軟糯新鮮，料多實在，傳統與創意的古早味點心｜小華村純米手作粿店（礁溪車頭店） - 魚兒 x 牽手明太子的「...

新鮮手作，純米天然，讓人安心又感到美味的 小華村 ，繼冬山店之後，在礁溪車站裡成立了新店，提供給往來的旅客最新鮮的手作點心，也是當地出了名的粿店。

【吃喝玩樂很主觀】

親子旅行不設限，跟著魚兒家族趴趴GO

💟歡迎按下最愛追蹤，follow me💟

電腦版〉〉『已說讚』設定『加最愛』

手機版〉〉『追蹤中』設定『加最愛』

小華村礁溪車頭店

成立八年來，新鮮手作是小華村的一貫堅持，無添加的純米點心對腸胃的負擔也較少，因為喜歡傳統點心，因緣際會遇見冬山老街裡的小華村，爾後每回到宜蘭旅行，總是會記得在返家前先到店裡採買伴手禮跟親朋好友分享，小華村很輕易地擄獲大家的胃，讓朋友喜歡，家人也愛。

去年底，小華村在熱鬧的礁溪車站大廳裡開了分店，當時我們並不知曉。最近再訪宜蘭時，想起該到小華村帶點心了，一查才知道距離我們在礁溪的住宿附近也有店，不必再多開20分鐘跑冬山，簡直太方便！

在車站裡進駐的小華村，對台鐵員工挺有愛，滿百折五元看似不多，但累積起來是相當驚人的。

木橱窗裡有黑糖糕、麻糬、草仔粿及蘿蔔糕等等，每一樣都是朋友家人喜歡的小點心，獲得一致好評。獨立包裝，小而精緻，新鮮美味、價格實惠等等，都是我成為頭號粉絲的原因，無論是分享還是自己吃，都令人滿意。

現場還有販售家庭號的冷藏蘿蔔糕及芋頭糕，如果沒有下一個行程，肯定會帶一二條回家慢慢享用。

小華村手作粿店 菜單

傳統與創意的代表

草仔粿、黑糖糕及麻糬是我最常買的品項，常溫保鮮期才1-2天，但由於每一份都是小小的，所以很常不知不覺地打包一堆，朋友家人分一分，根本不用擔心過期的問題。若二天內吃不完，也能暫放冷藏或冷凍，延長保存期限，只是沒有冰過的永遠最美味，口感也最佳。

現場掃碼就會告訴你每一種商品的保存方法與期限，由於溫度會隨著季節變動，可能會影響口感與新鮮度，請大家務必詳閱，確保吃下去的每一口都讓自己安心。

集傳統與創意的小華村，在口味上能迎合現代人的喜好，並保持傳統不變的口感，小份量小包裝更討喜。如果您也喜歡軟糯香Q的傳統點心，來到宜蘭旅行可千萬別錯過小華村。

店家資訊

1100AM – 1800PM

（每週一/二公休）

☎️0989836377／(03)958-1955

📍宜蘭縣礁溪鄉溫泉路1號（礁溪火車站大廳）

🚗收費停車場