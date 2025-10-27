台中勤美超低調特色酒吧！Petit Petit約會餐廳，氛圍神秘調酒創新。

台中勤美綠園道附近的Petit Petit餐酒館，是超低調的特色酒吧，提供簡約神祕的約會餐廳氛圍，調酒與餐點搭配極佳。

台中市西區勤美綠園道周邊，藏著一間雖然開業已久，但卻極為低調的餐酒館「Petit Petit Coffee & Bar」，許多人即使是常在勤美走動的在地人，也可能從未發現這間別具風格的特色酒吧，這間店以昏黃的燈光、簡約又帶有神秘感的裝潢，為顧客營造了一個極度放鬆的私人空間，無論是想一個人獨自放鬆小酌，或是情侶尋找一個氛圍絕佳的約會餐廳，Petit Petit都是一個值得推薦的選擇，這裡的調酒風味獨特，餐點表現也毫不遜色，兩者搭配起來，讓顧客在視覺與味覺上都能享受到高質感的饗宴。



台中勤美餐酒館的地理優勢與隱密入口

Petit Petit Coffee & Bar的地理位置非常優越，與勤美綠園道幾乎是牢牢黏在一起，餐廳地址位於台中市西區英才路534號1樓，就在勤美綠園道市民廣場旁的草悟廣場，地點並不難找，但入口處設計得相當隱密，顧客必須張大眼睛尋找，才不會錯過，看到黑色的立牌後，沿著小徑往前走，就能找到這間餐廳，對於開車前來的顧客來說，Petit Petit的交通便利性是一大優勢，因為它正位在草悟道停車場的樓上平面一樓，停車超級方便，顧客可以直接將車輛停到下方的停車場，再搭乘電梯直達1樓，左轉後就能看到Petit Petit的入口。



Petit Petit 獨特的空間氛圍與營業資訊

Petit Petit Coffee & Bar的營業時間從傍晚18點00分開始，一直到凌晨02點00分，是台中夜晚小酌的理想去處，店內的空間設計非常用心，充滿了適合約會的氛圍，雖然內用區的空間不算特別大，大約可容納20多人的空間，但其營造出的舒適感與恰到好處的明亮度（比照片中暗一些），很快就能吸引客人入座，許多週末晚間時段，座位很快就會被陸續湧入的客人給坐滿，如果太晚前往或沒有事先預約，可能就需要碰運氣了，餐廳也設置了戶外座位，在週末甚至會邀請歌手來駐唱，讓戶外氣氛更為輕鬆自在，店內酒飲的種類非常多元，架上擺放著許多酒款，讓酒類愛好者能有許多新發現。



特色酒吧的調酒專業與層次

Petit Petit的調酒師展現了極高的專業性，能夠在經典的基酒上，做出令人驚豔的層次與組合變化，讓顧客感到迷戀，調酒師製作調酒的每一個動作都充滿了魅力，甚至曾有調酒在堆疊起司到酒杯邊緣時，引起顧客的好奇心，這次體驗的5杯酒中，有4杯是服務員依據顧客喜好介紹後點的，另一杯則是果香味很厲害的蘋果酒，其中，「真紅」這杯調酒加入了覆盆子、洛神和伯爵茶，呈現深邃的紅色光澤，茶味比酒味更為突出，味道非常清爽，酒精濃度不高卻順口好喝，「萱草」的酒精濃度有19％，品嚐時有順序要求，必須先吃梅子再喝酒，這樣才能感受到最豐富的層次變化，大約在喝下後3秒，嘴裡就會開始回甘。



創意調酒的風味驚喜與長高儀式

「玉子」這杯調酒喝起來很像果酒，入口時鳳梨的香氣非常搶眼，隨後是茶味的澀感接連綻放，調酒師建議，喝的同時不要忘了抿一下唇上的起司，讓層次的尾端回韻出更突出的甘甜，而「Ramos gin fizz」這杯調酒，調酒師會特別到顧客旁邊，完成它最後的「長高」步驟，這個儀式感讓顧客回想起來覺得超有趣，這杯酒喝起來奶味超級濃郁，酒味卻不明顯，稍微攪拌後，奶香與酒味才會達到平衡，細細品嚐之下，最先嘗到的是茶香，然後是酒味的澀，這種極端對立的衝突感，最後竟以甜味收尾，來回拉扯的風味讓人覺得好喝，「蘋果酒」則是這次喝到的酒裡，聞起來最明顯、喝起來最清爽的酒款，酸度稍微強烈，如果喜歡酸系酒飲的顧客會非常喜歡。



台中約會餐廳的美味餐點推薦

除了令人驚喜的酒飲，Petit Petit的餐點表現也同樣優異，讓顧客在享受微醺感時，也能享受到美食帶來的美味交響曲，其中，「香煎洋芋佐優格檸檬醬」的馬鈴薯口感很棒，不沾醬時能吃到煎烤的香氣與細緻的口感，沾了醬料後，則多了優格的酸厚與檸檬的清香，讓層次感更加立體，「柴魚香煎雞肉蛋」是一道出乎意料的菜色，吃起來不像傳統的月亮蝦餅，反而像薄版的烘蛋，而且配料超級豐富，吃起來一點也不無聊，「Petit’s 家常滷味」則如同服務員介紹的，帶有濃濃的「台南」風味，無論是鳥蛋、米血還是豆干，都滷得非常入味，相當好吃。



炙燒肉品與獨特甜點收尾

肉品部分，「炙燒舒肥雪花豬」是先經過舒肥處理後再炙燒，吃起來的口感軟口中帶有一點緊實，炙燒的香氣只是點綴，不會搶過肉品本身的味道，再搭配脆爽的泡菜，口感層次豐富，非常美味，「深夜煎餃」則是非常實在的一道餐點，煎餃皮薄料多又扎實，咬下去還能感受到肉汁的甜美，另外，「香煎奶油起司櫛瓜」也是一道絕妙的好菜，櫛瓜吃起來脆口多汁，淡淡的奶油香搭配上方的起司絲，讓整個層次都豐富了起來，旁邊的馬鈴薯泥口感綿密細緻，不失為一個亮點，最後在甜點方面，雖然手作布丁非常搶手，當天很快就被點光了，但「檸檬霜磅蛋糕」酸酸甜甜的好滋味，搭配鬆綿不失緊實的蛋糕體，每一口都超好吃，「巴斯克蛋糕 焙茶口味」滑順的口感與焙茶濃郁的茶韻結合，好滋味真心讓人非常喜歡。