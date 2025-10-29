台中-紫木槿 韓國烤肉 《築間品牌︱烤肉精緻套餐 》

是築間集團旗下餐廳
木槿花是韓國國花,紫色在古代有尊貴涵義
故店名為 「紫木槿」
主打韓式烤肉精緻套餐及韓鍋套餐
承襲正統韓味,嚴選上品肉質
餐廳裝潢華麗有設計感,尤其在夜晚時更為驚豔
餐廳位於公益路上,外觀都是立體的鏤空字體
一踏入店內,高挑空間舒適,莫蘭迪紅的梁柱與幾何圖形底板形成對比,
櫃台結合酒吧氛圍,韓國料理總是離不開燒酒文化
不愧是台中美食一級戰區,凡是公益路的餐廳裝潢設計都不遑多讓
用餐環境~當時是平日,只開放一樓
座位寬敞舒適,巨大的紫木槿讓空間更為加分
菜單~套餐價位1380~2880元+10%
- 低消 600元/位
- 用餐時間
酒水菜單
餐桌擺設
舜華套餐 ~1980元
六品小菜 (可無限續) ~ 泡菜、柚子蘿蔔、馬鈴薯泥、小黃瓜、海帶芽、生醃章魚
小菜每款都非常好吃,泡菜不會太辣,整體風味極佳
生醃章魚Q彈有勁,鹹辣夠味
在能無限續小菜的韓式餐廳中比較少出現,
敢吃生醃章魚的朋友，盡量吃個過癮
蜂蜜柚子蘇打、莓果蘇打
綜合時蔬盤 ~櫛瓜 、洋蔥、鳳梨、杏鮑菇、蘋果、馬鈴薯片
自製生泡菜
生泡菜是一種不需要發酵的泡菜,吃起來清爽無負擔
辣泡菜牛肉炒飯
服務人員會桌邊服務拌飯
牛肉醃漬過,軟嫩有味道,添加起司、生蛋黃，泡菜韓式拌醬後,可口美味
雪濃牛骨湯
韓國傳統的牛骨雪濃湯牛骨雪濃湯,乳白色湯頭為特色,
熱滾滾上桌,可以先將麵線撈起,保留口感
除了麵線還有牛肉,牛肉吸附濃郁湯底,鮮嫩好吃
洋釀起司炸雞
雞肉是用雞翅部位(跟橋村炸雞),先炸過再拌上醬
套餐肉品有韓醬及薄鹽選擇，
澳洲菲力赤身、澳洲和牛橫膈膜、澳洲純血和牛、櫻桃鴨胸，共4款肉品
元祖菜包肉組合可免費續
櫻桃鴨胸 有韓醬調味,烤熟直接吃即可
澳洲純血和牛
和牛不需烤太久,避免影響口感,也可以服務人員幫忙代烤
這樣的熟度最恰好,保留鮮嫩的紅色,軟嫩多汁超美味
澳洲和牛橫膈膜 其中份量最多
橫膈模較厚外還帶點筋,最後由服務人員幫我們烤,服務超好👍
不會烤就交給專業的來,才不會浪費好肉品
再用剪刀剪成塊狀,方便烤側邊
口感較有嚼勁
澳洲菲力赤身
菲力肉質軟嫩好吃,包生菜食用也好吃
沙瓦
黑芝麻糊
長輩的最愛,也是我老姊的最愛
焦糖烤布蕾
造型可愛的甜點,吃了讓人很開心
柚子綠茶燒啤
特調綠茶加燒酒,有小小微醺,酒感不像自己調酒重
不過搭配食物剛剛好,夏天喝更沁涼
女生們聚會
餐點精緻及用餐環境都非常棒
送餐時,服務人員都非常細心解說，服務👍
小菜好吃還能無限續,超推薦生醃章魚
喜歡韓式烤肉的朋友,紫木槿是不錯的選擇~
