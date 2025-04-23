↑午茶時刻~喝杯咖啡~吃個小甜點~讓身心靈都放鬆

找間温馨優雅的咖啡廳~坐下來休息~

↑114年4月3日週四~清明連假第1天

小青和爸爸到桃園藝文特區覓食~3樂鐵板燒午餐

之後想進總圖休息看看書~結果~國定假日休館~

↑找到附近在中正路115巷內的路易莎咖啡廳~

↑店外立了二個告示牌~介紹著本店的超值活力早餐

↑進入店內的第一感想是~路易莎怎麼有這麼小巧的店面

這畫面讓小青想到之前~菁夫婦帶我們到板橋

文鳥咖啡的情境~大小很一致~只是擺設不同~

↑店雖小~用餐環境的放鬆及氛圍的温馨感

沒有稍減~

↑這個杯子置物櫃~非回收台~有意思

這裡的杯盤垃圾~放桌上~店員會收喔~

↑店內雖小巧精緻~位置還算挺多~還有這沙發椅~

↑我們來的時間3點15分左右~服務員親切告知

本店僅營業至4點30分~對於我們的用餐時間

會不會太短~不會~我們就喝杯咖啡~休息一會就離開~

↑沒錯~就是想坐下來喝杯咖啡~雖然小青和爸爸

對咖啡沒有什麼需求

↑但今日此時~就是想來杯咖啡~提提神

左卡布奇諾70元~右西西里咖啡60元~

↑這是乳酪條吧80元~冰凍的口感很特別~

↑放假日沒有在高速公路上塞車~真的很有幸福感

騎著機車附近景點走走逛逛~開啓吃吃喝喝模式~

↑店家資訊

店名~LOUISA COFFEE 路易莎咖啡 桃園藝文店

地址~桃園巿桃園區中埔六街32號 (中正路115巷內)

電話~03-3587599

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