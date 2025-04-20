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御牛殿

御牛殿 台灣溫體牛 刺身牛肉麵 清燉牛肉麵 more
2025-04-20 19:40:00 文字：And小姐
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And小姐

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隱身在東門市場裡的御牛殿，提供一個以台灣溫體牛為主體的各式麵食料理及排餐

御牛殿
除了賣牛肉麵以及牛排外，當然也少不了牛滷味及各式生鮮牛肉

御牛殿內所使用的"御牧牛"選用的是嘉義自家養殖的台灣純種黃牛，以無農藥種植的毛豆、青割玉米、新鮮啤酒粕等調配而成的飼料，加上不施打抗生素、生長激素，以確保牛隻生長的過程無虞及優良品質

這天晚上6點多，店內早已座無虛席，在外頭稍等一回兒，順便研究一下菜單
決定點了"刺身"系列的清燉及紅燒板腱牛肉麵各一
先來點滷味小菜及燙青菜墊點胃
御牛殿御牛殿
附了辣豆瓣醬及海鹽，等等可以沾牛肉片享用不同風味
御牛殿
紅燒版的刺身板腱牛肉麵來嘍，湯頭以番茄、紅蘿蔔下去熬煮，增添些許甜味，沒有印象中的死鹹，是可以喝下整碗湯底
御牛殿
清燉版的刺身板腱牛肉麵，有沒有一個小巧思??店家以碗的顏色區分紅燒(深色)及清燉(淺色)的差別
上桌時熟麵條、燙青江菜及蔥花，一旁鋪上鮮紅的牛肉片，店員會拿高湯壺來桌邊現沖，瞬間的高湯將肉片燙熟(有點像是在吃台南涮牛肉湯的感覺)，再用筷子稍微翻一下肉片，讓整片熟度受熱平均就可以開吃啦!!!!
瞧瞧這粉嫩粉嫩的牛肉片，肉質軟嫩富有嚼勁，建議先吃以高湯燙熟的肉片，品質肉質的原味及甜味，再依個人喜好適量沾取豆瓣醬及海鹽，一次品嘗3種不同的風味
御牛殿
 

麵條是屬於台灣細圓拉麵，保有Q彈口感，搭配上大骨熬製的高湯，清香爽口，整碗吃下來瞬間感覺活力滿滿呀~~~

 

這次的嘗鮮意外發現台灣的溫體牛，從口感、肉質上絲毫不輸進口牛肉，而且再再證明了只要食材新鮮，簡單烹煮及調味就可呈現最美好的味道!

下次再來試試不同的品類吧~~~

 

賞味日:2025.04.18

地址:台北市中正區臨沂街70號
營業時間:週二~週日 09:00-15:00；16:00-20:00(週一休息)
電話:02-23563468
Map:https://g.co/kgs/Cw9p1uQ

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鈜景國產肉品專賣店東門店-御牛殿

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place台北市中正區臨沂街70號
4.23 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.25
服務品質
4.25
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.25
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