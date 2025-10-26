台北米其林一星牛排！A CUT經典招牌肋，體驗奢華牛排饗宴的極致。

台北國賓大飯店的A CUT牛排館，榮獲米其林一星肯定，提供最好的牛排饗宴，地理位置鄰近南京復興站，是慶生、約會、高級聚餐，甚至是享受獨立KTV包廂的好去處。

說到台北的高級牛排館，國賓大飯店內的A CUT牛排館是許多饕客心中的不二選擇，這間餐廳連續榮獲「最佳卓越獎」肯定，並且屢次獲得米其林一星的殊榮，證明了它在頂級餐飲界的權威性與專業度，A CUT這個名字，取自於牛排料理中最上乘的牛肉部位意涵，也象徵著國賓飯店致力於為顧客帶來最頂級牛排饗宴的目標，餐廳重新裝修開幕後，加入了Bistro的元素，旨在為顧客提供美食搭配美酒的國際化飲食視野。



南京復興站交通便利

A CUT牛排館的地理位置極佳，位於台北市中山區遼寧街177號2樓，從捷運南京復興站1號出口出來，步行大約只需1分鐘即可抵達，交通的便利性，讓這裡成為台北中山區聚餐的首選地點，無論是慶祝生日、情侶約會，或是重要的商務宴請，都非常合適，餐廳的營業時間為上午11點30分到下午15點00分，以及下午17點30分到晚上22點00分。



提供隱密KTV包廂

A CUT牛排館特別為需要私密空間的顧客，提供了多樣化的包廂選擇，店內共設有5間私人包廂，最大的一間包廂甚至可以容納20人，最特別的是，這個最大的包廂還附有獨立的KTV休息室，非常適合賓客在餐敘前後，能有一個聊天唱歌的獨立空間，這項奢華的附加服務，讓A CUT牛排館不僅僅是一個牛排餐廳，更是一個提供頂級休閒娛樂的聚會場所，讓顧客的聚餐體驗更上一層樓，在用餐規定方面，餐廳低消為每人必須點1份主餐，用餐需加收10％服務費，水資每人90元，另外，一般用餐區僅提供12歲以上入場，但私人包廂則不受此限制。



經典招牌乾式熟成牛排

A CUT的牛排之所以能獲得米其林一星肯定，在於其對頂級牛肉的精準挑選與熟成工藝，其中，招牌推薦的「美國FLANNERY乾式熟成30日頂級帶骨肋眼牛排」是必嚐的品項，FLANNERY是舊金山北部的肉品供應商，專門挑選油花分佈均勻的荷斯登牛肉，經過30天的乾式熟成技術處理後，牛肉風味更加集中，煎烤後肉質醇厚，餘韻帶有天然的甘甜，另外，對於追求稀有風味的饕客，「澳洲A LEGACY純草飼老和牛乾式熟成30天帶骨肋眼牛排」是極致的選擇，這種純血和牛經過長達8年以上的天然放養，肉質油脂呈現罕見的鵝黃琥珀色澤，非常稀有，讓每一次品嚐都是純粹的奢華享受，顧客還可以搭配餐廳精選的法國鹽之花、夏威夷竹葉鹽、喜馬拉雅山玫瑰鹽或竹炭鹽等4種鹽款，來突顯牛排純粹的美味。



頂級海鮮與奢華前菜

除了頂級牛排之外，A CUT的高級海鮮與精緻前菜也同樣值得品味，餐廳限量供應從法國新鮮空運來台的「新鮮生蠔」，飽滿鮮甜無腥味，可搭配香檳醋或雞尾酒醋來增添風味，如果想在主菜之外享用龍蝦，顧客只需要加價800元，就可以品嚐到「加拿大HPP生凍波士頓螯龍蝦」，雖然個頭不大，但肉質緊實鮮甜，口感極佳，建議搭配法式芥末醬油，能更突顯其鮮味，在套餐中，也可以加價升級「松葉蟹與魚子醬」，選用頂級魚子醬，味道鮮美且富有層次，尾韻還帶有獨特的花香，另外，「炙烤澳洲和牛牛舌」也相當受歡迎，牛舌經過低溫燉煮後再炙燒，口感外酥內韌。



經典湯品與舒心甜點

A CUT的湯品是許多老饕的心頭好，特別是他們的經典湯品「蘑菇濃湯」，由慢炒蘑菇濃煮而成，上方點綴著細緻的奶泡，喝起來菇味濃郁又順口，另外，「龍蝦濃湯」也是海味十足，湯底濃郁厚實，裡面還放有大塊的波士頓龍蝦肉，為一餐劃下句點的甜點同樣充滿巧思，「干邑香橙舒芙雷」口感入口即化且綿密，搭配百香果雪酪，冷熱交替，非常舒心，而「法式烤布蕾」則搭配了鹹香的味噌冰淇淋，創造出非常特別的滋味，如果恰逢慶生，店家還會貼心地準備小蛋糕給壽星，同時，餐後會招待「秘密花園甜點盒」，這是一個特製的三層木盒，裡面裝著可麗露、巧克力泡芙、費南雪等精巧造型的甜點，就像珠寶盒一樣美麗精緻，讓顧客在一片美好的氛圍中結束這場頂級的牛排饗宴。

台北國賓大飯店 A CUT牛排館