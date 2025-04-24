哈囉大家好，今天要來跟大家聊一間我心心念念超久的烤鴨店啦！說到宜蘭美食，絕對不能錯過的就是這間 紅樓中餐廳！他們家的 櫻桃烤鴨 可是傳說中的 霸王櫻桃烤鴨 始祖喔，當年一推出就紅遍全台灣，到現在還是超多人想吃，沒訂位根本吃不到。我大概十年前就吃過一次，這次隔了這麼久再來二訪，發現他們家的 櫻桃烤鴨 真的越來越厲害了！想知道這間在 蘭城晶英酒店 裡的 紅樓中餐廳 有多厲害，就趕快跟我一起看下去吧！

紅樓中餐廳｜交通方式、停車資訊

交通方面，紅樓中餐廳 就位在 蘭城晶英酒店 的六樓。開車來的朋友可以直接把車停到B3或B4停車場，然後搭電梯上來超方便的，而且用餐還可以抵停車費，這點真的很棒。不過假日人潮真的很多，建議大家訂位前半小時就要來排停車場喔。

紅樓中餐廳｜用餐環境

會依照用餐人數安排座位，聽說幾乎整個六樓都是他們的用餐區了，生意真的好到爆炸！如果人數比較多的話，可能會被安排到像宴會廳那樣的空間。像我們這次人數比較少，就被安排在主餐廳，主餐廳的桌子比較小一點，適合六人以下的聚餐。餐廳的裝潢都是喜氣洋洋的紅色系，充滿濃濃的中國風。

紅樓中餐廳｜菜單

接著來看看菜單，我們是假日來的，紅樓中餐廳 假日主要是以特餐為主，有四人、六人、八人、十人精選套餐，主角當然就是他們家的 霸王櫻桃鴨，而且還能 一鴨五吃 喔！然後再依照人數搭配不同的菜色跟份量，基本上保證讓你吃飽飽！（點我看完整版菜單）

點完餐後，服務人員會先送上熱茶，有四種可以選，我們選了蜜香紅茶，喝完還可以回沖，茶資一個人$30，我覺得還蠻划算的。

紅樓中餐廳｜四人精選特餐

我們這次點的是四人精選特餐，裡面有這個 紅樓小滿漢，感覺就像是開胃前菜，總共有八道小菜，像是黃芥末沙拉蘆筍、蜜南瓜、梅漬蕃茄、醉雞肉捲、滷牛腱、冰捲（還附了五味醬）。這些小菜幾乎都是用宜蘭在地的食材做的，每一道都很有特色，吃起來很清爽開胃，而且不會過度調味，吃完真的讓人食慾大開！

再來是 時令海鮮，今天吃到的是九孔鮑，而且是一人一隻喔！廚房會先把多餘的內臟處理乾淨然後川燙，切成剛好入口的大小後，淋上特製的五味醬，吃起來口感Q彈有嚼勁，味道超級鮮甜。

這個 香滷鴨小拼 也很推，是鴨舌、鴨掌、鴨翅三種滷味的拼盤，滷得非常入味，越吃越香，如果他們有開放宅配或外帶，感覺也會賣得超好。

然後每一桌都會附上一壺冰果醋，這個是等等吃 櫻桃鴨 料理的時候可以搭配的，酸酸甜甜的很解膩，不知道能不能續壺，但我們四個人喝一壺是覺得蠻夠的。套餐裡面也有很多飲料可以自己選，一壺其實也喝不完。

重頭戲來啦！主廚會親自推著 霸王櫻桃鴨 出場，然後在桌邊進行片鴨的服務！不得不說，這 櫻桃鴨 真的超大隻，難怪當初 紅樓中餐廳 就是靠這 櫻桃鴨 一炮而紅！師傅的手法超俐落，片鴨的時候，那個肉汁就像噴泉一樣不斷湧出來，看起來就超誘人！

