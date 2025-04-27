身為中壢人不能不知道的港式料理、低調隱身在中台路上的「港soul港式料理」
提供道地又多樣化的料理，像是煲仔飯、飯類、麵類、燒腊、腸粉、煲類、港式點心、炒菜類、湯品、甜點、飲料等等，選擇非常多
以港式料理的風味結合西式擺盤，創造出比一般港式料理更獨特的風格
【目錄索引】
在外（苗栗）遊學的學子回到家鄉（中壢）想念著家鄉味，一家之前吃過就讓他念念不忘的港soul港式料理
應大妹之邀，趁著他女兒從學校宿舍回來之際一起再訪中壢港soul港式料理
中壢港soul港式料理鄰近中壢火車站，步行約7～8分鐘，附近還有中壢圖書館、中壢藝術館，算是位在熱鬧的區域
但因為位在中台路上，算是一般逛街比較不會走到的地方，很容易被忽略
所以小麥一定要用力分享這家高CP又美味的中壢港式料理，喜歡吃港點的朋友不要錯過
另外桃園的朋友們，在桃園就近也吃的到港soul港式料理了，桃園店就在桃園藝文特區的中埔六街上唷
門口處可以看到運用許多蒸籠做為裝飾，也算是非常獨特
前方還有提供座椅，如有需要等候其他朋友或是候位都有地方可以稍坐
用餐空間屬於長型，前方是座位區、後方為廚房及洗手間
座位非常整齊乾淨，特別的是座位還有附上寫有港soul的靠枕
桌子下方備有面紙，取用相當方便
牆上也運用許多蒸籠做裝飾，與店內販售港點相呼應
雙人套餐菜單，另外菜單可參考：https://www.facebook.com/share/p/167sMSVxvB/
▲蟹黃燒賣（3入）100元
一口咬下有蟹黃的鮮美與絞肉的鮮甜滋味，真材實料、內餡飽滿紮實但依舊保有鮮嫩多汁的口感
▲皇極XO醬海鮮公仔麵 190元
海鮮食材有蝦仁及魷魚，公仔麵的軟硬度非常適合，不會過於軟嫩保有彈性
每一口都散發著XO醬的鮮味及鹹香，吃起來超涮嘴很容易一口接著一口吃
▲許彬干炒牛肉河粉 190元
河粉有著超Q彈的口感，每條河粉都有吸收到醬料的味道，吃起來很有味道
加入洋蔥、豆芽，吃起來非常豐富
牛肉片給的份量很多，很入味肉質鮮嫩不柴口，重點是完全不會過油，好好吃
▲咕咾蝦球 280元
裹上的醬汁是像糖醋風味，酸中帶甜
旁邊附上的綜合生菜，很適合搭配著咕咾蝦球一塊食用，非常爽口
加入青椒、甜椒、鳳梨及水蜜桃，更多了果香，有著超豐富的味蕾
蝦球的肉質非常肥美，裹上一層麵衣及醬汁，也是一道下飯的料理
▲脆皮燒肉煲仔飯 190元
▲蜜汁叉燒 220元
蜜汁叉燒外表有著棕紅的色澤，鹹甜的蜜汁醬汁，散發出濃郁的風味
叉燒肉質鮮甜軟嫩不乾柴，配飯特別令人黯然銷魂
▲蠔油西生菜 110元
蠔油西生菜沒有過多複雜的調味，保有清爽脆口的萵苣淋上鮮香的蠔油及油蔥酥更增添香氣
▲腊味蘿蔔糕 80元
腊味蘿蔔糕裡面吃的到吃的到有腊肉也有蘿蔔絲的口感，蘿蔔絲很清甜
外層煎到微微「恰恰」，單吃也好吃，搭配醬汁味道更豐富
▲千層西多士 100元
西多士有法蘭西多士、朱古力西多士、奶皇西多士、千層西多士、脆脆西多士，詢問了店員後我們選了千層西多士
五層吐司各自塗抹花生醬，外層炸到酥酥的、充滿著蛋香，裡面的花生醬非常濃郁，加上奶油微鹹的口感
散發著豐富又多層次的味蕾，尤其花生醬香濃又香甜
▲冰火菠蘿包 75元
外皮酥脆的菠蘿包搭配著冰奶油，呈現出鹹甜交織的美味，這也是冰火菠蘿包令人著迷的原因，只要吃港式料理一定會想點一份來嚐嚐
▲凍檸茶（冰）80元
茶味很濃郁，但完全不會有苦澀味
加入檸檬帶有檸檬的清香及酸爽的滋味
▲鹹檸七 80元
氣泡感加上鹹鹹甜甜像鹹酸甜的滋味
鹹中帶甜、甜中帶鹹更多了氣泡的微刺激感，特別適合炎炎夏日的天氣飲用
港soul港式料理停車相當方便，對面及旁邊都有多個收費停車場
停滿也不用擔心，不遠處有公七停車場，提供更多的停車位
再訪港soul港式料理餐點一樣讓我們非常滿意，乾淨舒適的用餐環境、親切的服務態度，平日晚上來用餐，客人不少但上菜速度滿快的，不會等很久
雙人套餐很適合兩人用餐，多人也可以點個雙人套餐再加點其他餐點，餐點種類非常多選擇，幾乎想到的港式料理在港soul都吃的到
如果你也喜歡港點、港式料理，不要錯過中壢港soul港式料理
店名：港soul港式料理-中壢店
地址：桃園市中壢區中台路13號
營業時間：11:00～14:00（最後點餐13:30）、17:30～22:00（最後點餐21:30）
電話：03-427 7722
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菜單：https://www.facebook.com/share/p/167sMSVxvB/
店名：港soul港式料理-桃園店
地址：桃園市桃園區中埔六街121號
營業時間：11:00～15:00、17:00～21:00
電話：03-315 0222
粉絲專頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=61565117463824