新竹光華迷宮恐龍拉麵麻油雞！清爽系湯頭溫潤順口，腰花爆量只要180元。

新竹光華迷宮隱藏版恐龍拉麵麻油雞，提供清爽系麻油湯頭，麻油腰花湯用料豪邁且價格親民，是溫補暖身的新竹宵夜好選擇。

在新竹的美食地圖上，有一間承襲了老店師傅手藝的「恐龍拉麵麻油雞」，悄悄地在光華迷宮裡開出了一片新天地。這間店的前身是知名的「來坐麻油雞」，雖然原店已經退休，但由前師傅主理的恐龍拉麵麻油雞，延續了那份溫潤的麻油料理精神。這裡的麻油湯頭非常適合喜歡清爽口味的顧客，湯頭不會濃烈到帶有苦澀感，對於想在微涼的天氣裡溫補養生的人來說非常適合。更令人驚訝的是，這裡的用料極為豪邁，例如一大碗麻油腰花湯，價格卻非常親民，只要180元，展現了極高的餐點價值。



恐龍拉麵麻油雞 交通與環境

這間店雖然被形容是在「光華美食迷宮」裡，但其實它就在光華東街上，讓顧客尋找美食一點都不會迷路。餐廳的營業時間為中午11點00分到下午14點00分，以及下午17點00分到晚上22點00分。從餐廳的外觀一眼就能看到大大的暴龍裝飾，非常具有辨識度。店內擺放了不少恐龍的公仔作為點綴，加上原本拉麵系列是用恐龍名稱來命名，這些佈置增添了用餐的趣味性。牆上的公仔是小老闆的戰利品，也與店內的恐龍主題設定相符。用餐環境屬於家庭式的空間，給人簡單乾淨的感受。



麻油腰花湯用料豪邁且清爽

恐龍拉麵麻油雞的麻油腰花湯，只需180元的價格，但腰花的份量卻讓人感到驚訝，用料相當豪邁。腰花的口感軟嫩，同時帶有一點Q脆的嚼勁，處理得非常好，完全沒有任何腥味。麻油湯頭的製作加入了大量的高麗菜一同熬煮，湯頭喝起來清爽鮮甜，不會過於苦澀或油膩，口感溫潤順口，這對於喜歡清爽系麻油湯頭的顧客非常友善。如果顧客特別喜歡帶有酒香或是口味更濃郁的麻油香，也可以在點餐時向老闆提出要求，店家都可以根據顧客的喜好進行調整。在享用時，建議可以搭配店家特調的豆乳醬，會讓腰花的風味更加好吃。



麻油松阪豬湯與雞胇湯的選擇

除了招牌的麻油腰花湯，喜歡豬肉口感的顧客，麻油松阪豬湯也是值得一試的品項，這份湯品價格為100元。店家選用的是每天從大菜市場採購的溫體豬肉，肉質的品質無庸置疑。松阪豬肉吃起來口感彈牙，越嚼越能感受到豬肉的香氣。另外，對於喜歡更滋補的顧客來說，「麻油胇仔湯」是一道充滿誠意的料理，價格為300元。這份湯用的是真的雞胇，雖然大小顆有所不同，但份量一定足夠。顧客甚至能吃到黑色、白色、黃色三種顏色的雞胇，滿滿一碗，可以說是誠意十足。



麻油雞腿湯與麻辣拉麵

麻油雞腿湯的價格也相當親民，這樣大份量的雞腿肉價格只需130元，讓許多顧客感到吃驚。雞腿肉肉質軟嫩多汁，同時浸潤著麻油的香氣，湯香與肉香四溢，無論是想要吃得飽足，或是單純搭配喝湯，都是很不錯的選擇。如果不想吃麻油系列，恐龍拉麵的拉麵系列也提供了不同的風味。例如麻辣拉麵，價格為160元。麻辣的口味是使用兩種不同種類的辣椒堆疊出來的，能夠創造出辣中帶麻的層次口感，辣度拿捏得剛剛好，讓人越喝越順口。拉麵會附上切半的糖心蛋和叉燒肉，這裡的叉燒是手切叉燒，因此每一塊的厚薄度會有所不同，提供了更豐富的口感體驗。



黃金天蝦等搭配小點心

為了讓午餐或晚餐的內容更豐富，顧客可以搭配一些小點心。黃金天蝦就是一個很不錯的選擇，一份有4支炸蝦，價格僅需80元，很適合小家庭點來分享。黃金天蝦的製作方式是使用蝦漿包覆著整尾蝦子，炸得外皮酥脆，內裡則充滿了香氣，整體口感很不錯。恐龍拉麵麻油雞的麻油湯系列，特別是麻油腰花湯，其高CP值與豪邁的用料，確實非常划算。如果顧客想要重口味一點的麻油風味，老闆也可以隨時調整，讓這間店成為冷天裡暖身又吃得飽足的優質美食收藏名單。

恐龍拉麵麻油雞宵夜

地址 : 新竹市北區光華東街23號

電話 : 0926 369 929

時間 : 11:00–14:00, 17:00–22:00