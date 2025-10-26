嘉義親子旅遊新去處！愛木村檜木觀光工廠，豐富歷史與趣味DIY體驗。

嘉義愛木村地方文化館是西區的休閒檜木觀光工廠，提供木藝文化導覽與親子DIY體驗，是嘉義親子旅遊中寓教於樂的推薦景點。

嘉義市西區有著一間深受家庭旅客喜愛的觀光工廠，名為愛木村地方文化館，它以嘉義地區的木業發展歷史為主題，將專業知識、歷史文化以及有趣的互動遊戲巧妙融合，成為嘉義親子旅遊中一個寓教於樂的推薦景點，愛木村地方文化館強調不只是提供參觀空間，更是一場木藝文化深度之旅，很適合家長帶著小朋友一同來體驗，感受木材的魅力與歷史的傳承。



嘉義愛木村地方文化館資訊

其歷史可以追溯到民國50年代，當時這裡是一間以處理檜木為主的製材廠，入口處可見一台象徵愛木村開端的阿里山小火車，讓遊客一開始就能感受到濃厚的歷史氛圍，愛木村的營業時間是每日的上午9點00分到下午17點30分，每星期二固定休館，寒暑假期間則無公休，門票價格為每人100元，其中包含50元的抵用券，3歲以上的孩童都需要購買門票，另外，身心不便者憑手冊本人可以免費入場，愛木村對於攜帶寵物的家庭也相當友善，只要使用外出籠或寵物車，讓毛小孩不落地，就可以一同入場，維護環境的整潔與安全。



探索台灣珍貴五木的奧妙

愛木村觀光工廠內提供了豐富的木材專業知識，幫助遊客深入瞭解台灣珍貴的五木，例如在秘密隧道中，遊客可以探索不同針葉木的奧妙，並透過導覽和互動裝置觀看詳細的台灣五木介紹，遊客也可以聞聞樹木內含的芬多精香氣，感受木材的療癒氣息，館內也設有「年輪的秘密」展示區，解釋了年輪一圈代表一年的概念，以及年輪會因為木材的品種和生長環境而有所不同，除了自然知識，館區也紀錄了木材的應用過程，像是「木的足音」就紀錄了祭祀樹靈、砍伐後集材搬運、挑選剖料到後續保存應用的每一個步驟，讓遊客瞭解木材從山林到生活中的整個旅程，這裡還有一尊日據時期的神木，樹齡已超過2000多歲的千歲紅檜爺爺，原本要運到日本建蓋神社，但因緣際會而留了下來，遊客可以在這裡祈福許願。



親子旅遊互動遊戲與DIY體驗

對於家庭親子旅遊來說，愛木村提供了多個有趣的互動遊戲區，這是許多遊客停留最久的地方，在這裡有各式各樣的木製遊具供大小朋友使用，例如富有童年回憶的彈珠檯和踩高蹺，還有多媒體互動式闖關遊戲，深受小朋友們的喜愛，另外，愛木村還設有專門的遊戲室，提供木製的扮演區和溜滑梯，這些設施較適合幼童玩耍，如果想動手做出專屬紀念品，館內的DIY教室提供了多種木工手作課程，鼓勵親子一同動手完成，製作完成的成品還可以帶回家，這裡也有製香區和家具加工區可以參觀，在貓頭鷹雷雕站，遊客可以享受客製化服務，將專屬圖案或文字雷射雕刻在木材上，製作獨一無二的專屬小物，雷雕站旁還有可供拍照打卡的裝置設計。



愛木村創辦人的堅持與木藝傳承

愛木村地方文化館不僅是展示木材知識，也承載了創辦人的故事與精神，這裡特別展示了「愛木村的六顆心」，包括勇敢、誠信、愛家、傳承、堅持、感恩，體現了創辦品牌的初衷與核心價值，在「刀鋸森林」區域，展示了阿里山砍伐作業所需的各種伐木造材刀鋸，以及製材木工所需的工具，另外，遊客也可以瞭解到過去原木進行大剖作業時，定尺師父必須依靠手語來向鋸尾師傅傳達訊息的歷史，這些細節都充滿了人文的溫度與木藝傳承的意義，館內還有遊客休憩區，放置了幾款益智類木製玩具，讓遊客可以動動手、動動頭腦，最後，在文創小舖中，販售著多樣化的木製商品，門票的50元抵用券可以用來購買伴手禮，為嘉義的木藝之旅留下美好的回憶。

