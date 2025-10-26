高雄鹽埕區最吸睛麵包店！厚里火車造型太可愛，手撕包與鹽可頌必補貨。

高雄鹽埕區美食厚里Horli Baking，將柴聯自強號打造成火車麵包店與咖啡廳，招牌手撕包與鹽可頌必買，鄰近輕軌壽山公園站，交通便利。

高雄市鹽埕區最近出現了一間風格獨特的店家，它將一列柴聯自強號列車變身為麵包店兼咖啡廳，成功地吸引了大量遊客的目光，這間名為厚里Horli Baking的特色店鋪，不只是外觀吸睛，它所販售的手工麵包也獲得了許多在地麵包愛好者的肯定，成為了每次造訪鹽埕區時，必定會前往補貨的口袋名單，這間店剛開幕時人氣極高，甚至還需要排隊才能買到麵包或喝到咖啡，不過現在已經過了熱潮，顧客可以直接上車選購或內用，享受這份充滿創意的鐵道美食體驗。



鹽埕區壽山公園站交通便利

厚里Horli Baking的地理位置非常優越，它位於高雄市鹽埕區五福四路347號，對於搭乘大眾運輸工具的遊客來說，交通相當便利，顧客可以搭乘高雄輕軌到壽山公園站下車，出站後步行大約1到2分鐘即可抵達，如果是在鹽埕區或駁二文化園區附近遊玩，順道來這裡買麵包也是非常方便的行程安排，遊客可以將買來的麵包帶去駁二文化園區散步走走，享受輕鬆的午後時光，厚里Horli Baking的營業時間是每日的上午10點30分到下午18點30分，麵包的出爐時間大約在中午12點30分，顧客可以掌握好時間前往，而每星期二是固定的休息日。



厚里Horli Baking的獨特店面設計

厚里Horli Baking的店面是由二節車廂所組成，充滿了鐵道迷會喜歡的巧思與創意，一節車廂作為麵包店的販售區，另一節車廂則是舒適的咖啡廳內用區，顧客可以直接在麵包店區選購喜歡的麵包，如果想在現場享用，可以直接點麵包搭配飲品在咖啡廳區內用，咖啡廳的空間設計非常優美，營造出一種又美又放鬆的氛圍，讓人可以舒服地在這裡邊喝飲料邊吃麵包，享受難得的悠閒時光，店內內用的低消規定是每人一杯飲料，但6歲以下的孩童則免低消，飲料品項選擇豐富，有咖啡、奶類飲品、花草茶以及氣泡飲等。



必買招牌手撕包與鹽可頌

厚里Horli Baking的麵包受到許多顧客的喜愛，並非只因為其火車造型的店面，更重要的是麵包本身的品質，店家販售的麵包口感紮實卻又十分柔軟，口味選擇非常多樣，其中有兩款品項被視為店內的招牌必買，分別是手撕包與鹽可頌，手撕包的口味選擇很多，是許多顧客每次來都會失心瘋大補貨的品項，而鹽可頌同樣受到喜愛，光是鹽可頌就有四到五種口味可以選擇，這些鹽可頌通常放在籃子裡供顧客選購，除了這兩種招牌麵包，店內也提供多種口味的吐司，以及會依照季節推出的限定口味，像是中秋節期間，店家也曾推出蛋黃酥，同樣受到麵包控的歡迎，除了麵包甜點，店內也有販售一些可愛的文創商品。



高品質麵包的風味與口感

厚里Horli Baking的麵包品質讓許多顧客一試成主顧，他們家的麵包強調紮實又軟的口感，這與市面上許多鬆軟的麵包有所區隔，紮實的麵包吃起來更有飽足感，也更耐嚼，無論是招牌的手撕包、多種口味的鹽可頌，或是日常的吐司，都展現了店家對於麵包製作的用心，這份高品質的麵包，讓顧客每次來到鹽埕區時，都會習慣性地前往採買，將喜歡的品項大補貨一番，顯示出顧客對其麵包品質的信任度與忠誠度。

厚里 Horli Baking

地址：高雄市鹽埕區五福四路347號

交通：搭乘輕軌到『壽山公園站』下站步行1~2分鐘

營業時間：10:30-18:30(麵包出爐時間：12:30)

週二休息

FB：厚里Horli baking