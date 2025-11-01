新竹牧樂牛排超值吃到飽！最低319元起享用，沙拉炸物麻辣鴨血通通有。

新竹牧樂牛排是新竹巨城生活圈的平價牛排新選擇，只要319元起就能享用主餐與自助吧吃到飽，提供麻辣鴨血、滷肉飯等超高CP值美食。

在新竹的餐飲市場中，牧樂牛排近期以超值的自助吧服務，成功地刷新了新竹平價牛排的等級與想像。這間餐廳將豐盛的自助吧與高品質的主餐牛排結合，只需要一份主餐的價格，最低319元起，顧客就能盡情享用沙拉、炸物、熟食、主食、湯品、飲料和甜點，整個內容的CP值超級高。牧樂牛排的成功，展現了它在平價餐飲市場中的專業性與權威性，無論是家庭聚餐或是朋友聚會，都能在舒適的環境中，以實惠的價格獲得極大的飽足感與愉悅的用餐體驗。



牧樂牛排 停車交通位置

對於自行開車前來用餐的顧客，牧樂牛排提供了非常貼心的停車補助方案。顧客只要來店用餐，就能以20元加購遠見民族停車場的停車券，這樣就不用為了尋找停車位而煩惱，讓開車前來的顧客也能感到非常方便。在店內的用餐規定方面，每一桌都要求至少點一份主餐以上。內用均會收取10趴的清潔費。如果共餐者不點主餐，則需要點沙拉吧費用，身高110公分到140公分的收費是240元，140公分以上的收費則是280元。此外，單點的費用並不能折抵沙拉吧的費用。



新竹平價牛排 自助吧吃到飽內容

牧樂牛排的自助吧內容被形容為太誇張，成功刷新了平價牛排自助吧的等級。在沙拉區，提供了多種生菜沙拉搭配選項。熟食區的選擇更是豐盛，除了有烤麵包、現烤披薩，還有地瓜球、脆薯和炸雞塊等炸物選擇，滿足喜歡多樣化小點的顧客。特別的是，披薩每次出爐的口味都不一樣，甚至有拿到棉花糖口味，深受小朋友的喜愛。熟食區還提供了麻辣鴨血和豆腐，讓愛吃辣的顧客可以任你吃，不必擔心份量不足。



麻辣鴨血滷肉飯與煮麵區

在主食區的豐富程度讓人感到驚訝，牧樂牛排不僅提供了白飯可以無限續，還能搭配濃郁的滷肉醬汁，製作出美味的滷肉飯。此外，這裡也提供了咖哩飯的選擇。最特別的設計是自助煮麵區，顧客可以自己煮麵條並加入青菜，煮好後再淋上滷肉醬汁，甚至可以加點辣醬，這個自製的麵食體驗，可媲美高檔Buffet提供的切仔麵，讓顧客能夠依照自己的喜好，創造出獨一無二的主食。湯品方面，玉米濃湯濃郁香甜，很受顧客歡迎。



MAX巨牛排與精選菜單

雖然自助吧的內容已經非常吸引人，但牛排的主餐依然是牧樂牛排的重點。店內的主餐價格最低從319元起跳，就能享用主食和豐富的自助吧。菜單上最誇張的MAX等級是12盎司巨牛排，價格只要499元，整塊牛排幾乎把鐵盤遮滿，份量十足。如果想要吃得更豐盛，顧客還可以加點中卷一同享用。在麵的種類方面，顧客可以選擇油麵、烏龍麵和通心麵等，選擇非常多元化。每份主餐都會附上一顆蛋，在熱騰騰的鐵板上翻蛋的動作，搭配滋滋作響的聲音與半熟的蛋黃，增添了一份吃平價牛排的儀式感。



川辣豬排與中卷的搭配

MAX巨牛排建議選擇五分熟的熟度，這樣能正好保留牛肉的嫩度，切下時可以看到肉汁滲出，筋與肉交織的部分在口感上多了韌性，越嚼越能感受到牛肉的鮮甜。牛排會附上脆脆的蒜片，搭配一起享用非常美味。另外，川辣豬排也是值得嘗試的選項，價格為349元。豬排有事先醃過，肉質帶有厚實的香氣，表面撒上店家特調的川味辣粉。第一口咬下並不是衝鼻的嗆辣，而是帶著微微的花椒香與辛香感，刺激度不會過重。顧客可以選擇加點一隻中卷，中卷的份量夠大，口感帶脆Q，帶有彈牙的嚼勁，吃起來新鮮不帶腥味，搭配豬排一起能帶來更爽快的飽足感。顧客可以搭配黑胡椒、蘑菇綜合醬或檸檬角來調味。



冰淇淋甜點區與貼心設施

在甜點飲料區，牧樂牛排的選擇同樣豐富，顧客可以享用到多種飲料、咖啡，而冰品甜點就有冰淇淋、冰棒和霜淇淋等多樣化選擇。店內裝潢以乾淨留白為基調，搭配舒適的沙發座椅，牆上掛著奈良美智的畫作，整體氛圍簡單卻帶點藝術感。店內的細節設計也考慮得非常周到，例如用餐區設有洗手台，對於帶著小朋友來的家庭來說非常貼心。牧樂牛排就像把小型Buffet和牛排館結合在一起，讓大人和小孩都能找到自己喜歡的餐點。只要點一份主餐，就能盡情享用這麼豐富的自助吧內容，讓這份超值感成為新竹聚餐的首選推薦。

牧樂牛排

地址：300新竹市東區民族路159號

電話：03 533 7272

時間：

週一 ~ 週五 : 11:00~14:00 / 17:00~21:30

週六、週日 : 11:00~21:30

粉專：https://www.facebook.com/mulesteak

IG：https://www.instagram.com/mulesteak2025/