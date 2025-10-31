在小琉球，海風、陽光與時間彷彿都慢了下來。旅程中有一天我們先到小琉球必訪的地標「花瓶岩」，欣賞奇岩與湛藍海水的美景，感受大自然的魅力。玩水結束後，再到老宅改建的「琉球老宅冰坊」，用一碗文青好拍的水果雪花冰，讓夏日的熱氣瞬間消散，這絕對是最完美的小琉球旅程安排！

小琉球一日遊推薦｜花瓶岩看海龜玩水、琉球老宅冰坊吃芒果冰!

「花瓶岩」是小琉球最具代表性的地標之一，也是旅客到此必打卡的景點。因為海蝕作用，岩石下方被海水侵蝕得較為細窄，而上方依然寬厚，就像一只倒放在海上的花瓶，因此得名「花瓶岩」。

距離中澳沙灘不遠，從白沙尾港出發，騎車約3分鐘即可抵達，景點周圍有空地可停放車輛。

這裡的海水清澈見底，不僅適合看海、拍照，還是浮潛、潮間帶探索的熱門地點。站在岸邊，就能看到小魚在水裡悠游，運氣好還能遇見海龜。無論大人或小孩，都能在這裡留下難忘的玩水回憶。

結束花瓶岩的行程後，我們沿著小琉球的街道，來到位於民生路上的「琉球老宅冰坊」。這間店就在島上熱鬧的街區裡，外觀低調卻充滿懷舊感，一塊寫著「老宅冰坊」的木招牌搭配紅磚牆，彷彿走進時光隧道般，帶點老宅氛圍卻又不失清新。

📍店家資訊｜琉球老宅冰坊

• 地址：屏東縣琉球鄉民生路13號

• 電話：08-861-1152

店外有小庭院，綠意植栽環繞，給人一種悠閒放鬆的氛圍。店內裝潢延續了老宅元素，灰白色的牆面、木窗，還有可愛的裝飾與植栽，營造出溫馨的用餐空間。

最特別的是，店內中間種了一棵樹，陽光灑落下來，搭配木質桌椅，讓人有種坐在自家院子裡吃冰的自在感。另外，還有二樓用餐空間，就沒有特別上去拍照了。

琉球老宅冰坊主打日式羽絨刨冰與雪花冰，像是西皮雪花、芒果刨冰等每一款都是用新鮮水果製作，甜而不膩，非常適合夏日消暑。

除了冰品外，也有黑糖仙草、蜂蜜檸檬愛玉等甜品，低消每人80元（12歲以下兒童免低消），還可以共同計算，算是非常合理的消費門檻。

我愛西瓜雪花

一翻菜單我馬上被這我愛西瓜雪花的圖片給吸引，雖然要價360元，我還是點了！除了外觀很吸引我之外，也因為天氣炎熱感覺西瓜最消暑。

用半顆西瓜當作容器，視覺效果超吸睛，上桌就讓人忍不住拍照，冰底可選牛奶或抹茶，我選了牛奶雪花冰。上頭鋪滿一顆顆新鮮挖球的西瓜果肉，鮮甜多汁，再搭配淋上煉乳還有玉米脆片，清爽中帶點奶香，口感非常解暑。

芒果雪花

以芒果雪花冰為基底，口感綿密細緻，搭配店家自製的芒果醬、新鮮芒果果肉及淋上煉乳。每一口都能吃到濃濃的芒果香氣，酸甜交織，夏天必點！份量上兩個人一起分食剛剛好，不僅消暑還能吃得很滿足。

小琉球的行程安排，其實不需要太緊湊，放慢腳步欣賞海景、享受美食，就是最棒的旅行方式。先到「花瓶岩」看海、玩水，與大自然親近，留下獨特的海島回憶；再到「琉球老宅冰坊」，用一碗新鮮水果雪花冰，為旅程增添甜蜜的味道。

小琉球旅遊，不妨把這個組合安排進行程，美景與美味雙重享受！

旅遊住宿優惠房價查詢

⚠️注意事項說明：

每個人對旅遊、景點或餐飲的體驗與感受都不同，文章僅為個人經驗分享，歡迎大家參考後自行評估是否前往。

建議出發前多查詢資訊，確保用餐或是行程更順利愉快！