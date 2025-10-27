苗栗通霄白沙屯拱天宮！朝聖媽祖粉紅超跑，廟口美食東北香粑粑必吃。

苗栗通霄白沙屯拱天宮，是「粉紅超跑」媽祖繞境的起點，周邊拱天宮美食豐富，包含東北香粑粑、艾草粿等傳統小吃，是信仰與美食兼具的旅程。

每年透過新聞轉播看到白沙屯媽祖繞境的盛況，那成千上萬的信徒跟隨「粉紅超跑」前進的畫面，總是讓人心中充滿感動與嚮往，這次的旅程選擇在非進香期間前往，除了可以更從容地參拜苗栗縣通霄鎮的拱天宮，也能好好品味廟口周邊，那些在地人推薦且香氣四溢的傳統小吃，對許多人來說，來到一個地方，不只要走進信仰的核心，更要吃進那座城市的靈魂味道，讓這趟結合信仰與美食的旅程，在心靈與味蕾上都滿載而歸。



苗栗通霄白沙屯拱天宮的信仰力量

拱天宮位於苗栗縣通霄鎮的白沙屯，是當地居民的信仰中心，白沙屯這個舊稱「白沙墩」的地方，光是名字就透露出純樸與海風吹拂的聚落氛圍，這座廟宇主祀的是天上聖母媽祖，這尊媽祖神像是一種少見的軟身媽祖，四肢可以活動，這代表祂能夠靈活地庇佑信徒，這尊媽祖自清朝以來就一直守護著當地居民，特別是早期出海捕魚的先民，成為他們守護平安的重要力量，拱天宮的開放時間是每日上午5點00分到晚上21點30分，建議遊客可以選擇早上或下午造訪，避開錯過周邊美食攤販的營業時間。



粉紅超跑媽祖繞境的神秘性

每年農曆3月，白沙屯媽祖的鑾轎會徒步前往雲林北港朝天宮進香，最特殊且令人讚嘆的特點在於，整個進香路線並不預先規劃，而是完全憑藉「媽祖指示」而定，這讓它成為台灣少見的「隨機進香」活動，也因此充滿了神秘與感動的宗教氛圍，由於媽祖鑾轎的粉紅色轎篷奔跑起來時速度極快，被信眾們暱稱為「粉紅超跑」，成為了台灣宗教界的奇景之一，拱天宮也順應這份信仰熱潮，近年來推出了許多充滿在地特色的文創商品，例如媽祖手鍊、御守袋、「粉紅超跑」鑰匙圈、布袋、平安香包與開運小卡等，這些可愛的文創小物設計精美，非常適合購買當作紀念品，或是送給親朋好友祈求平安，尤其是經過香火加持的平安符與開運御守，是許多信徒來到這裡必買的心靈保養品。



拱天宮美食不可錯過的東北香粑粑

拱天宮周邊不只是信仰核心，更是聚集了各種美食的集散地，這裡的小吃種類繁多，從炸物、甜點、粿類到古早味飲品，絕對能讓顧客吃得心滿意足，在眾多小吃中，「東北香粑粑」的人氣超高，這處小攤就位於拱天宮的正後方空地，每一份香粑粑都是現點現炸，顧客光是排隊就能聞到撲鼻而來的香氣，香粑粑吃起來外酥內嫩，內餡包著蔥花與豬肉，口感就像是進化版的蔥油餅或蚵嗲，炸得恰到好處且完全不油膩，如果再搭配招牌的「東北辣椒醬」，風味更是絕佳，會讓人一吃就上癮，同攤位還有「大連蝦捲」，比台南蝦捲更具份量，咬下去Q彈的蝦肉會在嘴裡彈跳，另外「東北鍋粑」則有炸飯糰的風味，外酥內Q，米香濃郁，是許多在地人從小吃到大的兒時回憶。



陳媽媽艾草粿與神明賜名勇心豆花

除了炸物，拱天宮周邊的傳統點心也同樣精彩，「陳媽媽艾草粿」就位在拱天宮出來的大街上，距離廟口僅有幾步路程，店家強調使用的是自家種植的艾草，因此草香非常濃厚，粿的口感Q中帶有柔韌，內餡飽滿紮實，有葷素兩種選擇，是傳統的在地美味，芋頭控則不能錯過他們的「芋粿巧」，內含整塊綿密的芋頭，搭配油蔥與小蝦米的鹹香，吃起來層次豐富，另外，在拱天宮前方，有一家名為「勇心豆花」的店家，這間店名是由媽祖親自賜名，光是這份神明加持的背景，就讓人多了幾分信任感，這裡的「熊貓嫩豆花」是黑白雙色，口感細嫩如雲，冷藏後吃起來清涼消暑，配料可以自由選擇，而且給料大方，續冰和續糖水的貼心服務，也讓這份豆花顯得物超所值。



廟口蚵嗲與其他在地美食推薦

來到廟口，當然也不能錯過那些充滿海港氣息的炸物，「廟口蚵嗲」炸得金黃酥脆，完全沒有油耗味，咬下去可以感受到蚵仔的鮮甜與韭菜的清香，可以搭配蒜蓉醬、甜辣醬或胡椒鹽，吃起來都很對味，一份吃完馬上會讓人想再來一份，是許多老饕認證的必吃美食，除了這些熱門小吃，白沙屯周邊其實還藏有許多在地美食，像是外皮酥香的「水煎包」、Q嫩的「粉漿蛋餅」、暖心的「魚羹米粉」、牛肉麵、臭豆腐，以及古早味的雞蛋糕和手工青草茶，都是當地人推薦的日常口味，這些傳統小吃，無論是炸得金黃酥脆的香粑粑、草香濃厚的艾草粿，還是沁涼滑嫩的豆花，每一道都不只是填飽肚子的料理，更是代代相傳的家鄉味道，下次來到白沙屯拱天宮祈福之餘，不妨多走走，挖掘這些充滿人情味的庶民美食，讓這趟旅程成為可以刻在記憶裡的文化體驗與味蕾饗宴。

白沙屯拱天宮

地址：苗栗縣通霄鎮8號

開放時間：05:00–21:30