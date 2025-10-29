> 旅遊 > 【百岳】玉山前峰(二刷) 一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲10歲)挑戰石瀑區 》

【百岳】玉山前峰(二刷) 一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲10歲)挑戰石瀑區 》

tiger Walker 玩樂季小昭登山chaoerh小昭百岳玉山前峰
2025-10-29 11:57文字：Chaoerh小昭 

Chaoerh小昭

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

新增(二刷) 玉山前峰

登山日期:2025/9/14

為了年底玉山東峰,因為有新山友加入

我們一家爬過玉山主峰玉山西峰有經驗

玉山前峰算是給新山友行前訓練,順便讓身體適應高海拔

玉山前峰需要申請 入園證入山證 喔!

我們前一晚入住東埔山莊，方便一早起登

7:05 步行至警察小隊投遞入山證

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

排雲登山服務中心辦理報到,查看入園證及身分核對(務必帶身分證)

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

這次只走玉山前鋒,背包負重不大

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

等待塔塔加接駁車至登山口

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

4年前,他們2隻都還小小的,現在真大了(國3及小2)

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

感謝全大哥借我雨傘,回程午後雷陣雨派上用場

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

07:45起登,一早天氣晴朗

阿昌終於踏上玉山,前幾次登玉山都突發狀況無緣跟上,下次玉山東峰一起GO~

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

我們家兩隻年今年1月玉山西峰已經來過,應該很平常心，當健行遠足~

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

把握好天氣,9月這陣子都午後雷雨,回程應該就白牆

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

阿岳金魚棒棒~途中還遇到魚場小小粉絲

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

晴空萬里,壯麗雄偉的山~景緻優美

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

09:40抵達 玉山前峰- 登山口

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

09:57 走了100公尺，還剩0.7km

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

有人累了

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

上次是白牆,這次大猩猩拍得漂亮

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

石瀑區開始

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

最後一小段

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

11:05抵達三角點 (共花1小時25分)

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

大家休息拍照

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

全體合照~4大2小~攻頂成功🎉

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

全家合照

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

姊弟倆長大了

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

芯姐姐 目前 9年級,紀錄一下

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

11:35分準備下撤,

避免石瀑區下雨溼滑,所以要趕在午後雷陣雨前,抵達前鋒岔路登山口

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

下坡還是很有挑戰性

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

若下雨下石瀑區難度與危險更高,建議雨天不要攀爬

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

12:40抵達前鋒登山口岔路

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

開始變天已經起大霧,大家加快腳步回到登山口

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

最後回程2km開始下雨

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

沿路積水,開始變成小河

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

來玉山幾次,第一次遇到下雨,大家的鞋子都髒了

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

13:55 回到登山口,很多人都在等塔塔加接駁車,至少等了20分鐘

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

這次玉山前峰花費時間比上次少 (前鋒上去那段- 上山:1小時25分 下山:1小時10分)

小昭的鼻子恢復正常及這4年的登山歷練,狀態都比第一次爬好太多

當中有2位朋友是第一次爬玉山,也都表現非常棒!

期待下次年底的玉山東峰,

下次若順利抽到東峰，很多朋友加入,應該會很熱鬧唷~

-------以下為2021年第一次玉山前峰記錄-------

封面2.jpg

老公跟女兒已經挑戰多座百岳

(玉山主峰單攻.奇萊主北.奇萊南華.合歡北峰.

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

12月初北大武遇上霧淞文末有照片)

也鼓舞家人們漸漸邁入登山健行的行列

計畫了這次挑戰玉山前峰一日單攻

成員共6大3小

最大10歲(女兒).7歲(姪子).3歲(兒子)

登玉山前峰路徑不長

重點是魔王等級石瀑區

我的期望是未來能跟隨老公女兒全家人爬百岳

迪迪年幼,需要照顧,所以沒加入登山行列

登山日期是3/27

拖到現在才寫這篇

主要原因是當時爬山心情五味雜陳【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

3月初檢查出鼻子有異狀必需開刀治療

(醫生說開刀後才能化驗..恐怖指數上升)

原本想放棄這次登山

當時的抱著可能是全家最後一次爬山的心情

也是我們全家四口第一次登百岳

感謝老天保佑

也在台灣這次疫情大爆發前夕

手術完成,現在已經恢復健康

所以身體健康真的很重要

也啟發了我對運動的重視

也對登山產生了的熱愛

(👉此篇以記錄人物居多唷)

這次登山規劃了嘉義3天2夜之旅

前一晚我們入住嘉義市區HOTEL HI-垂楊店

一早天未亮就出發,5點在嘉義市吃早餐

約8點半抵達上東埔停車場

大家在整裝準備出發

下圖就是我們3名小隊友

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

整裝拼图.jpg

步行楠溪林道進入到塔塔加警察小隊報到

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

玉山前峰:

