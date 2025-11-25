台北微醺市集開喝！台北餐酒節快閃圓山，50家餐酒館、限定調酒。

台北餐酒節快閃圓山花博，集結50家餐酒館、限定調酒與特色餐點，兩天帶你一次喝遍北中南，還有雪碧辣味派對同步登場。

台北人微醺市集只有2天！台北餐酒節將於11月29日至11月30日快閃圓山花博花海廣場，由有趣市集策劃，集結全台50家人氣餐酒館、酒吧與餐飲品牌，以「一餐配一酒」作為核心概念，打造兩天限定的戶外微醺派對。現場不只有各式調酒、特色料理，更結合音樂與市集氛圍，讓民眾在城市裡也能享受輕鬆愉悅的週末餐酒體驗。今年更延續餐飲趨勢，將Neo Bistro與Cocktail Pairing融合呈現，讓大家能一次探索更多元、有趣、自由的餐酒搭配方式，輕鬆找到屬於自己的理想風味。



▲有趣市集「台北餐酒節」在圓山花博快閃登場。

▲嘉義排隊名店林聰明也帶來企劃型餐酒吧「聰明吧」，將經典沙鍋料理與創意酒品結合。





台北餐酒節亮點！ 微醺專區與限定調酒必喝

「微醺餐酒廊」專區是今年最大的亮點，集結北中南15家人氣餐酒館，包括台中LACUNA、Tor Dāy、高雄灣兜、台北HiBoRu、小城外、榕RON等強勢陣容，各品牌都帶來台北餐酒節限定調酒與特色料理。從煙燻、花果香到茶韻風味，每一杯都能感受到酒吧的創意與技術。此外，許多店家也推出限定餐點，如麻婆豆腐鍋粑、花枝蝦餅小刈包等，讓調酒與餐食在戶外空間中碰撞出不同的微醺節奏。



▲有趣市集「台北餐酒節」以「一餐配一酒」作為核心概念，打造兩天限定的戶外微醺派對。





林聰明、灣兜、LACUNA都帶來限定亮點

今年台北餐酒節的特色店家陣容相當吸睛，包含嘉義代表林聰明沙鍋魚頭、高雄灣兜、台中LACUNA與Tor Dāy等人氣品牌，各自帶來只在活動現場才喝得到、吃得到的獨家風味。林聰明「聰明吧」這次把嘉義在地的記憶直接帶到花博，推出澎湃的沙鍋龍蝦與炸物拼盤，還帶來與咖啡品牌合作的柚香咖啡啤酒，將地方特色轉化成餐酒節限定款。灣兜則以港都文化為靈感研發SAX ECHO HIGHBALL，讓泥煤、烏龍與木質香交織出立體風味；而LACUNA與Tor Dāy各自以茶感、果香與土地氣味為主軸，將城市間的文化差異化成調酒語言，讓整個市集逛起來像在喝一趟微醺旅程。



▲台中LACUNA、Tor Dāy、高雄灣兜、榕RON等強勢陣容，各品牌都帶來台北餐酒節限定調酒與特色料理。





辣味派對最吸睛 雪碧搭配辣食創造爽度

今年活動同步推出雪碧辣味派對，把無酒精選項也變得超有存在感。只要到雪碧攤位即可免費領取雪碧無糖，再到合作餐飲攤位就能享受「辣食＋雪碧」專屬組合。像是怎麼可以吃狗狗推出的義式德腸炸米球配雪碧，外酥內香又有辣肉醬堆疊層次；Taugamma頭家嬤以辣蜂蜜雞翅與手撕豬肉組合創造鹹甜辣三重奏；鵼yakitori的椒麻口水雞串搭雪碧更是直接開啟味蕾狂歡。除此之外，多家餐車如90sec pizza、LA la Taco也同步參與，讓無酒精派對同樣擁有滿滿亮點。



▲台北餐酒節於11/29、11/30快閃台北圓山花博廣場。

▲有趣市集「台北餐酒節」集結50攤人氣餐酒館、調酒進駐。







台北餐酒節活動資訊

日期：11/29（六）～11/30（日）

時間：12：00～22：00（週日至20：00）

地點：圓山花博花海廣場







雪碧辣味派對合作店家

怎麼可以吃狗狗｜義式德腸炸米球＋雪碧

Taugamma頭家嬤｜辣蜂蜜雞翅＋手撕豬肉＋雪碧

鵼yakitori｜椒麻口水雞串＋雪碧

其他：Tacos Locos、90sec pizza、Nowhere Taipei、LA la Taco 等推出限定組合





台北餐酒節亮點

1．全台50家餐酒品牌齊聚一堂

北中南代表性餐酒館、酒吧與餐飲品牌一次到位，從小酌到美食通通能在同一場景找到。



2．「微醺餐酒廊」集結15家知名酒吧

包括LACUNA、Tor Dāy、灣兜、HiBoRu、小城外、榕RON等明星級店家，兩天限定一次喝好喝滿。



3．活動專屬限定調酒首次登場

多家品牌為活動打造「台北餐酒節限定」風味，從煙燻茶感、花果香氣到層次酒款，僅此兩天販售。



4．限定特色餐點一次吃到飽

麻婆豆腐鍋粑、花枝蝦餅小刈包、創意炸物拼盤等限定料理，只在活動現場才能品嘗到。



5．結合Neo Bistro與Cocktail Pairing趨勢

今年餐酒趨勢全面升級，讓民眾能自由探索料理與酒款的無限搭配可能，找到自己的完美組合。



6．雪碧辣味派對同步登場

無酒精也能嗨，現場可免費領雪碧無糖，並推出多款「辣食＋雪碧」專屬組合，清爽與辛辣完美交織。



7．多家知名餐車與市集品牌加入

從義式米球、塔可、煙燻BBQ到和風串燒，多家人氣餐車快閃，逛市集同時享受街頭美食。



8．城市戶外氛圍打造沈浸式微醺夜

花博花海廣場以戶外開放形式呈現，結合夜間燈光、音樂與人潮，營造出城市裡難得的輕鬆派對感。



9．多元族群都能享受的活動設定

不論是喝酒派、吃飯派、逛市集派或是無酒精族群，都能找到自己的節奏，是親友聚會的最佳週末提案。





