台中-紫木槿 韓國烤肉 《築間品牌︱烤肉精緻套餐 》

紫木槿韓國烤肉무궁화

是築間集團旗下餐廳

木槿花是韓國國花,紫色在古代有尊貴涵義

故店名為 「紫木槿」

主打韓式烤肉精緻套餐及韓鍋套餐

承襲正統韓味,嚴選上品肉質

餐廳裝潢華麗有設計感,尤其在夜晚時更為驚豔

餐廳位於公益路上,外觀都是立體的鏤空字體

一踏入店內,高挑空間舒適,莫蘭迪紅的梁柱與幾何圖形底板形成對比,

櫃台結合酒吧氛圍,韓國料理總是離不開燒酒文化

不愧是台中美食一級戰區,凡是公益路的餐廳裝潢設計都不遑多讓

用餐環境~當時是平日,只開放一樓

座位寬敞舒適,巨大的紫木槿讓空間更為加分

菜單~套餐價位1380~2880元+10%

低消 600元/位

用餐時間

酒水菜單

餐桌擺設

舜華套餐 ~1980元

六品小菜 (可無限續) ~ 泡菜、柚子蘿蔔、馬鈴薯泥、小黃瓜、海帶芽、生醃章魚

小菜每款都非常好吃,泡菜不會太辣,整體風味極佳

生醃章魚Q彈有勁,鹹辣夠味

在能無限續小菜的韓式餐廳中比較少出現,

敢吃生醃章魚的朋友，盡量吃個過癮

蜂蜜柚子蘇打、莓果蘇打

綜合時蔬盤 ~櫛瓜 、洋蔥、鳳梨、杏鮑菇、蘋果、馬鈴薯片

自製生泡菜

生泡菜是一種不需要發酵的泡菜,吃起來清爽無負擔

辣泡菜牛肉炒飯

服務人員會桌邊服務拌飯

牛肉醃漬過,軟嫩有味道,添加起司、生蛋黃，泡菜韓式拌醬後,可口美味

雪濃牛骨湯

韓國傳統的牛骨雪濃湯牛骨雪濃湯,乳白色湯頭為特色,

熱滾滾上桌,可以先將麵線撈起,保留口感

除了麵線還有牛肉,牛肉吸附濃郁湯底,鮮嫩好吃

洋釀起司炸雞

雞肉是用雞翅部位(跟橋村炸雞),先炸過再拌上醬

套餐肉品有韓醬及薄鹽選擇，

澳洲菲力赤身、澳洲和牛橫膈膜、澳洲純血和牛、櫻桃鴨胸，共4款肉品

元祖菜包肉組合可免費續

櫻桃鴨胸 有韓醬調味,烤熟直接吃即可

澳洲純血和牛

和牛不需烤太久,避免影響口感,也可以服務人員幫忙代烤

這樣的熟度最恰好,保留鮮嫩的紅色,軟嫩多汁超美味

澳洲和牛橫膈膜 其中份量最多

橫膈模較厚外還帶點筋,最後由服務人員幫我們烤,服務超好👍

不會烤就交給專業的來,才不會浪費好肉品

再用剪刀剪成塊狀,方便烤側邊

口感較有嚼勁

澳洲菲力赤身

菲力肉質軟嫩好吃,包生菜食用也好吃

沙瓦

黑芝麻糊

長輩的最愛,也是我老姊的最愛

焦糖烤布蕾

造型可愛的甜點,吃了讓人很開心

柚子綠茶燒啤

特調綠茶加燒酒,有小小微醺,酒感不像自己調酒重

不過搭配食物剛剛好,夏天喝更沁涼

女生們聚會

餐點精緻及用餐環境都非常棒

送餐時,服務人員都非常細心解說，服務👍

小菜好吃還能無限續,超推薦生醃章魚

喜歡韓式烤肉的朋友,紫木槿是不錯的選擇~

🫧口味因人而異,以上僅供參考🫧

《 紫木槿 》

• 官網 • FB

• (04)2322 8777

• 11:00~02:00

• 台中市西區公益路296號