海拔3239m,單程3.5km(來回共7km)

2.7km上坡+0.8km石瀑

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲路線:

玉山登山口孟祿亭(1.7K)前峰登山口(2.7K)玉山前峰

前峰登山口(2.7K)孟祿亭玉山登山口

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

需入園申請入山證【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲線上申請

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

抵達後至木屋內查驗身分

記得帶身分證明文見正本+入園許可證

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

在門口等接駁車

接駁車最早班次6:30,收費一人100元

像上次老公跟女兒玉山單攻(時間太早)

只能徒步走到玉山登山口【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

太多人等待接駁車,先休息一下

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

玉山杜鵑

海拔1800~3000公尺皆有分佈

花期4月上旬至5月中旬

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

大約等了20分鐘以上

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲接駁車服務時間: 06:00~18:00 (1人100元)

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

終於抵達玉山登山口 (約9:50)

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

成員:我們家4口+姊姊夫妻倆+我弟及姪子+好友

合照.jpeg

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

9:50起登入山

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

一側是懸崖

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

老弟擔心我身體,隊伍壓後

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

一直緩慢抖坡

對第一次爬高山的我來說

感覺呼吸越來越困難

很擔心是高山症發作

加上我鼻子不暢通不舒服,一度呼吸不協調

好怕入山不到半小時就要打退堂鼓

後來慢慢調整步伐配合呼吸

加上家人幫我分擔背包重量,減低我的負重

只留一台相機在身上

慢慢跟上大家的腳步

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

到孟祿亭休息一下

其實走到這,已經氣喘吁吁

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

遇到廁所建議一定要上

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

下階梯才到廁所

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

第一次上野外茅坑【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

生態廁所

蒼蠅很多,野生人工黃金味道也挺重的

但是高山難得有廁所上要感恩了~

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

*

老公幾乎快全程揹著迪迪爬

感謝老公的朋友借我們嬰兒背架

迪迪剛滿3歲體重約12kg加上背架3.8kg

一路上經過的山友都很驚訝【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

,也都好熱情鼓勵拍手

爬山的時候,遇到都算是同好,

大家都主動打招呼問好

真的好溫暖(台灣人就是熱情【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲)

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

此時登山杖是我的救星

陡上路段好累唷

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

3拼图.jpg

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

終於抵達2.7K 前鋒登山口

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

牌子上出現『很難爬』

總長雖然0.8km不長

但是花費的時間要很久(正常一般人75分鐘)

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

大家在這先用餐休息一下,

待會以輕裝攻頂,包包及登山杖就留在此地

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

小朋友覓食中~補充能量

吃飯拼图.jpg

登山經驗豐富的小芯芯團

為我們的先發部隊~go~ (當時時間 11:55)

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

一開始就有點挑戰性,大家務必戴手套(很重要)

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

0.2k處能拍一下照

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

2拼图.jpg

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

當時正中午,山上已經出現雲霧

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

金剛岩石超像~感謝山友提醒

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

大家趕緊加快腳步,

怕石瀑區回程天氣不佳

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

抵達了石瀑區 (約12:30)

接下來的0.6km要手腳並用

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

沿途都有指標,也只有唯一一條路

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

石頭巨大,對小朋友來說相當困難有挑戰性

4拼图.jpg

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

大家都輕裝攻頂,

老公必須多扛17kg背迪迪攻頂

我在後頭看得膽戰心驚

我的步伐也不快,只能一步一腳穩穩地慢慢爬

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

爬的過程感覺身體是貼在岩石上爬

石瀑整個是陡上,怕站起來不平衡往後摔下

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

姿勢有點狼狽

大家親自去爬就能體驗多險峻

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

先發部隊已經快攻頂了

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

爬玉山前峰也能巧遇同學...太有緣了

一定要合影紀念一下

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

離攻頂剩最後幾步

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

抵達時13:35

我們帶孩子腳程較慢,約花了總共90分鐘才攻頂

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

山頂景色~

沒其他高山的三角點美

也看不到什麼大景

但攀爬到這,看此處風景需要花很多心力

來到這,請給自己拍拍手

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

全體大合照【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲賀~6大3小攻頂成功!!

