{澳門美食}澳門手信推薦：全澳門最好吃的杏仁餅「最香餅家」，採用手工傳統炭火烘焙，超值得一吃，記得到櫃...

{澳門美食}澳門手信推薦：全澳門最好吃的杏仁餅「最香餅家」，採用手工傳統炭火烘焙，超值得一吃，記得到櫃檯買盒裝喔！

說到澳門的手信（伴手禮），大家一定都會說：杏仁餅！

這次來澳門旅行，特地來到澳門灣仔區買傳說中最好吃的杏仁餅：「最香餅家」。

「最香餅家」位在澳門灣仔區的住宅小弄中，可能不太好找，大家可以抵達澳門灣仔區的時候，直接開啟google map進行導航。

建議大家在安排路線的時候，把他安排在回程的路線，這樣才不會提著大包小包的杏仁餅去玩，不僅沈重，又很擔心杏仁餅會碎光光啊！

「最香餅家」是一家超過60年歷史的糕餅老店，用傳統炭火烘焙的方式，讓糕餅口感酥脆好吃，用料也非常實在，

店家還曾獲選為「首批澳門特色老店」，並在2023年獲頒旅遊功績勳章，絕對是來澳門一定要來買的伴手禮，而且就連澳門在地人都很推薦。

越走越靠近最相餅家的時後，就可以聞到杏仁餅的香味又越來越濃郁，

最香餅店目前還保持著手工製作，在店面旁邊就是最香餅家手工製作的地方。

最香餅家的製作地方就在店家旁邊的騎樓下，

可以看到工作人員手工製作的杏仁餅，一直散發出濃郁的香氣。

在網路上有人恩分享進到最香餅家需要抽號碼牌，

當時我們是在暑假七月初的時候前往，當天完全不需要抽號碼牌，也不用特別排隊，都可以自由進到店內進行選購。

最想餅家的品項蠻多的，當然除了最有名的杏仁餅外，還有像是龍鳳捲、蛋捲等等，

不過這次我們就直接鎖定買「杏仁餅」，所以就直接在櫃上找杏仁餅挑選包裝。

就正當我們在苦惱要買哪一種包裝的時候，就看到好多在地人進來直接到櫃台買杏仁餅，

我們在旁邊觀察了後，發現原來竟然還有隱藏版的包裝。

在櫃子上的產品包裝都是精美的手信，但是如果是要自己親朋好友享用，不在乎精美包裝的話，

就直接到櫃台買紙盒裝的就可以了。

貼心提醒：

在外面櫃檯販售的是一個一個單獨的包裝，包裝比較好看也比較不會有破損的問題，適合送禮。

而櫃檯販售的就是紙盒包裝，沒有單一包裝，長期攜帶的話比較會碰撞，不過價格相對便宜很多。

這次我們購買的是10個盒裝，當時價格是43澳元幣（20個盒裝是85元），

當時還記得獨立包裝的禮盒，15個好像就要85元左右了，所以真的便宜很多。

盒裝打開之後，會有基本的塑膠盒跟外包裝，

不過因為是沒太多的保護，在採買走動跟運送的時候，真的多多少少都會有些碰撞，所以拿出來的會有一些破損，

如果是自己享用的話，完全無傷大雅啊！

如果想要送禮或者攜帶方便的話，可以挑選這個迷你罐裝版，一罐30澳門幣，

如果說要比價起來的話，十個入盒裝大約250g，一盒43元；迷你罐裝210克，一罐30元，竟然還比較便宜。

不過大顆的杏仁餅比較能吃到整顆完整的杏仁，口感上也比迷你版的很蠻多的。

在餅盒的後方也有「最香餅家的」地圖，大家可以參考喔！

最香餅家

地址： 夜呣街12號B地下A座

營業時間：11:00~18:30，固定週三公休