2025-10-29 11:49文字：Chaoerh小昭 

封2.jpg

 

紫木槿韓國烤肉무궁화

是築間集團旗下餐廳

木槿花是韓國國花,紫色在古代有尊貴涵義

故店名為 紫木槿

主打韓式烤肉精緻套餐及韓鍋套餐

承襲正統韓味,嚴選上品肉質

餐廳裝潢華麗有設計感,尤其在夜晚時更為驚豔

 

餐廳位於公益路上,外觀都是立體的鏤空字體

台中-紫木槿무궁화韓國烤肉•韓鍋

台中-紫木槿 韓國烤肉築間品牌 韓式烤肉精緻套餐

一踏入店內,高挑空間舒適,莫蘭迪紅的梁柱與幾何圖形底板形成對比,

櫃台結合酒吧氛圍,韓國料理總是離不開燒酒文化

不愧是台中美食一級戰區,凡是公益路的餐廳裝潢設計都不遑多讓

台中-紫木槿무궁화韓國烤肉•韓鍋

台中-紫木槿무궁화韓國烤肉•韓鍋

 

用餐環境~當時是平日,只開放一樓

台中-紫木槿무궁화韓國烤肉•韓鍋

台中-紫木槿무궁화韓國烤肉•韓鍋

台中-紫木槿무궁화韓國烤肉•韓鍋

座位寬敞舒適,巨大的紫木槿讓空間更為加分

台中-紫木槿무궁화韓國烤肉•韓鍋

 

菜單~套餐價位1380~2880元+10%

  • 低消 600元/位
  • 用餐時間 

台中-紫木槿무궁화韓國烤肉•韓鍋

 

酒水菜單

台中-紫木槿무궁화韓國烤肉•韓鍋

 

餐桌擺設

台中-紫木槿 韓國烤肉築間品牌 韓式烤肉精緻套餐

 

   舜華套餐   ~1980元

台中-紫木槿무궁화韓國烤肉•韓鍋

 

  六品小菜 (可無限續)  ~ 泡菜、柚子蘿蔔、馬鈴薯泥、小黃瓜、海帶芽、生醃章魚

小菜每款都非常好吃,泡菜不會太辣,整體風味極佳

台中-紫木槿무궁화韓國烤肉•韓鍋

生醃章魚Q彈有勁,鹹辣夠味

在能無限續小菜的韓式餐廳中比較少出現,

敢吃生醃章魚的朋友，盡量吃個過癮

台中-紫木槿무궁화韓國烤肉•韓鍋

 

  蜂蜜柚子蘇打、莓果蘇打  

台中-紫木槿무궁화韓國烤肉•韓鍋

 

  綜合時蔬盤  ~櫛瓜 、洋蔥、鳳梨、杏鮑菇、蘋果、馬鈴薯片

台中-紫木槿무궁화韓國烤肉•韓鍋

 

 自製生泡菜  

生泡菜是一種不需要發酵的泡菜,吃起來清爽無負擔

台中-紫木槿무궁화韓國烤肉•韓鍋

 

   辣泡菜牛肉炒飯  

服務人員會桌邊服務拌飯

牛肉醃漬過,軟嫩有味道,添加起司、生蛋黃，泡菜韓式拌醬後,可口美味

台中-紫木槿무궁화韓國烤肉•韓鍋

 

   雪濃牛骨湯  

韓國傳統的牛骨雪濃湯牛骨雪濃湯,乳白色湯頭為特色,

熱滾滾上桌,可以先將麵線撈起,保留口感

台中-紫木槿무궁화韓國烤肉•韓鍋

除了麵線還有牛肉,牛肉吸附濃郁湯底,鮮嫩好吃

台中-紫木槿무궁화韓國烤肉•韓鍋

 

  洋釀起司炸雞  

台中-紫木槿무궁화韓國烤肉•韓鍋

雞肉是用雞翅部位(跟橋村炸雞),先炸過再拌上醬

台中-紫木槿무궁화韓國烤肉•韓鍋

 

套餐肉品有韓醬及薄鹽選擇，

澳洲菲力赤身、澳洲和牛橫膈膜、澳洲純血和牛、櫻桃鴨胸，共4款肉品

台中-紫木槿무궁화韓國烤肉•韓鍋

元祖菜包肉組合可免費續

台中-紫木槿무궁화韓國烤肉•韓鍋

 

  櫻桃鴨胸  有韓醬調味,烤熟直接吃即可

台中-紫木槿무궁화韓國烤肉•韓鍋

 

  澳洲純血和牛  

台中-紫木槿무궁화韓國烤肉•韓鍋

台中-紫木槿무궁화韓國烤肉•韓鍋

和牛不需烤太久,避免影響口感,也可以服務人員幫忙代烤

台中-紫木槿무궁화韓國烤肉•韓鍋

這樣的熟度最恰好,保留鮮嫩的紅色,軟嫩多汁超美味

台中-紫木槿무궁화韓國烤肉•韓鍋

 

  澳洲和牛橫膈膜   其中份量最多

台中-紫木槿무궁화韓國烤肉•韓鍋

台中-紫木槿무궁화韓國烤肉•韓鍋

橫膈模較厚外還帶點筋,最後由服務人員幫我們烤,服務超好👍

台中-紫木槿무궁화韓國烤肉•韓鍋

不會烤就交給專業的來,才不會浪費好肉品

台中-紫木槿무궁화韓國烤肉•韓鍋

再用剪刀剪成塊狀,方便烤側邊

口感較有嚼勁

台中-紫木槿무궁화韓國烤肉•韓鍋

 

  澳洲菲力赤身  

台中-紫木槿무궁화韓國烤肉•韓鍋

台中-紫木槿무궁화韓國烤肉•韓鍋

菲力肉質軟嫩好吃,包生菜食用也好吃

台中-紫木槿무궁화韓國烤肉•韓鍋

 

沙瓦

台中-紫木槿 韓國烤肉 《築間品牌︱烤肉精緻套餐 》

 

 黑芝麻糊  

長輩的最愛,也是我老姊的最愛

台中-紫木槿무궁화韓國烤肉•韓鍋

 

  焦糖烤布蕾  

造型可愛的甜點,吃了讓人很開心

台中-紫木槿무궁화韓國烤肉•韓鍋

 

   柚子綠茶燒啤  

特調綠茶加燒酒,有小小微醺,酒感不像自己調酒

不過搭配食物剛剛好,夏天喝更沁涼

台中-紫木槿무궁화韓國烤肉•韓鍋

 

女生們聚會

台中-紫木槿무궁화韓國烤肉•韓鍋

台中-紫木槿무궁화韓國烤肉•韓鍋

 

餐點精緻及用餐環境都非常棒

送餐時,服務人員都非常細心解說，服務👍

小菜好吃還能無限續,超推薦生醃章魚

喜歡韓式烤肉的朋友,紫木槿是不錯的選擇~

 

 

🫧,以上僅供參考🫧

 

 

 

《 紫木槿   
• 官網    • FB
•  (04)2322 8777
  11:00~02:00  
• 台中市西區公益路296號


檢視較大的地圖

 

 

