因為他們的牛舌比較厚，所以我們是先把單面烤到變色以後，翻面再直接把蔥鹽醬加上去，等到兩面都變色以後就可以直接夾起來吃囉！口感帶有一點Q度，十足的爽脆，還帶有豐富的肉汁！

【伊比利豬】

▲有著豬肉界勞斯萊斯之稱的伊比利豬~油花均勻分布～肉質口感軟中帶Ｑ～帶有獨特的油脂香味！表面烤到稍微焦香最好吃！是豬肉界的夢幻逸品😘

【澳洲M9和牛】

▲M9和牛的油花分布均勻，看上去就很誘人，但我覺得這款肉品有點難駕馭，我們烤了兩輪都烤到有點散散的，可能是肉片要切得更厚一些會比較好烤吧！記得這款肉不要烤太久喔，烤個幾秒鐘變色就可以馬上拿起來了！

【美國板腱牛】

▲板腱牛的色澤很美，雖然他的油脂不算多，但是吃起來完全不乾澀，口感還不錯，我自己喜歡搭配洋蔥、蒜頭和燒肉醬一起享用！

【澳洲M9小米龍】

▲澳洲M9小米龍小米龍位於牛後腿，這個部位的活動力高，所以油脂比較少，較能吃到牛肉本身的味道！他的油花細緻，稍微烤一下就香氣撲鼻，口感軟嫩多汁且肉質香甜！

【海鮮拼盤駕到】

▲如果跟我們一樣點928元的套餐，即可+88元享有日本生食級干貝&金牌-百威無限暢飲！特別推薦點生食級大干貝～因為食材很新鮮～只要兩面烤到微微上色就可以享用囉！干貝飽水度很夠～口感軟Ｑ細緻又好吃～吃起來很滿足😘

▲阿根廷大魷魚必點～外面夜市賣的烤魷魚一隻就要破百元了～來這邊想吃多少就點多少～魷魚口感很Q彈～不需要額外加醬就能吃到他的鮮甜原味！

▲蝦蝦控來報到！精選鮮蝦和天使紅蝦也是要點好點滿啦😋

▲我們有額外+39元升級火烤兩吃～可以到自助區拿一些配料或泡菜加入湯底內～

▲飯後點心有中華豆花和中華甜愛玉～吃多少拿多少～不要浪費食物囉👌

整體來說，這間「三柒燒肉專門店」在中壢就相當有口碑，現在藝文特區也能吃到，真是一大福音！我們這天點了928元的”奢華燒肉饗宴”，再+39元升級火烤兩吃&+88元升級日本生食級干貝無限點&金牌-百威無限暢飲！他們自助吧的滷肉飯我推薦必吃~肉品或海鮮想吃什麼就盡情地點下去～無論要燒烤或煮火鍋都不成問題～就是要讓你吃飽吃好超滿足啦🤗

***本文感謝”三柒燒肉專門店-桃園藝文店”邀約,內文為真實感受分享***

【桃園地區｜NEW OPEN】

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