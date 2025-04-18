為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > [台北中山區]都市叢林裡的木屋-最美早午餐CHALET V ，婚宴包場場地推薦～捷運劍南路站

[台北中山區]都市叢林裡的木屋-最美早午餐CHALET V ，婚宴包場場地推薦～捷運劍南路站

2025-04-18 17:54:00 文字：奶昔樂園
share
奶昔樂園

奶昔樂園

[台北中山區]CHALET V

有一次去大直典華吃自助餐，發現旁邊竟然有一個絕美的戶外婚宴場地，一直很想去看看裡面究竟賣什麼，一查才發假日還沒開真是神秘極了！終於找了個平日下午去一探究竟。

[台北中山區]CHALET V

【CHALET V】的入口有點隱密，在大直典華飯店停車場旁邊，有一個神秘的小路，大膽地走過來吧！

特約停車場位於典華大樓B2，消費一千元即可折抵停車一小時(可累計)

[台北中山區]CHALET V

【CHALET V】賣的是北美風格早午餐，所以很早就打烊了，下班你想來還吃不到呢！其他時間以包場為主。

[台北中山區]CHALET V

一進門就被這個戶外婚禮場地給吸引，不論是白天晚上都別有一番風味，現場也有帶看和詢問的客人。

[台北中山區]CHALET V

[台北中山區]CHALET V

我想在這邊結婚應該是每個女孩的夢想吧！戶外證婚場地像極了電影劇情，我自己也很有興趣。

[台北中山區]CHALET V

[台北中山區]CHALET V

【CHALET V】為親子及寵物友善餐廳，請自備寵物推車、寵物籃、牽繩、地墊。
▸ 室內毛孩可落地於地墊上，戶外空間則不限制。
▸ 攜帶毛孩請致電訂位或備註於訂位，我們將協助您安排座位。

歡迎攜帶『愛車』用餐：
▸ 提供單車立架，可將愛車立於戶外空間。

請勿攜帶外食及飲料，低消為$350 /人+10%服務費（120公分以下兒童不收取低消）

[台北中山區]CHALET V

主要用餐區域空間非常寬敞舒適，所以有推車也不會覺得擁擠，燈光柔和裝潢以原木色系為主再搭配綠植，給人放鬆愜意的感覺。

[台北中山區]CHALET V

【CHALET V】連廁所也很乾淨，還有好聞的薰香，和外面用餐區的裝潢有互相搭配。

[台北中山區]CHALET V

[台北中山區]CHALET V

[台北中山區]CHALET V

[台北中山區]CHALET V

奶萱紅茶＄220

一直很喜歡金萱的我，看到奶萱紅茶毫不猶豫就是它了！茶葉散發一點蜜和牛奶糖香，喝起來溫順甘醇不會澀清爽的感覺。

[台北中山區]CHALET V

Green山林綠意果汁＄220

有芭樂、蘋果、小黃瓜在裡面，喝起來很天然的感覺，很適合早晨來一杯，不過味道比較淡一點，跟平常喝的果汁不太一樣。

[台北中山區]CHALET V

CV緞帶脆薯＄280

這個脆薯非常涮嘴，輕薄的口感讓人會一口接一口，搭配特製的大蒜蛋黃醬更有層次，缺點就是真的太貴了。

[台北中山區]CHALET V

松露滑蛋舞菇開放三明治＄360

松露油/炙燒舞菇/羽衣甘藍/荷蘭醬/五穀酸種麵包，這款是很多人推薦的三明治，使用 SALT&STONE酸種麵包，更天然更好消化，沒吃過的朋友一開始可能會不習慣，帶有點微微的酸（純天然酵母），不過嚼久了就會吃的到甘甜和麥香，就和品茶一樣尾韻會回甘。

[台北中山區]CHALET V

很貼心的已經分成三等份，直接取用即可，炙燒過的舞菇真的很香又多汁，蛋的熟度也做得很好非常軟嫩，羽衣甘藍應該有烤過做成熱沙拉的形式，保有脆度整體吃起來很有層次。

[台北中山區]CHALET V

白醬蔬菜手工蝸牛麵＄430 蛋奶素

櫛瓜/蘆筍/季節菇類/松子/溫泉蛋/手工蝸牛麵/帕達諾起士，蝸牛麵的麵體吃起來Q彈有勁，中間的溫泉蛋記得要拌開和奶油融合，吃起來不膩相當美味

[台北中山區]CHALET V

苦甜交響曲＄340

太妃糖爆米花/苦甜巧克力/覆盆莓果醬，浮誇的造型加上巧克力，我一眼就認定它了，底下的苦甜巧克力濃郁，吃起來像冰淇淋的口感，上面的爆米花脆口偏甜，吃多容易膩口，整體份量還不少適合分食。

[台北中山區]CHALET V

不過好像沒有看到覆盆莓果醬的蹤影，倒是旁邊的粉紅顆粒，有覆盆莓的味道，帶點酸味還不錯，可以綜合一下甜感。

[台北中山區]CHALET V

[台北中山區]CHALET V

這一區是提供包廂包場服務的，平日包廂用餐可容納25-40人，包場則是40-72人，有興趣可以直接掃描QR CODE詢問。

[台北中山區]CHALET V

場地可以任意變化，依人數靈活運用，無論婚宴、品牌發表、派對活動還是展覽都很適合辦在這邊。

[台北中山區]CHALET V

CHALET V  】線上訂位[台北中山區]CHALET V

IG

地址︰ 台北市中山區植福路8號入口於戶外1樓(典華幸福大樓)

電話︰（02）8502-6688

營業時間︰ 09:00–18:00週六週日公休

交通︰捷運文湖線「劍南路站2號出口」步行3分鐘

[台北中山區]CHALET V希望大家喜歡今天的分享喔 [台北中山區]CHALET V

文章標籤
chaletv 大直早午餐 典華飯店 戶外包場 包場餐廳 台北包場餐廳 寵物友善餐廳 親子友善餐廳 婚宴餐廳 派對場地 捷運劍南路站美食 捷運劍南路餐廳 文湖線美食 早午餐推薦 大直咖啡廳 商務聚會 台北下午茶 內湖咖啡廳 中山區早午餐 尾牙餐廳
創作者介紹
創作者 奶昔樂園 的頭像
奶昔樂園

奶昔樂園的愛吃旅遊生活

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

Chalet V北美生活感早午餐

phone02-85026688
place台北市中山區植福路8號
4.33 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.75
CP值
3.50
share place
延伸閱讀
[ 台北美食 ] Local Local 咖啡再地-中山站新開幕街邊咖啡廳 早午餐
 ㄩㄐ吃透透 (注音符號的ㄩㄐ)
台北市大安區台北大安-[77opèt Restaurant] 大安站步行約4分鐘，台中人氣餐酒館遷移台北新店面，宛如洞穴般白色系舒適空間，自家漁船每日現撈新鮮漁獲的歐式料理餐酒館
 Elisa
[嘉義食記] 初和風精緻咖哩~嘉義火車站美食推薦！在地17年老店！80年日式老屋餐廳！炸物一級棒！
 狡兔
[台北中山區]潮粵坊港潮餐廳，一鴨三吃創新口味，料理道道有水準～台北美福大飯店
 奶昔樂園
【大安區美食】酒桃Sake momo 附菜單食材新鮮，酒類豐富，店員專業介紹用餐環境舒適絕對值得一再回訪-近捷運信義安和站｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)
 Ruby說美食享受旅行
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up