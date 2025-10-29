【百岳】玉山前峰(二刷) 一日單攻《 3個小隊友(3歲7歲10歲)挑戰石瀑區 》

新增(二刷) 玉山前峰

登山日期:2025/9/14

為了年底玉山東峰,因為有新山友加入

我們一家爬過玉山主峰、玉山西峰有經驗

玉山前峰算是給新山友行前訓練,順便讓身體適應高海拔

玉山前峰需要申請 入園證 及 入山證 喔!

我們前一晚入住東埔山莊，方便一早起登

7:05 步行至警察小隊投遞入山證

排雲登山服務中心辦理報到,查看入園證及身分核對(務必帶身分證)

這次只走玉山前鋒,背包負重不大

等待塔塔加接駁車至登山口

4年前,他們2隻都還小小的,現在真大了(國3及小2)

感謝全大哥借我雨傘,回程午後雷陣雨派上用場

07:45起登,一早天氣晴朗

阿昌終於踏上玉山,前幾次登玉山都突發狀況無緣跟上,下次玉山東峰一起GO~

我們家兩隻年今年1月玉山西峰已經來過,應該很平常心，當健行遠足~

把握好天氣,9月這陣子都午後雷雨,回程應該就白牆

阿岳金魚棒棒~途中還遇到魚場小小粉絲

晴空萬里,壯麗雄偉的山~景緻優美

09:40抵達 玉山前峰- 登山口

09:57 走了100公尺，還剩0.7km

有人累了

上次是白牆,這次大猩猩拍得漂亮

石瀑區開始

最後一小段

11:05抵達三角點 (共花1小時25分)

大家休息拍照

全體合照~4大2小~攻頂成功🎉

全家合照

姊弟倆長大了

芯姐姐 目前 9年級,紀錄一下

11:35分準備下撤,

避免石瀑區下雨溼滑,所以要趕在午後雷陣雨前,抵達前鋒岔路登山口

下坡還是很有挑戰性

若下雨下石瀑區難度與危險更高,建議雨天不要攀爬

12:40抵達前鋒登山口岔路

開始變天已經起大霧,大家加快腳步回到登山口

最後回程2km開始下雨

沿路積水,開始變成小河

來玉山幾次,第一次遇到下雨,大家的鞋子都髒了

13:55 回到登山口,很多人都在等塔塔加接駁車,至少等了20分鐘

這次玉山前峰花費時間比上次少 (前鋒上去那段- 上山:1小時25分 下山:1小時10分)

小昭的鼻子恢復正常及這4年的登山歷練,狀態都比第一次爬好太多

當中有2位朋友是第一次爬玉山,也都表現非常棒!

期待下次年底的玉山東峰,

下次若順利抽到東峰，很多朋友加入,應該會很熱鬧唷~

-------以下為2021年第一次玉山前峰記錄-------

老公跟女兒已經挑戰多座百岳

(玉山主峰單攻.奇萊主北.奇萊南華.合歡北峰.

12月初北大武遇上霧淞文末有照片)

也鼓舞家人們漸漸邁入登山健行的行列

計畫了這次挑戰玉山前峰一日單攻

成員共6大3小

最大10歲(女兒).7歲(姪子).3歲(兒子)

登玉山前峰路徑不長

重點是魔王等級的陡坡石瀑區



我的期望是未來能跟隨老公女兒全家人爬百岳

迪迪年幼,需要照顧,所以沒加入登山行列

登山日期是3/27

拖到現在才寫這篇

主要原因是當時爬山心情五味雜陳

3月初檢查出鼻子有異狀必需開刀治療

(醫生說開刀後才能化驗..恐怖指數上升)

原本想放棄這次登山

當時的抱著可能是全家最後一次爬山的心情

也是我們全家四口第一次登百岳

感謝老天保佑

也在台灣這次疫情大爆發前夕

手術完成,現在已經恢復健康

所以身體健康真的很重要

也啟發了我對運動的重視

也對登山產生了的熱愛

(👉此篇以記錄人物居多唷)

這次登山規劃了嘉義3天2夜之旅

前一晚我們入住嘉義市區HOTEL HI-垂楊店

一早天未亮就出發,5點在嘉義市吃早餐

約8點半抵達上東埔停車場

大家在整裝準備出發

下圖就是我們3名小隊友

步行楠溪林道進入到塔塔加警察小隊報到

玉山前峰:

海拔3239m,單程3.5km(來回共7km)

2.7km上坡+0.8km石瀑

路線:

玉山登山口➩孟祿亭(1.7K)➩前峰登山口(2.7K)➩玉山前峰

➩前峰登山口(2.7K)➩孟祿亭➩玉山登山口

需入園申請入山證 線上申請

抵達後至木屋內查驗身分

記得帶身分證明文見正本+入園許可證

在門口等接駁車

接駁車最早班次6:30,收費一人100元

像上次老公跟女兒玉山單攻(時間太早)

只能徒步走到玉山登山口

太多人等待接駁車,先休息一下

玉山杜鵑

海拔1800~3000公尺皆有分佈

花期4月上旬至5月中旬

大約等了20分鐘以上

接駁車服務時間: 06:00~18:00 (1人100元)

終於抵達玉山登山口 (約9:50)