主廚會先將鴨皮片下來，然後交給旁邊的師傅，師傅會在現場把鴨皮做成 櫻桃鴨握壽司，這也是 紅樓中餐廳 的招牌菜之一喔！金黃油亮的鴨皮看起來就讓人流口水，做成一口大小的 櫻桃鴨握壽司，咬下去的瞬間，肥美的鴨肉和豐富的油脂交織在一起，油汁直接在嘴裡爆開，口感真的是極致的享受，超級驚豔！不過大概吃個兩顆就差不多了，再多可能會有點膩。

除了 櫻桃鴨壽司 之外，紅樓中餐廳 也會幫你做片皮鴨夾餅，而且還是兩種口味喔！其中一種是春捲型的片皮鴨，用綠色的蔬菜餅皮，夾入 櫻桃鴨 和特製的烤鴨沾醬，餅皮吃起來很有彈性，加上細緻多汁的鴨肉，口感真的很棒。

另外一種是卷餅的吃法，餅皮是比較厚的三星蔥油餅，外皮非常Q彈，還帶有乾烙的香氣，加上微辣的味噌調味，整個口感非常有層次。

片下來的鴨胸和鴨腿會另外再片出來，鴨胸吃起來真的很嫩，而且充滿肉汁，鴨腿則是比較有彈性，加上本身的甘甜油脂，非常好吃！不過只有兩隻腿，我們四個人真的不知道要怎麼分才好。



片完的 櫻桃鴨 架會拿去另外做料理，我們選了其中一種吃法： 三杯鴨骨煲。用大火爆炒，快速收乾醬汁，最後再加入九層塔翻炒，讓每一口都充滿鴨肉的鮮甜。雖然三杯料理大家都很熟悉，但他們家微辣的鹹香調味讓櫻桃鴨骨邊的肉更加美味，啃起來超夠癮的！

另外一道是 慢火白菜煲鴨湯，湯底是用老母雞熬煮至少十小時，再加入清甜的白菜，最後放入鴨架慢燉。在砂鍋的煲煮下，各種食材的精華完美融合，讓湯頭變得更加濃郁香醇。因為份量真的很多，我們也沒喝完，打包回家再加熱一樣超好喝！

套餐裡面還可以從六道主廚私房菜選一道，我們選了 白玉燒牛肉。食材看起來很簡單，就是白蘿蔔加上醬汁燒牛肉，但味道可一點也不簡單啊！牛肉軟嫩又非常入味，白蘿蔔吸飽了滷汁，帶有蘿蔔的清甜，而且完全沒有筋，感覺加湯加麵就可以變成好吃的牛肉麵了。

還有 鴨蔥油拌高纖蔬菜，四種蔬菜可以選一種，我們選了水蓮。鴨油的味道很清爽但又不失香氣，拌上清甜脆口的水蓮，簡單卻很有深度。

最後是甜點 蘭城美點：紫米紅豆蓮子露，濃郁香甜的紅豆湯搭配Q彈的紫米，裡面還有帶脆度的蓮子，熱熱的喝起來也不會太甜膩。

飯後還有這個涼糕，吃起來綿密香甜，內餡感覺是綠豆沙。

紅樓中餐廳的霸王櫻桃鴨真的堪稱經典不敗，上一次吃是十年前，十年後再訪驚艷度還是滿點，櫻桃鴨五吃表現依舊精采，市面上賣櫻桃烤鴨的餐廳也不算少，但要做的像紅樓中餐廳這樣有質感屈指可數，宴客、家族聚餐，選紅樓中餐廳絕對是安全牌啦

蘭城晶英酒店 紅樓中餐廳

地址：宜蘭市民權路二段36號6樓｜蘭城晶英酒店紅樓中餐廳

電話：03-9101011

時間：11:00–15:00、17:00–21:00

備註：一定要事先線上預約。平日兩人即可點一鴨五吃｜假日每桌低消四人特餐