彰化老字號爌肉飯必吃！阿泉爌肉飯開業逾八十年，在地人早餐首選超人氣。

彰化老字號爌肉飯阿泉爌肉飯，在地經營超過80年，是彰化爌肉飯早餐首選，google評價超過5000則，鄰近彰化車站，極受在地人喜愛。

在彰化美食界，爌肉飯是當地最具代表性的國民小吃之一，而「阿泉爌肉飯」更是許多人心目中的傳奇名店，這間老字號的爌肉飯，在地經營的歷史已經超過80年，見證了彰化小鎮的變遷，它不僅是觀光客慕名而來的目標，更是不少彰化人心中，非吃不可的早餐首選，阿泉爌肉飯在網路上的評價極高，在Google上累積了超過5000則評論，並且獲得4點1顆星的高分，光是這個數字就足以證明它在美食界中的權威性與專業度，這間店從早上7點00分開始營業，通常不到中午就會賣光，因此建議想品嚐的顧客要儘早前往。



阿泉爌肉飯的交通與停車

阿泉爌肉飯位於彰化縣彰化市成功路216號，地理位置相當優越，距離彰化火車站步行大約只需要6分鐘即可抵達，交通非常便利，對於搭乘火車的旅客來說，下車後步行即可輕鬆到達，對於開車的顧客，雖然周邊需要繞一下尋找停車位，但其便利的地理位置，仍然讓許多人願意前來朝聖，這間店的營業時間是從早上7點00分一路賣到下午1點30分，不過由於生意非常興隆，常常不到中午12點就會全部賣完，因此，想要吃到這份美味的在地老字號爌肉飯，建議顧客最好在早上9點00分前就抵達店面。



老字號爌肉飯的用餐與點餐

阿泉爌肉飯的生意非常好，用餐人潮不斷，為了維持點餐的流暢，店內將內用與外帶的隊伍分開排隊，顧客點餐時都需要先填單，內用是先繳費後再入座，外帶的顧客則是先填單繳費後，領取號碼牌等待取餐，從騎樓到攤位後方都有設置座位區，讓顧客可以坐下來享用美食，現場可以看到內場的工作人員幾乎都忙不過來，光是外帶的便當就一直不斷地在製作，工作人員不停地夾取焢肉，可見其受歡迎的程度，這間店的菜單內容很簡單，主要販售大小碗的爌肉飯，雖然大小碗只差5元，許多顧客都會直接選擇大碗的，另外也提供一些湯類、麵類、小菜以及便當等選項，但幾乎9成的顧客都是衝著爌肉飯而來。



爌肉飯的醬香濃郁與入口即化

阿泉爌肉飯之所以能夠屹立不搖超過80年，其秘訣就在於那份令人難忘的爌肉滋味，一碗爌肉飯上桌，那油亮透徹的爌肉看起來超級誘人，肉質的處理水準極高，豬皮吃起來非常有彈性，肥肉的部分也滷得非常入味，油香油香地軟Q肥嫩，達到入口即化的境界，吃起來完全不油膩，這也是它最受歡迎的原因之一，瘦肉的部分同樣表現優異，醬香濃郁，肉質軟嫩細緻，在咀嚼中還能感受到豐富的肉汁感，整體口味是鹹甜鹹甜的，非常下飯，讓顧客會忍不住多扒好幾口米飯，米飯的軟硬度也煮得恰到好處，不會過軟或過硬。



推薦小菜與湯品的搭配

為了讓這份爌肉飯吃起來更為豐富與平衡，顧客可以加點一些小菜與湯品來搭配，店內提供的滷蛋也滷得很夠味，連蛋黃都有滷汁的香氣，不過滷製的時間可能較長，有些部分的蛋白吃起來會比較像鐵蛋的口感，另外，阿泉爌肉飯也提供蝦丸湯，湯頭是以大骨熬煮，喝起來清甜，蝦丸的口感也富有彈性，點一份蝦丸湯搭配著爌肉飯享用，可以讓整體的口感更為濕潤，避免吃起來太乾，雖然店內也有販售香腸，一條價格為20元，但份量偏小且較為油膩，因此並不特別建議點選，整體來說，阿泉爌肉飯憑藉著那份又香又入味、肥肉入口即化的爌肉，確實是彰化在地名店，值得早起品嚐。

阿泉爌肉飯

地址：彰化縣彰化市成功路216號

電話：04 728 1979

營業時間：07:00–13:30