成員:我們家4口+姊姊夫妻倆+我弟及姪子+好友

9:50起登入山

一側是懸崖

老弟擔心我身體,隊伍壓後

一直緩慢抖坡

對第一次爬高山的我來說

感覺呼吸越來越困難

很擔心是高山症發作

加上我鼻子不暢通不舒服,一度呼吸不協調

好怕入山不到半小時就要打退堂鼓

後來慢慢調整步伐配合呼吸

加上家人幫我分擔背包重量,減低我的負重

只留一台相機在身上

慢慢跟上大家的腳步

到孟祿亭休息一下

其實走到這,已經氣喘吁吁

遇到廁所建議一定要上

下階梯才到廁所

第一次上野外茅坑 生態廁所

蒼蠅很多,野生人工黃金味道也挺重的

但是高山難得有廁所上要感恩了~

*

老公幾乎快全程揹著迪迪爬

感謝老公的朋友借我們嬰兒背架

迪迪剛滿3歲體重約12kg加上背架3.8kg

一路上經過的山友都很驚訝 ,也都好熱情鼓勵拍手

爬山的時候,遇到都算是同好,

大家都主動打招呼問好

真的好溫暖(台灣人就是熱情 )

此時登山杖是我的救星

陡上路段好累唷

終於抵達2.7K 前鋒登山口

牌子上出現『很難爬』

總長雖然0.8km不長

但是花費的時間要很久(正常一般人75分鐘)

大家在這先用餐休息一下,

待會以輕裝攻頂,包包及登山杖就留在此地

小朋友覓食中~補充能量

登山經驗豐富的小芯芯團

為我們的先發部隊~go~ (當時時間 11:55)

一開始就有點挑戰性,大家務必戴手套(很重要)

0.2k處能拍一下照

當時正中午,山上已經出現雲霧

金剛岩石超像~感謝山友提醒

大家趕緊加快腳步,

怕石瀑區回程天氣不佳

抵達了石瀑區 (約12:30)

接下來的0.6km要手腳並用

沿途都有指標,也只有唯一一條路

石頭巨大,對小朋友來說相當困難有挑戰性

大家都輕裝攻頂,

老公必須多扛17kg背迪迪攻頂

我在後頭看得膽戰心驚

我的步伐也不快,只能一步一腳穩穩地慢慢爬

爬的過程感覺身體是貼在岩石上爬

石瀑整個是陡上,怕站起來不平衡往後摔下

姿勢有點狼狽

大家親自去爬就能體驗多險峻

先發部隊已經快攻頂了

爬玉山前峰也能巧遇同學...太有緣了

一定要合影紀念一下

離攻頂剩最後幾步

抵達時13:35

我們帶孩子腳程較慢,約花了總共90分鐘才攻頂

山頂景色~

沒其他高山的三角點美

也看不到什麼大景

但攀爬到這,看此處風景需要花很多心力

來到這,請給自己拍拍手

全體大合照

賀~6大3小攻頂成功!!

相當疲累

老公很驕傲他辦到了

好啦~我背個背包爬就快投降,

你還要扛迪迪上來,給你拍拍手

攻頂時,迪迪也睡醒了,給拔拔比讚

全家合照 ~全家第一座百岳入手

老姐夫妻檔

老弟父子檔

回程開始

一路搖搖晃晃,迪迪一直都在睡覺

跟前年出國搭飛機也是去程回程睡好睡滿

以下是石瀑區回程花絮

部分有提供繩索供登山客使用

小芯芯跟著她阿姨姨丈步伐

我老姐她也超厲害,也跟爬過多座百岳(奇萊主北.北大武...等)

小姪子也很棒

不過他年幼,腿不長需大人幫忙一下

過程中也摔倒,他很勇敢最後自己完成

(其實上石瀑區快攻頂時吵鬧了一下要他拔跋背,

鼓勵他後才願意再挑戰自己爬上去...小孩就是需要鼓勵)

下石瀑,最危險就是遇到岩石會滑動

岩石滑落會砸到下方的人,

所以要跟隊友保持距離

這張看的出來時瀑區多陡了吧

回到了平緩的路 (約14:50)

我們大約15:05回到前峰登山口

回到登山口 (約16:00)

原本下山後要回到嘉義市區吃飯

大家肚子餓了,在路上找間餐廳用餐

看的出來大家都一身疲憊

附上12月初登

北大武照

霧淞

這次玉山前峰一日單攻-成員6大3小

花費時間約6小時(10:00~16:00)

中途有休息用餐

帶這3位小朋友挑戰成功

登山過程中受到沿路山友的鼓勵打氣

尤其在爬石瀑區,

很多熱心山友關心叮嚀背迪迪爬要多小心

更熱心的還幫忙輔助調整背架...等

台灣人就是熱情,彼此不認識還能互助幫忙

在這次登山前,大家都有各自訓練跑步加強體力

而不是以郊遊健行的心態去爬

雖然我當時鼻子不舒服,能挑戰成功真的很開心 !!

當天的裝備(鞋)一直被好心山友提醒,要穿登山鞋

因為爬完石瀑怕鞋髒,也不知道以後會不會爬山

所以穿這雙準備丟棄的鞋子

石瀑有點滑,加上如遇下雨容易發生危險

建議大家一定要做好登山裝備齊全(手套必帶)

小提醒~爬玉山前峰前,

建議大家要先訓練肌耐力.心肺及負重能力!!

期待下一次的百岳~

