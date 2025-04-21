義美奶茶大變身！竟然跟「大碗公冰·甜品」強強聯名！不只推出義美奶茶綿綿冰，還有全台首創義美奶茶粉粿！「大碗公冰·甜品台中南屯店」全新三代店超美超好拍～

義美奶茶大變身！竟然跟大碗公冰·甜品強強聯名！不只推出義美奶茶綿綿冰，還有全台首創的義美奶茶粉粿！把國民飲料義美奶茶做成冰磚，刨成入口即化的綿綿冰，還鋪上義美最經典的巧克力酥片以及軟Q義美奶茶粉粿～這碗冰不只勾起你的兒時回憶，更帶給你全新口感體驗！另外也有珍珠的組合能選擇！再來大碗公冰·甜品的「泰奶奶的冰」更是深得我心！茶香超濃郁，搭配家樂氏脆片及整顆奶酪，好吃到讓人驚艷！想吃傳統剉冰，推薦你大碗公冰·甜品的「嫩仙草2.0」，這碗料多實在，吃完飽到不行！題外話，大碗公三代店「大碗公冰·甜品台中南屯店」用餐空間超美超舒適～

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這次來台中南屯區新開幕的「大碗公冰·甜品台中南屯店」用餐，是大碗公全新三代店，白皙文青用餐空間，完全跳脫你對大碗公的印象，說是咖啡廳也不為過！「大碗公冰·甜品台中南屯店」就位在大進市場旁邊，全新三代店裝潢，完全跳脫你對大碗公冰·甜品的印象，怎麼可以那麼文青又舒適，開車來可以停在不遠處的「大進停車場」。

內用座位頗多，從單人吧檯到四人座位區都有，用餐採全自助式，內用餐具、衛生紙須自取，很貼心還附白開水，用餐完畢後記得自行回收。

▲大碗公冰·甜品菜單價格

他們家菜單一樣是超級豐富，提供近200種不同的選擇，從刨冰、綿綿冰、豆花、嫩仙草到各種果汁飲料應有盡有，而且菜單圖文並茂超加分，多樣化的口味選擇絕對能滿足每位顧客的偏好，重點是不定期還會推出新品，每次來都有驚喜！不管是大人還是小孩都能找到屬於自己的喜愛～

大碗公冰·甜品最近的人氣新品就非「義美奶茶綿綿冰」系列莫屬啦！這款聯名冰品超級吸睛，加入了大家熟悉又懷念的義美巧克力酥片，還有全台首創的義美奶茶粉粿，一口咬下立刻勾起兒時的美好回憶，同時又帶來全新升級的口感體驗。

🔺義美奶茶粉粿巧酥綿綿冰 $105

這碗「義美奶茶粉粿巧酥綿綿冰」，是義美食品與大碗公爆款聯名新品，把義美最熱銷的奶茶做成冰磚，茶香奶香通通鎖進綿綿冰裡，義美奶茶粉粿相當軟Q，還有義美巧克力酥片增添可可香氣及酥脆口感，整體甜度適中，我覺得還蠻好吃的。

🔺義美奶茶珍珠巧酥綿綿冰 $100

「義美奶茶珍珠巧酥綿綿冰」則是把義美奶茶粉粿換成了珍珠，根本就是綿綿冰版的珍奶，冰冰涼涼的，比一般珍奶更清涼消暑，再加上義美巧克力酥片脆口感，這款冰品可以說是結合了台灣兩大國民美食，絕對是今年夏天必吃冰品。

🔺泰奶奶的冰 $105

再來我要大力推薦各位「泰奶奶的冰」，吃起來就是泰奶本人！茶香濃、奶香厚，甜度剛好超級順口，上面還撒滿了脆口的家樂氏脆片，搭配水嫩濃郁的奶酪，真的不禁會讓人一口接一口停不下來～

🔺嫩仙草2.0 $80

喜歡傳統刨冰的各位注意！「嫩仙草2.0」大升級啦！一次滿足芋圓、地瓜圓、珍珠、湯圓、紅豆、大紅豆、芋泥球以及嫩仙草等等8種配料，真的是料多實在，嫩仙草非常咕溜水嫩，仙草香氣也剛剛好，重點是好大一碗，吃完好有飽足感。