【百岳】玉山前峰(二刷) 一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲10歲)挑戰石瀑區 》

新增(二刷) 玉山前峰
登山日期:2025/9/14
為了年底玉山東峰,因為有新山友加入
玉山前峰算是給新山友行前訓練,順便讓身體適應高海拔
玉山前峰需要申請 入園證 及 入山證 喔!
我們前一晚入住東埔山莊，方便一早起登
7:05 步行至警察小隊投遞入山證
排雲登山服務中心辦理報到,查看入園證及身分核對(務必帶身分證)
這次只走玉山前鋒,背包負重不大
等待塔塔加接駁車至登山口
4年前,他們2隻都還小小的,現在真大了(國3及小2)
感謝全大哥借我雨傘,回程午後雷陣雨派上用場
07:45起登,一早天氣晴朗
阿昌終於踏上玉山,前幾次登玉山都突發狀況無緣跟上,下次玉山東峰一起GO~
我們家兩隻年今年1月玉山西峰已經來過,應該很平常心，當健行遠足~
把握好天氣,9月這陣子都午後雷雨,回程應該就白牆
阿岳金魚棒棒~途中還遇到魚場小小粉絲
晴空萬里,壯麗雄偉的山~景緻優美
09:40抵達 玉山前峰- 登山口
09:57 走了100公尺，還剩0.7km
有人累了
上次是白牆,這次大猩猩拍得漂亮
石瀑區開始
最後一小段
11:05抵達三角點 (共花1小時25分)
大家休息拍照
全體合照~4大2小~攻頂成功🎉
全家合照
姊弟倆長大了
芯姐姐 目前 9年級,紀錄一下
11:35分準備下撤,
避免石瀑區下雨溼滑,所以要趕在午後雷陣雨前,抵達前鋒岔路登山口
下坡還是很有挑戰性
若下雨下石瀑區難度與危險更高,建議雨天不要攀爬
12:40抵達前鋒登山口岔路
開始變天已經起大霧,大家加快腳步回到登山口
最後回程2km開始下雨
沿路積水,開始變成小河
來玉山幾次,第一次遇到下雨,大家的鞋子都髒了
13:55 回到登山口,很多人都在等塔塔加接駁車,至少等了20分鐘
這次玉山前峰花費時間比上次少 (前鋒上去那段- 上山:1小時25分 下山:1小時10分)
小昭的鼻子恢復正常及這4年的登山歷練,狀態都比第一次爬好太多
當中有2位朋友是第一次爬玉山,也都表現非常棒!
期待下次年底的玉山東峰,
下次若順利抽到東峰，很多朋友加入,應該會很熱鬧唷~
-------以下為2021年第一次玉山前峰記錄-------
老公跟女兒已經挑戰多座百岳
(玉山主峰單攻.奇萊主北.奇萊南華.合歡北峰.
12月初北大武遇上霧淞文末有照片)
也鼓舞家人們漸漸邁入登山健行的行列
計畫了這次挑戰玉山前峰一日單攻
成員共6大3小
最大10歲(女兒).7歲(姪子).3歲(兒子)
登玉山前峰路徑不長
重點是魔王等級的陡坡石瀑區
我的期望是未來能跟隨老公女兒全家人爬百岳
迪迪年幼,需要照顧,所以沒加入登山行列
登山日期是3/27
拖到現在才寫這篇
主要原因是當時爬山心情五味雜陳
3月初檢查出鼻子有異狀必需開刀治療
(醫生說開刀後才能化驗..恐怖指數上升)
原本想放棄這次登山
當時的抱著可能是全家最後一次爬山的心情
也是我們全家四口第一次登百岳
感謝老天保佑
也在台灣這次疫情大爆發前夕
手術完成,現在已經恢復健康
所以身體健康真的很重要
也啟發了我對運動的重視
也對登山產生了的熱愛
(👉此篇以記錄人物居多唷)
這次登山規劃了嘉義3天2夜之旅
前一晚我們入住嘉義市區HOTEL HI-垂楊店
一早天未亮就出發,5點在嘉義市吃早餐
約8點半抵達上東埔停車場
大家在整裝準備出發
下圖就是我們3名小隊友
步行楠溪林道進入到塔塔加警察小隊報到
玉山前峰:
海拔3239m,單程3.5km(來回共7km)
2.7km上坡+0.8km石瀑
路線:
玉山登山口➩孟祿亭(1.7K)➩前峰登山口(2.7K)➩玉山前峰
➩前峰登山口(2.7K)➩孟祿亭➩玉山登山口
需入園申請入山證線上申請
抵達後至木屋內查驗身分
記得帶身分證明文見正本+入園許可證
在門口等接駁車
接駁車最早班次6:30,收費一人100元
像上次老公跟女兒玉山單攻(時間太早)
只能徒步走到玉山登山口
太多人等待接駁車,先休息一下
玉山杜鵑
海拔1800~3000公尺皆有分佈
花期4月上旬至5月中旬
大約等了20分鐘以上
接駁車服務時間: 06:00~18:00 (1人100元)
