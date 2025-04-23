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桃園藝文特區Louisa Coffee路易莎咖啡~巷弄里的温馨咖啡館~

2025-04-23 10:41:00 文字：小青姐姐
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小青姐姐

小青姐姐

   桃園藝文特區路易莎咖啡~巷弄里的

  ↑午茶時刻~喝杯咖啡~吃個小甜點~讓身心靈都放鬆

    找間温馨優雅的咖啡廳~坐下來休息~桃園藝文特區Louisa Coffee路易莎咖啡~巷弄里的温   

   桃園藝文特區路易莎咖啡~巷弄里的

  ↑114年4月3日週四~清明連假第1天

    小青和爸爸到桃園藝文特區覓食~3樂鐵板燒午餐

    之後想進總圖休息看看書~結果~國定假日休館~桃園藝文特區Louisa Coffee路易莎咖啡~巷弄里的温

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  ↑找到附近在中正路115巷內的路易莎咖啡廳~桃園藝文特區Louisa Coffee路易莎咖啡~巷弄里的温

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   桃園藝文特區路易莎咖啡~巷弄里的

  ↑店外立了二個告示牌~介紹著本店的超值活力早餐

   桃園藝文特區路易莎咖啡~巷弄里的

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  ↑進入店內的第一感想是~路易莎怎麼有這麼小巧的店面

    這畫面讓小青想到之前~菁夫婦帶我們到板橋

    文鳥咖啡的情境~大小很一致~只是擺設不同~桃園藝文特區Louisa Coffee路易莎咖啡~巷弄里的温

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   桃園藝文特區路易莎咖啡~巷弄里的

  ↑店雖小~用餐環境的放鬆及氛圍的温馨感

    沒有稍減~桃園藝文特區Louisa Coffee路易莎咖啡~巷弄里的温

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  ↑這個杯子置物櫃~非回收台~有意思

    這裡的杯盤垃圾~放桌上~店員會收喔~桃園藝文特區Louisa Coffee路易莎咖啡~巷弄里的温

   桃園藝文特區路易莎咖啡~巷弄里的

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   ↑店內雖小巧精緻~位置還算挺多~還有這沙發椅~桃園藝文特區Louisa Coffee路易莎咖啡~巷弄里的温

   桃園藝文特區路易莎咖啡~巷弄里的

   ↑我們來的時間3點15分左右~服務員親切告知

   本店僅營業至4點30分~對於我們的用餐時間

   會不會太短~不會~我們就喝杯咖啡~休息一會就離開~桃園藝文特區Louisa Coffee路易莎咖啡~巷弄里的温   

   桃園藝文特區路易莎咖啡~巷弄里的

   桃園藝文特區路易莎咖啡~巷弄里的

    ↑沒錯~就是想坐下來喝杯咖啡~雖然小青和爸爸

   對咖啡沒有什麼需求

   桃園藝文特區路易莎咖啡~巷弄里的

  ↑但今日此時~就是想來杯咖啡~提提神

    左卡布奇諾70元~右西西里咖啡60元~桃園藝文特區Louisa Coffee路易莎咖啡~巷弄里的温

   桃園藝文特區路易莎咖啡~巷弄里的

  ↑這是乳酪條吧80元~冰凍的口感很特別~桃園藝文特區Louisa Coffee路易莎咖啡~巷弄里的温

   桃園藝文特區路易莎咖啡~巷弄里的

  ↑放假日沒有在高速公路上塞車~真的很有幸福感

    騎著機車附近景點走走逛逛~開啓吃吃喝喝模式~桃園藝文特區Louisa Coffee路易莎咖啡~巷弄里的温    

   桃園藝文特區路易莎咖啡~巷弄里的

  ↑店家資訊

    店名~LOUISA COFFEE 路易莎咖啡 桃園藝文店

    地址~桃園巿桃園區中埔六街32號  (中正路115巷內)

    電話~03-3587599

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藝文特區Louisa Coffee Louisa Coffee 路易莎咖啡 巷弄里的温馨咖啡館
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LOUISA COFFEE路易莎咖啡 桃園藝文店

phone03-3587599
place桃園市桃園區中埔六街32號
4.05 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
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