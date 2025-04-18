有一次去大直典華吃自助餐，發現旁邊竟然有一個絕美的戶外婚宴場地，一直很想去看看裡面究竟賣什麼，一查才發假日還沒開真是神秘極了！終於找了個平日下午去一探究竟。

【CHALET V】的入口有點隱密，在大直典華飯店停車場旁邊，有一個神秘的小路，大膽地走過來吧！

特約停車場位於典華大樓B2，消費一千元即可折抵停車一小時(可累計)

【CHALET V】賣的是北美風格早午餐，所以很早就打烊了，下班你想來還吃不到呢！其他時間以包場為主。

一進門就被這個戶外婚禮場地給吸引，不論是白天晚上都別有一番風味，現場也有帶看和詢問的客人。

我想在這邊結婚應該是每個女孩的夢想吧！戶外證婚場地像極了電影劇情，我自己也很有興趣。

【CHALET V】為親子及寵物友善餐廳，請自備寵物推車、寵物籃、牽繩、地墊。

▸ 室內毛孩可落地於地墊上，戶外空間則不限制。

▸ 攜帶毛孩請致電訂位或備註於訂位，我們將協助您安排座位。

歡迎攜帶『愛車』用餐：

▸ 提供單車立架，可將愛車立於戶外空間。

▸請勿攜帶外食及飲料，低消為$350 /人+10%服務費（120公分以下兒童不收取低消）

主要用餐區域空間非常寬敞舒適，所以有推車也不會覺得擁擠，燈光柔和裝潢以原木色系為主再搭配綠植，給人放鬆愜意的感覺。

【CHALET V】連廁所也很乾淨，還有好聞的薰香，和外面用餐區的裝潢有互相搭配。

奶萱紅茶＄220

一直很喜歡金萱的我，看到奶萱紅茶毫不猶豫就是它了！茶葉散發一點蜜和牛奶糖香，喝起來溫順甘醇不會澀清爽的感覺。

Green山林綠意果汁＄220

有芭樂、蘋果、小黃瓜在裡面，喝起來很天然的感覺，很適合早晨來一杯，不過味道比較淡一點，跟平常喝的果汁不太一樣。

CV緞帶脆薯＄280

這個脆薯非常涮嘴，輕薄的口感讓人會一口接一口，搭配特製的大蒜蛋黃醬更有層次，缺點就是真的太貴了。

松露滑蛋舞菇開放三明治＄360

松露油/炙燒舞菇/羽衣甘藍/荷蘭醬/五穀酸種麵包，這款是很多人推薦的三明治，使用 SALT&STONE酸種麵包，更天然更好消化，沒吃過的朋友一開始可能會不習慣，帶有點微微的酸（純天然酵母），不過嚼久了就會吃的到甘甜和麥香，就和品茶一樣尾韻會回甘。

很貼心的已經分成三等份，直接取用即可，炙燒過的舞菇真的很香又多汁，蛋的熟度也做得很好非常軟嫩，羽衣甘藍應該有烤過做成熱沙拉的形式，保有脆度整體吃起來很有層次。

白醬蔬菜手工蝸牛麵＄430 蛋奶素

櫛瓜/蘆筍/季節菇類/松子/溫泉蛋/手工蝸牛麵/帕達諾起士，蝸牛麵的麵體吃起來Q彈有勁，中間的溫泉蛋記得要拌開和奶油融合，吃起來不膩相當美味。

苦甜交響曲＄340

太妃糖爆米花/苦甜巧克力/覆盆莓果醬，浮誇的造型加上巧克力，我一眼就認定它了，底下的苦甜巧克力濃郁，吃起來像冰淇淋的口感，上面的爆米花脆口偏甜，吃多容易膩口，整體份量還不少適合分食。

不過好像沒有看到覆盆莓果醬的蹤影，倒是旁邊的粉紅顆粒，有覆盆莓的味道，帶點酸味還不錯，可以綜合一下甜感。

這一區是提供包廂包場服務的，平日包廂用餐可容納25-40人，包場則是40-72人，有興趣可以直接掃描QR CODE詢問。

場地可以任意變化，依人數靈活運用，無論婚宴、品牌發表、派對活動還是展覽都很適合辦在這邊。

【CHALET V 】線上訂位

IG

地址︰ 台北市中山區植福路8號入口於戶外1樓(典華幸福大樓)

電話︰（02）8502-6688

營業時間︰ 09:00–18:00週六週日公休

交通︰捷運文湖線「劍南路站2號出口」步行3分鐘

希望大家喜歡今天的分享喔

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