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

相當疲累

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

老公很驕傲他辦到了

好啦~我背個背包爬就快投降,

你還要扛迪迪上來,給你拍拍手

攻頂時,迪迪也睡醒了,給拔拔比讚【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

全家合照【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲~全家第一座百岳入手

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

老姐夫妻檔

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

老弟父子檔

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

回程開始

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

一路搖搖晃晃,迪迪一直都在睡覺

跟前年出國搭飛機也是去程回程睡好睡滿

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

以下是石瀑區回程花絮

石瀑2.jpg

石瀑1拼图.jpg

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

部分有提供繩索供登山客使用

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

小芯芯跟著她阿姨姨丈步伐

我老姐她也超厲害,也跟爬過多座百岳(奇萊主北.北大武...等)

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

小姪子也很棒【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

不過他年幼,腿不長需大人幫忙一下

過程中也摔倒,他很勇敢最後自己完成

(其實上石瀑區快攻頂時吵鬧了一下要他拔跋背,

鼓勵他後才願意再挑戰自己爬上去...小孩就是需要鼓勵)

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

下石瀑,最危險就是遇到岩石會滑動

岩石滑落會砸到下方的人,

所以要跟隊友保持距離

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

這張看的出來時瀑區多陡了吧

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

回到了平緩的路 (約14:50)

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

我們大約15:05回到前峰登山口

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

回到登山口 (約16:00)

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

原本下山後要回到嘉義市區吃飯

大家肚子餓了,在路上找間餐廳用餐

看的出來大家都一身疲憊

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

附上12月初登【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲北大武照霧淞【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

北大武拼图.jpg

這次玉山前峰一日單攻-成員6大3小

花費時間約6小時(10:00~16:00)

中途有休息用餐

帶這3位小朋友挑戰成功

登山過程中受到沿路山友的鼓勵打氣

尤其在爬石瀑區,

很多熱心山友關心叮嚀背迪迪爬要多小心

更熱心的還幫忙輔助調整背架...等

台灣人就是熱情,彼此不認識還能互助幫忙

在這次登山前,大家都有各自訓練跑步加強體力

而不是以郊遊健行的心態去爬

雖然我當時鼻子不舒服,能挑戰成功真的很開心【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

!!

當天的裝備(鞋)一直被好心山友提醒,要穿登山鞋

因為爬完石瀑怕鞋髒,也不知道以後會不會爬山

所以穿這雙準備丟棄的鞋子

石瀑有點滑,加上如遇下雨容易發生危險

建議大家一定要做好登山裝備齊全(手套必帶)

小提醒~爬玉山前峰前,

建議大家要先訓練肌耐力.心肺及負重能力!!

期待下一次的百岳~

----延伸閱讀----

>>【登山 2天1夜】水漾森林➨鹿屈山➨鹿屈山前鋒 逆向O形縱走《4位小隊友同行 • 差點迷路驚險之旅 • 杉林溪繡球花季》

>>【百岳】南橫-關山嶺山 全家出動《3位小隊友~5Y2M小兒子第二座百岳》

>>【健行】屏東阿朗壹古道《海岸原始森林 最美海岸線 》

>>【百岳】玉山主峰 兩天一夜

>>【健行】阿里山眠月線 森林鐵道

>>【百岳】南橫-塔關山《4Y9M兒子首座百岳》

>>【小百岳】屏東里龍山🤍南台灣最美三角點🤍《新小小隊友4Y8M兒子加入》

>>【小百岳】屏東棚集山 第三(田園 )登山口《4歲半兒子首次挑戰小百岳》

>>【百岳】合歡尖山+合歡石門山 《新手百岳入門》

>>【百岳】合歡東峰❤四月冰霜+遇見水晶宮路段結冰❤

>>【小百岳】屏東笠頂山 3號登山步道《屏東熱門小百岳》

>>【百岳】合歡北峰~鷹石尖+北風名樹+合歡北峰小嘉明湖

>>【小百岳】苗栗火炎山《 台版美國大峽谷》

>>【小百岳】高雄旗尾山《攀岩•山脊稜線 》

>>【小百岳】屏東笠頂山 4號登山步道 《屏東熱門小百岳》

>>【健行】台中大坑1號步道

>>嘉義-HOTEL HI(垂楊店)+飯店早餐

>>嘉義-鐵木真蒙古烤肉~松田崗蒙古渡假村

>>嘉義-舊時光新鮮事 老屋咖哩專賣店

>>嘉義-樂檸漢堡THEFREE BURGER (穿短褲有優惠) ~中山市府門市

>>嘉義-冰ㄉ• かき氷嘉商店

>>嘉義-新嘉大昆蟲館 **嘉義親子景點**

>>嘉義-嘉義文化創意產業園區+嘉義車庫園區+嘉義市立博物館

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲
【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲
【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

【百岳】玉山前峰(二刷)一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲

Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤(2021年7月新成立)~

文章標籤
玉山前峰玉山前峰單攻石瀑親子登山chaoerh小昭chaoerh小昭食記小昭食記玉山前峰來回時間玉山前峰難度玉山前峰石瀑百岳玉山前峰北大武霧淞玉山前峰親子chaoerh小昭登山小昭登山chaoerh小昭玉山前峰部落客小昭屏東美食部落客高雄美食部落客登山部落客
創作者介紹
創作者 Chaoerh小昭 的頭像
Chaoerh小昭

Chaoerh小昭的部落格

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