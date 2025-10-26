大安區餐酒館新玩法！五杯調酒五道餐點，顛覆對酒吧的傳統想像。

台北大安區東豐街的PaliPali Taipei，提供每人1500元的五餐五酒雞尾酒搭配套餐，將高級餐酒館的Omakase體驗，以平易近人的價格帶給消費者。

台北市大安區東豐街，一間原本以水果調酒聞名的老店fouplay，在經歷了市場競爭的洗禮後，於去年年底做出了大改版，並暫時捨棄了舊有品牌，創立了全新的PaliPali Taipei，這間餐廳不僅將門面換成了醒目的亮橘色，更以店中店的概念翻修內裝，提供韓式餐點、關東煮與日式居酒屋的現做鐵板料理及串燒等多元選擇，讓顧客彷彿在夜市或港式路邊大排檔中挑選餐點一樣，充滿趣味，這次的品牌核心變動，為大安區的夜生活帶來了嶄新的體驗，而最引人注目的是，PaliPali Taipei推出了充滿高級餐酒館概念的五餐五酒套餐。



一人1500元五餐五酒套餐

PaliPali Taipei推出了一人1500元的五餐五酒套餐，這份套餐的概念很簡單，就是將雞尾酒搭配（cocktail pairing）融入日式板前料理Omakase的體驗之中，讓顧客可以以平易近人的價格，享受原本只在高級料理中才能體驗到的餐搭酒服務，這個套餐每日限定6組，由於調酒師需要考量餐點與酒類的口味搭配和層次變化，研發時間相對較長，因此非常推薦有興趣的顧客一定要事先預訂，這份套餐不限制只有一人享用，也可以像報導中的客人一樣，2個人分享一份，再加點其他喜歡的餐點與調酒，套餐中的5杯調酒，除了最後一杯酒感與酒精濃度偏重之外，另外4杯都屬於輕盈易入口的類型。



首杯調酒開場與孢子甘藍

五餐五酒的體驗從清爽的開場調酒開始，第一杯調酒的基酒選用了愛必司和伏特加，主體是澄清過的芭樂與青蘋果，搭配清爽的氣泡水，上桌前還會噴上佛手柑皮精油，微微的柑橘香氣搭配氣泡感，就像是清爽的香檳一樣，非常適合開場，搭配的第一道餐點是煎過的孢子甘藍，孢子甘藍本身是甘苦味偏重的蔬菜，但經過燒烤後，蔬菜的香氣與鹹度較低的帕達諾起司和培根碎完美結合，尾韻將苦味轉化為可品嘗出的甜，再加上自製鯷魚醬的助攻，讓這道餐點充滿了豐富的層次感。



夏日西瓜調酒搭配美味串燒

第二杯調酒充滿了夏日氣息，調酒師將西瓜澄清後，搭配萊姆酒和一款比較少見的白波特酒，白波特酒既沒有一般紅白酒的酸度，也不像傳統波特酒那麼甜，這杯酒用類似清酒米釀的甜度，帶來在嘴中看似清爽卻又綿稠的口感，上桌前還會放上金箔，並華麗地撒上金粉，非常適合搭配串燒，串燒部分由左到右分別是鹿兒島的肋眼搭配油封蒜頭，油封方式讓蒜頭變得如同馬鈴薯般綿密，且沒有臭氣，中間則是宜蘭櫻桃鴨搭配香草醬，香草的草本香氣與鴨油的香氣融合得恰到好處，建議這道串燒上桌後要盡快享用。



酸度明顯油洗奶油風味銀魚

第三杯調酒是報導作者當晚最喜歡的一杯，這杯酒的酸度很明顯，以龍舌蘭和伏特加為基酒，加入了番茄澄清與風乾番茄片，浸泡在酒液中的風乾番茄片會釋出糖分，讓酒液的味道隨著溫度的不同而有所變化，這杯酒最特別的是看似清澈，卻有很明顯的奶香，原來是在製作澄清的過程當中，調酒師加入了一款特別的奶油，用油洗的方式製作而成，這個奶油據說是調酒師在越南旅行時發現的，味道與小時候早餐店的乳瑪琳一模一樣，讓作者品嘗到了鳳梨可樂達（pinacolada）的椰子與奶香，這杯酒搭配的餐點是炸銀魚，酥炸銀魚隻隻飽滿肉甜，不會只吃到麵衣，薄脆的麵衣上灑上了昆布鹽調味，並佐以自製莎莎醬解膩。



芒果金桔茶酒佐東港鮪魚腹

第四杯調酒顏色金黃，以琴酒為基酒，搭配酸甜的芒果、金桔和金萱茶，在上桌時，調酒師使用了葡萄柚冷燻的技法，讓顧客在舉杯時就能聞到葡萄柚皮的香氣，入口後，在茶的清甘之後感受到水果馥郁的香甜，這杯酒搭配的餐點是東港鮪魚腹，鮪魚腹這個油脂豐厚的部位，其實很適合做成日本料理中的煮物，讓顧客可以從一層層的魚肉中品嘗魚油的甜，因為鮪魚腹豐潤的口感，廚師選擇用重手的三杯做法來調味，反而非常適合。



芝麻可可威士忌收尾與丹麥麵包

如同法餐的最後通常搭配波特酒或貴腐酒這類甜度高的酒款一樣，第五杯調酒「芝麻可可威士忌」也扮演著收尾的角色，調酒師將白巧克力與芝麻油一起煮過，加入威士忌後冷凍6小時，取出油脂部分過濾，才得到這杯濃稠卻又剔透的酒液，這也是當晚酒精度數最高的酒，有別於前面的清爽，芝麻香、可可香和酒香緩緩地滲入身體，給人一股由內而外的溫暖感，作者推薦喝到一半後加一顆冰塊，會有另一種感受，這杯調酒搭配的是套餐最後的甜點，將丹麥麵包抹上焦糖奶油醬，再撒上開心果碎。



同場加映美味單點品項

除了五餐五酒的套餐，PaliPali Taipei也提供許多值得加點的單點品項，例如「蝦蝦醬海鮮義大利麵」一份400元，蝦味超級濃郁，而且蝦子新鮮彈牙、個頭大，另外「炸節瓜薯條」一份320元，分量絕對是一整條以上的節瓜，麵衣薄脆，節瓜切得很大塊，因此多汁又有口感，薯條上方還刨上了滿滿的起司，其他還有高粱百香果茶酒和現煮熱紅酒等飲品選擇。



雞尾酒深入餐點細節

這場五餐五酒的體驗，顛覆了許多人對於酒吧的看法，餐搭酒這件事需要考慮的條件很多，因此通常只在高級料理中出現，但PaliPali Taipei用平易近人的價格實現了，作者認為調酒比純飲的威士忌、清酒或葡萄酒更能深入餐點的細節，因為調酒師可以像施展魔法一樣，將不同的酒類和風味提煉結合，例如第三組的風乾番茄，明明是酸度很高的果香，卻透過油洗的方式，賦予了奶油溫暖的香氣，這種餐點與酒的口味搭配與層次變化，是調酒師更大的挑戰。

Pali Pali

地址: 台北市大安區東豐街49號

營業時間:18:00~1:00 (周末到2:00)