號稱大阪人的廚房黑門市場，來到關西肯定是不少旅人必訪的景點，

上次來到黑門市場大約是5~6年前，當時是跟團時間緊湊來不及一窺黑門市場全貌，

只記得這裡的黑鮪魚和海膽非常好吃 !

今天舊地重遊，咱們來瞧瞧黑門市場有何魅力!?

連結地圖 : 黑門市場

地址 : 〒542-0073 大阪府大阪市中央区日本橋２丁目４−１

營業時間 : 09:00~18:00

搭地鐵來到日本橋駅，一出站就等於來到黑門市場外圍，

步行約100公尺就來到最熱鬧的日本橋1、2町目 。

大多日本海鮮市場都是在獨立的大建築裡，

而黑門市場是筆直的商街形態，佈滿商店&攤販，

加上絡繹不絕的人潮，倒像是台灣的夜市而且是進化版......

因為有屋頂不用擔心下雨，且環境上比台灣大部分夜市都來得乾淨、衛生 。

來到黑門市場才早上九點多，沒想到已經可以用人滿為患來形容 !

生鮮市場、藥妝也紛紛在此卡位

整座黑門市場95%都是賣吃的，海鮮為最大宗，

生食刺身、壽司、蒸的、烤的，光是海鮮類就非常豐富多樣 。

生魚片、握壽司比比皆是，這家黑門三平種類相當多，可綜合、可單一購滿，

上回的黑鮪魚中腹就是在這兒買的 。

海膽現開現吃，這攤位永遠是大排長龍

日本產的玉米、棗地瓜也非常好吃

在2町目中段設有用餐區，只是空間不大，客滿是常態

但如果覺得黑門市場的東西都很好吃的話，就大錯特錯 !

例如這一串500円的和牛，肉質又老醬汁又鹹，完全是個踩雷的節奏......

這家天婦羅專賣店日進堂大叔超推薦 ! 外層麵衣又香又脆，食材本身的香氣不流失，這才是日本的水準 。

賣扇貝的攤位也不少，建議買清蒸的，靠近就能聞到自然的貝香，嗯~新鮮好吃

最後來個烤海鮮組合餐，大明蝦+透抽+奶油蟹殼+風味蟹肉棒=3000円 。

明蝦新鮮脆彈，透抽也吃到道鮮甜，其他2樣就soso.... 。

來了第二次的黑門市場，今天讓咱們頗有感觸，比起幾年前改變了許多，

所謂大阪人的廚房大約70%都是陸客，

到目前為止，這裡是大叔去過的日本景點中陸客最密集的地方，

再來就是海鮮價位偏高，相較其他日本漁獲市場例如 :

舊築地市場、沖繩的系滿漁市和第二牧志公設市場、

下關的唐戶市場、和歌山縣的 とれとれ市場，整體物價都比黑門市場便宜許多，

唯一不變的是滿滿的人潮...... 。

但話說回來，一百多歲的黑門市場確實值得來走走看看，

旅行嘛~貴一點又何妨，親自走一趟感受一下黑門風情，才能有更深的體會 。

連結地圖 : 黑門市場

地址 : 〒542-0073 大阪府大阪市中央区日本橋２丁目４−１

營業時間 : 09:00~18:00

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