終於抵達玉山登山口 (約9:50)
成員:我們家4口+姊姊夫妻倆+我弟及姪子+好友
9:50起登入山
一側是懸崖
老弟擔心我身體,隊伍壓後
一直緩慢抖坡
對第一次爬高山的我來說
感覺呼吸越來越困難
很擔心是高山症發作
加上我鼻子不暢通不舒服,一度呼吸不協調
好怕入山不到半小時就要打退堂鼓
後來慢慢調整步伐配合呼吸
加上家人幫我分擔背包重量,減低我的負重
只留一台相機在身上
慢慢跟上大家的腳步
到孟祿亭休息一下
其實走到這,已經氣喘吁吁
遇到廁所建議一定要上
下階梯才到廁所
第一次上野外茅坑生態廁所
蒼蠅很多,野生人工黃金味道也挺重的
但是高山難得有廁所上要感恩了~
*
老公幾乎快全程揹著迪迪爬
感謝老公的朋友借我們嬰兒背架
迪迪剛滿3歲體重約12kg加上背架3.8kg
一路上經過的山友都很驚訝,也都好熱情鼓勵拍手
爬山的時候,遇到都算是同好,
大家都主動打招呼問好
真的好溫暖(台灣人就是熱情)
此時登山杖是我的救星
陡上路段好累唷
終於抵達2.7K 前鋒登山口
牌子上出現『很難爬』
總長雖然0.8km不長
但是花費的時間要很久(正常一般人75分鐘)
大家在這先用餐休息一下,
待會以輕裝攻頂,包包及登山杖就留在此地
小朋友覓食中~補充能量
登山經驗豐富的小芯芯團
為我們的先發部隊~go~ (當時時間 11:55)
一開始就有點挑戰性,大家務必戴手套(很重要)
0.2k處能拍一下照
當時正中午,山上已經出現雲霧
金剛岩石超像~感謝山友提醒
大家趕緊加快腳步,
怕石瀑區回程天氣不佳
抵達了石瀑區 (約12:30)
接下來的0.6km要手腳並用
沿途都有指標,也只有唯一一條路
石頭巨大,對小朋友來說相當困難有挑戰性
大家都輕裝攻頂,
老公必須多扛17kg背迪迪攻頂
我在後頭看得膽戰心驚
我的步伐也不快,只能一步一腳穩穩地慢慢爬
爬的過程感覺身體是貼在岩石上爬
石瀑整個是陡上,怕站起來不平衡往後摔下
姿勢有點狼狽
大家親自去爬就能體驗多險峻
先發部隊已經快攻頂了
爬玉山前峰也能巧遇同學...太有緣了
一定要合影紀念一下
離攻頂剩最後幾步
抵達時13:35
我們帶孩子腳程較慢,約花了總共90分鐘才攻頂
山頂景色~
沒其他高山的三角點美
也看不到什麼大景
但攀爬到這,看此處風景需要花很多心力
來到這,請給自己拍拍手
全體大合照
賀~6大3小攻頂成功!!
相當疲累
老公很驕傲他辦到了
好啦~我背個背包爬就快投降,
你還要扛迪迪上來,給你拍拍手
攻頂時,迪迪也睡醒了,給拔拔比讚
全家合照~全家第一座百岳入手
老姐夫妻檔
老弟父子檔
回程開始
一路搖搖晃晃,迪迪一直都在睡覺
跟前年出國搭飛機也是去程回程睡好睡滿
以下是石瀑區回程花絮
部分有提供繩索供登山客使用
小芯芯跟著她阿姨姨丈步伐
我老姐她也超厲害,也跟爬過多座百岳(奇萊主北.北大武...等)
小姪子也很棒
不過他年幼,腿不長需大人幫忙一下
過程中也摔倒,他很勇敢最後自己完成
(其實上石瀑區快攻頂時吵鬧了一下要他拔跋背,
鼓勵他後才願意再挑戰自己爬上去...小孩就是需要鼓勵)
下石瀑,最危險就是遇到岩石會滑動
岩石滑落會砸到下方的人,
所以要跟隊友保持距離
這張看的出來時瀑區多陡了吧
回到了平緩的路 (約14:50)
我們大約15:05回到前峰登山口
回到登山口 (約16:00)
原本下山後要回到嘉義市區吃飯
大家肚子餓了,在路上找間餐廳用餐
看的出來大家都一身疲憊
附上12月初登北大武照霧淞
這次玉山前峰一日單攻-成員6大3小
花費時間約6小時(10:00~16:00)
中途有休息用餐
帶這3位小朋友挑戰成功
登山過程中受到沿路山友的鼓勵打氣
尤其在爬石瀑區,
很多熱心山友關心叮嚀背迪迪爬要多小心
更熱心的還幫忙輔助調整背架...等
台灣人就是熱情,彼此不認識還能互助幫忙
在這次登山前,大家都有各自訓練跑步加強體力
而不是以郊遊健行的心態去爬
雖然我當時鼻子不舒服,能挑戰成功真的很開心!!
當天的裝備(鞋)一直被好心山友提醒,要穿登山鞋
因為爬完石瀑怕鞋髒,也不知道以後會不會爬山
所以穿這雙準備丟棄的鞋子
石瀑有點滑,加上如遇下雨容易發生危險
建議大家一定要做好登山裝備齊全(手套必帶)
小提醒~爬玉山前峰前,
建議大家要先訓練肌耐力.心肺及負重能力!!
期待下一次的百岳~
