小琉球是玩水天堂，但多處海灘總是滿滿遊客，這次的小琉球之旅，很開心讓我發現一處人潮不多又能安心戲水的地方「杉福秘境海灘」，喜歡到一連兩天我們都去玩！

這裡不像熱門沙灘那樣擁擠喧鬧，多了份悠閒與自然。而且這片海灘藏在礁岩後方，必須穿過一小段樹林小徑，宛如尋寶一樣，才會看到那片湛藍又極為清澈的海水，讓人充滿驚喜。

小琉球杉福秘境海灘｜隱藏在礁岩後的戲水勝地，親子玩水、觀察生態好去處!

這片海景是之前介紹過的 杉福漁港沙灘 ，這篇要分享的杉福秘境海灘就在 杉福漁港沙灘 旁邊，會稱為秘境海灘是因為我不知道這處海灘的名稱，再來就是因為它真的有點隱密，一般遊客不會特別過來。

杉福漁港這裡有廁所，也有簡單的沖洗設施，可以洗洗腳、沖掉身上的沙子與海水。

杉福秘境海灘距離白沙尾觀光港不遠，這處海灘的入口處有一家潛水店，導航可以直接設定杉福漁港。抵達漁港後，沿著堤防走進去，會看到礁岩區的入口，小徑稍微有點隱密，但進入後不久就能看到一大片宛如祕境的天然泳池！

杉福秘境海灘人潮不多，湛藍的天空映照著清澈見底的海水，讓人有走進隱藏在島嶼角落的世外桃源的感受。

這片海灘最吸引人的就是這顆巨大、形狀像花椰菜的礁岩，就像一把天然大陽傘，底下是天然海水泳池，小朋友可以在這裡玩水，大人也可以在底下休憩，完全不用怕艷陽照射。

陽光灑在水面上閃閃發亮，海水清澈見底，還有魚兒在水裡游，療癒感滿點。

來到這裡，無論泡在海水裡，或是坐在泳圈漂在岩縫間，都可以玩得很開心。水有淺有深，大人小孩都可以找到適合的地方開心玩水，躲在礁岩下方遮蔭，也不太需要擔心曬傷。

周圍被礁岩圍繞著，就像是天然的泳池，浪也不大，是可以安心戲水的小琉球親子玩水景點。

這片海域的生態豐富，除了看到好多小魚悠閒地游過腳邊，還有小螃蟹、海膽、寄居蟹和小蝦等。孩子們開心觀察著，邊玩邊學，超有趣！

杉福秘境海灘也是浮潛與潛水的熱門地點，幸運的話還能遇見海龜喔！海水能見度高又乾淨，不管是親子戲水或想拍海底世界的旅人都會愛上這裡。

這片海最棒的是礁岩間有許多陰涼處，不玩水的大人也能在旁邊休息，一邊聊天、一邊看著孩子玩水。

海邊玩水小提醒：

• 建議穿防滑溯溪鞋或膠鞋，礁岩易滑。

• 一做好防曬措施，帽子、防曬衣、遮陽傘別忘了。

• 浮潛或觀察生態時，不要帶走任何生物。

• 離開前務必把垃圾帶走，維持這片秘境的乾淨與美麗。

「杉福秘境海灘」很適合喜歡探索自然又不想人擠人的旅人！有礁岩遮陽、有魚群相伴，還能觀察豐富的潮間帶生態，孩子玩得不想離開，大人也能放鬆放空。

下次來小琉球，想找個清幽又能親近自然的玩水地點，記得來這裡走走，你應該也會跟我一樣愛上這片療癒又夢幻的藍！

