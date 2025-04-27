身為中壢人不能不知道的港式料理、低調隱身在中台路上的「港soul港式料理」

提供道地又多樣化的料理，像是煲仔飯、飯類、麵類、燒腊、腸粉、煲類、港式點心、炒菜類、湯品、甜點、飲料等等，選擇非常多

以港式料理的風味結合西式擺盤，創造出比一般港式料理更獨特的風格

【目錄索引】

‧港soul港式料理-環境介紹

‧港soul港式料理-菜單

‧港soul港式料理-餐點介紹

‧港soul港式料理-停車資訊

‧港soul港式料理-店家資訊

在外（苗栗）遊學的學子回到家鄉（中壢）想念著家鄉味，一家之前吃過就讓他念念不忘的港soul港式料理

應大妹之邀，趁著他女兒從學校宿舍回來之際一起再訪中壢港soul港式料理

中壢港soul港式料理鄰近中壢火車站，步行約7～8分鐘，附近還有中壢圖書館、中壢藝術館，算是位在熱鬧的區域

但因為位在中台路上，算是一般逛街比較不會走到的地方，很容易被忽略

所以小麥一定要用力分享這家高CP又美味的中壢港式料理，喜歡吃港點的朋友不要錯過

另外桃園的朋友們，在桃園就近也吃的到港soul港式料理了，桃園店就在桃園藝文特區的中埔六街上唷

門口處可以看到運用許多蒸籠做為裝飾，也算是非常獨特

前方還有提供座椅，如有需要等候其他朋友或是候位都有地方可以稍坐

【港soul港式料理-環境介紹】

用餐空間屬於長型，前方是座位區、後方為廚房及洗手間

座位非常整齊乾淨，特別的是座位還有附上寫有港soul的靠枕

桌子下方備有面紙，取用相當方便

牆上也運用許多蒸籠做裝飾，與店內販售港點相呼應

【港soul港式料理-菜單】

雙人套餐菜單，另外菜單可參考：https://www.facebook.com/share/p/167sMSVxvB/

【港soul港式料理-餐點介紹】

▲蟹黃燒賣（3入）100元

一口咬下有蟹黃的鮮美與絞肉的鮮甜滋味，真材實料、內餡飽滿紮實但依舊保有鮮嫩多汁的口感

▲皇極XO醬海鮮公仔麵 190元

海鮮食材有蝦仁及魷魚，公仔麵的軟硬度非常適合，不會過於軟嫩保有彈性

每一口都散發著XO醬的鮮味及鹹香，吃起來超涮嘴很容易一口接著一口吃

▲許彬干炒牛肉河粉 190元

河粉有著超Q彈的口感，每條河粉都有吸收到醬料的味道，吃起來很有味道

加入洋蔥、豆芽，吃起來非常豐富

牛肉片給的份量很多，很入味肉質鮮嫩不柴口，重點是完全不會過油，好好吃

▲咕咾蝦球 280元

裹上的醬汁是像糖醋風味，酸中帶甜

旁邊附上的綜合生菜，很適合搭配著咕咾蝦球一塊食用，非常爽口

加入青椒、甜椒、鳳梨及水蜜桃，更多了果香，有著超豐富的味蕾

蝦球的肉質非常肥美，裹上一層麵衣及醬汁，也是一道下飯的料理

▲脆皮燒肉煲仔飯 190元

▲蜜汁叉燒 220元

蜜汁叉燒外表有著棕紅的色澤，鹹甜的蜜汁醬汁，散發出濃郁的風味

叉燒肉質鮮甜軟嫩不乾柴，配飯特別令人黯然銷魂

▲蠔油西生菜 110元

蠔油西生菜沒有過多複雜的調味，保有清爽脆口的萵苣淋上鮮香的蠔油及油蔥酥更增添香氣

▲腊味蘿蔔糕 80元

腊味蘿蔔糕裡面吃的到吃的到有腊肉也有蘿蔔絲的口感，蘿蔔絲很清甜

外層煎到微微「恰恰」，單吃也好吃，搭配醬汁味道更豐富

▲千層西多士 100元

西多士有法蘭西多士、朱古力西多士、奶皇西多士、千層西多士、脆脆西多士，詢問了店員後我們選了千層西多士

五層吐司各自塗抹花生醬，外層炸到酥酥的、充滿著蛋香，裡面的花生醬非常濃郁，加上奶油微鹹的口感

散發著豐富又多層次的味蕾，尤其花生醬香濃又香甜

▲冰火菠蘿包 75元

外皮酥脆的菠蘿包搭配著冰奶油，呈現出鹹甜交織的美味，這也是冰火菠蘿包令人著迷的原因，只要吃港式料理一定會想點一份來嚐嚐

▲凍檸茶（冰）80元

茶味很濃郁，但完全不會有苦澀味

加入檸檬帶有檸檬的清香及酸爽的滋味

▲鹹檸七 80元

氣泡感加上鹹鹹甜甜像鹹酸甜的滋味

鹹中帶甜、甜中帶鹹更多了氣泡的微刺激感，特別適合炎炎夏日的天氣飲用

【港soul港式料理-停車資訊】

港soul港式料理停車相當方便，對面及旁邊都有多個收費停車場

停滿也不用擔心，不遠處有公七停車場，提供更多的停車位

再訪港soul港式料理餐點一樣讓我們非常滿意，乾淨舒適的用餐環境、親切的服務態度，平日晚上來用餐，客人不少但上菜速度滿快的，不會等很久

雙人套餐很適合兩人用餐，多人也可以點個雙人套餐再加點其他餐點，餐點種類非常多選擇，幾乎想到的港式料理在港soul都吃的到

如果你也喜歡港點、港式料理，不要錯過中壢港soul港式料理

【港soul港式料理-店家資訊】

店名：港soul港式料理-中壢店

地址：桃園市中壢區中台路13號

營業時間：11:00～14:00（最後點餐13:30）、17:30～22:00（最後點餐21:30）

電話：03-427 7722

粉絲專頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=100086502396850

菜單：https://www.facebook.com/share/p/167sMSVxvB/

店名：港soul港式料理-桃園店

地址：桃園市桃園區中埔六街121號

營業時間：11:00～15:00、17:00～21:00

電話：03-315 0222

粉絲專頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=61565117463824

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