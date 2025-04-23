↑午茶時刻~喝杯咖啡~吃個小甜點~讓身心靈都放鬆
找間温馨優雅的咖啡廳~坐下來休息~
↑114年4月3日週四~清明連假第1天
之後想進總圖休息看看書~結果~國定假日休館~
↑找到附近在中正路115巷內的路易莎咖啡廳~
↑店外立了二個告示牌~介紹著本店的超值活力早餐
↑進入店內的第一感想是~路易莎怎麼有這麼小巧的店面
這畫面讓小青想到之前~菁夫婦帶我們到板橋
↑店雖小~用餐環境的放鬆及氛圍的温馨感
沒有稍減~
↑這個杯子置物櫃~非回收台~有意思
這裡的杯盤垃圾~放桌上~店員會收喔~
↑店內雖小巧精緻~位置還算挺多~還有這沙發椅~
↑我們來的時間3點15分左右~服務員親切告知
本店僅營業至4點30分~對於我們的用餐時間
會不會太短~不會~我們就喝杯咖啡~休息一會就離開~
↑沒錯~就是想坐下來喝杯咖啡~雖然小青和爸爸
對咖啡沒有什麼需求
↑但今日此時~就是想來杯咖啡~提提神
左卡布奇諾70元~右西西里咖啡60元~
↑這是乳酪條吧80元~冰凍的口感很特別~
↑放假日沒有在高速公路上塞車~真的很有幸福感
騎著機車附近景點走走逛逛~開啓吃吃喝喝模式~
↑店家資訊
店名~LOUISA COFFEE 路易莎咖啡 桃園藝文店
地址~桃園巿桃園區中埔六街32號 (中正路115巷內)
電話~03-3587599
文章標籤