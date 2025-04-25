長期累積的旅行經驗告訴自己，有時隨機尋找的景點或是餐廳，偶爾會有意外不踩雷的小確幸。在前往橄欖樹咖啡民宿之前，苗栗小旅行的開端，先來到鎮上覓食。開了幾個小時的車子，三人都有點餓了，正思考著要找什麼類型的餐廳時， 宅米 出現在我們的眼前，第六感告訴我，就是它了！

【吃喝玩樂很主觀】

親子旅行不設限，跟著魚兒家族趴趴GO

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宅米 丼飯/咖哩定食 環境介紹

隨機遇上的宅米，空間環境看起來不錯，緊鄰著連鎖牛排館，入口不大，卻整理的相當乾淨。只有如廁較不方便，需要借用牛排館的洗手間，除此之外，似乎沒有其它可挑剔之處。

一走進來打從心裡喜歡宅米的空間，井然有序，明亮舒適，尤其還有少見的沙發區，若沒有接下來的行程，肯定想多待上一會兒，也很適合揪好友來吃吃喝喝！

宅米的座位，包括桌椅及動線，都規劃的挺好；半開放式的廚房，隱約能看見廚師正在翻攪鍋裡的食材，忙碌的雙手配合高高低低的火焰，一陣陣香氣穿過料理檯撲鼻而來，讓人忍不住期待即將送上桌的料理。

我們被帶往沙發區的位子，窗外耀眼的藍天白雲與來來往往的車輛，成了最自然的都市一景，陪伴我們用餐時擁有好心情。

簡單，乾淨，俐落，自帶網美風格的宅米，來一次便愛上。

宅米 丼飯/咖哩定食 菜單vs自助吧

宅米的菜單相當簡單，以定食為主要販售選項，好幾樣炸物點心感覺頗有料，吃不多的小鳥胃也能做單點+白飯，要豐盛一點就選定食組合。

宅米提供湯與飲料免費續加的服務，以不浪費為前提，想要多少全都可以自己來。尤其這天的奶茶非常好喝，很多免費的都太甜，但宅米奶茶似乎採減糖配方，更沒有人工香精的味道，難得讓我們誇獎的飲料，推薦給大家。

宅米 丼飯/咖哩定食 能吃飽的澎湃料理

味噌湯

味噌湯並沒有因為是免費的而降低水準，豆腐海帶想要多少自己加，湯頭鹹度剛剛好，讓喝湯不成為負擔。

酥炸雞米花

瞧這表面色澤，就知道油品不差，被包裹住的雞肉丁鮮嫩多汁，不沾醬就很美味，是一道非常涮嘴的小點心。

京東海老炸蝦咖哩飯定食

明太子從小就愛咖哩料理，只要不辣他都吃，即使微微的嗆辣他也能接受。宅米的咖哩是溫和不辣的，咖哩醬與白飯分開盛裝，可以自己控制醬料與米飯的比例，而明太子最喜歡的吃法就是把全部的醬料淋在米飯上，大快朵頣。蝦子外層沒有過於厚重的炸粉，完全不感覺負擔，一口咬下酥脆爽口，搭配白飯超美味。

不像在某些餐廳吃到的是厚重炸粉，蝦子卻小小一隻，宅米的炸物品質很不錯，粉裹的薄薄一層，蝦子尺寸蠻大的，好吃。

炙燒豚五花丼定食

宅米的定食組合包含主餐、三樣小菜及茶碗蒸，相當豐盛。以230元的價位來說，飯量不少，肉片也多，CP值挺高的，營養也很到位。

炙燒雪花牛丼定食

組合配菜跟豚五花一樣，牛肉片份量足，炙燒後無論豬還是牛，口感都不錯，大口扒飯好滿足！

定食裡除了肉片，另一個吸引我們的是茶碗蒸。綿密滑嫩細緻的口感，蛋香與鮮甜味讓人一口接著一口停不下來，往下挖掘還有更多配料呢！

宅米不僅適合家庭用餐，也會是學生及小資族的最愛，三個人一頓飯吃下來千元有找，相當划算，如果住家附近也有宅米，我肯定會經常光顧。

店家資訊

週一至週五 1100AM – 1430PM / 1700PM – 2130PM

週六及週日 1100AM – 2130PM(全日營業)

（每週二公休）

✔️ 接受訂位

✔️ 兒童高腳椅

✔️ 僅收現金與 line pay

❌ 禁攜寵物

(03)755-2903

苗栗縣竹南鎮延平路117號

※ 收費停車場