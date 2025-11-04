【桃園】秘醬滷味桃園龍安店，秘製上海口味醬香味美冷滷醬汁，當天現滷秘醬冷滷味推薦！

天氣真的太熱了，每天都想吃點開胃涼爽的餐點當晚餐，之前在台中吃過這家全台最大規模的冷滷味加盟品牌「秘醬滷味」印象深刻，現在在桃園龍安街上也開了新分店，才剛幕沒多久營業時間一到就開始排隊，走的是上海風滷味，口味上是醬香味偏甜口味的冷滷味，滷味每天現滷加入秘製醬汁不只入味還越吃越開胃，就算天氣再熱都吃得下，桃園冷滷味就推薦這家「秘醬滷味」！

秘醬滷味 桃園龍安店 營業資訊

店家名稱：秘醬滷味 桃園龍安店

營業狀態： 營業中

店家地址：330台灣桃園市桃園區龍安街140號 地圖

營業時間：

週一～週日 16:00-00:00

週一～週日 16:00-00:00 官網 、 FB 、 IG 、 官方LINE@

秘醬滷味 桃園龍安店 位置｜環境

這次跟朋友約好下午五點多來「秘醬滷味 桃園龍安店」買晚餐，停好車走到攤位對面路口就已經看到排隊人潮，攤位就在屈臣氏門口。

櫃子裡的滷味看起來都好好吃，畫單點餐再等較號取餐，生意太好可能要等待時間久一點。

客人一直上門，老闆切滷味的手切不停啊！

切好的冷滷味會再淋上秘製醬汁，這重要的秘製醬汁是傳承自上海經典，醬香、油香，甜香，三味一體，再加點蒜末跟辣椒，真的好吃到翻掉。

秘醬滷味 桃園龍安店 菜單

奉上菜單，食材品項很多，真的很想每一種都來一輪。想吃健康點的可以多點些蛋白質豐富的腱子肉、滷蛋白，以及花椰菜、蔬菜類也很豐富，在飲控的人吃起來也不會罪惡感太重。

秘醬滷味 桃園龍安店 品項

登登～失心瘋點了一大包，價格真的很平易近人！

另外還點了秘醬乾麵當主食，乾麵使用的是Q彈的蒸煮麵，加上些許紅蔥湯頭香氣，可以再淋上一點冷滷的秘製醬汁，真的超涮嘴，唏哩呼嚕乾麵吃不停耶！

後來才發現原來老闆還有給一包醃蘿蔔可以搭配滷味一起吃，原本以為只有韓式炸雞才會附上醃蘿蔔，沒想到滷味跟酸甜脆口的醃蘿蔔一起吃也那麼搭，滷味都是當天現滷的，而且不加防腐劑，吃得出來食材都相當新鮮。

兩大碗冷滷，吃得超過癮啊！

滷大腸

不得不說，他們家的滷大腸真的很強耶，處理的乾淨沒有腥味，咬起來軟Q還會噴汁！

滷鴨舌

鴨舌算是很好啃的，口感比較軟，不用太費力就可以輕鬆把鴨舌吃得乾乾淨淨。

水晶餃

冷滷的水晶餃口感特別Q彈，之前吃過的水晶餃很容易沒入味，不過這裡的水晶餃不只入味更多了秘製醬汁，甜鹹的口味真的好喜歡。

腱子肉

很容易乾柴的腱子肉可能因為秘製醬汁的關係，咬起來還帶有肉汁，越咬越香。

鴨心｜鴨翅

大顆鴨心咬起來十分過癮，滷的不會太硬，就是喜歡帶有醬汁吃起來還會噴汁的口感！鴨翅根本就是啤酒好朋友，咬了一口立刻想去冰箱拿啤酒來乾杯了啦！「未滿18歲請勿飲酒」

滷蛋白

老實說是第一次吃滷蛋白，之前一直覺得單吃蛋白很無趣，看到朋友飲控的時候猛吃，這次第一次點沒想到那麼好吃，可能也是因為秘製醬汁的加持吧！

小豆干

豆乾也很強耶，本身孔洞吸滿了醬汁，味道很夠而且口感軟Q。

蔬菜類

另外還有像是四季豆、花椰菜、玉米筍、海帶、蓮藕等蔬菜類，吃起來都是帶有新鮮脆度以及香甜醬香味，就算不喜歡吃蔬菜的小朋友應該也會愛死。

「秘醬滷味」越開越多家，夏日炎炎大家沒胃口或是晚上想找點沒負擔的宵夜來吃的話，都可以來買這家「秘醬滷味」，吃起來清爽沒負擔，大家一定要來試試秘醬滷味獨門醬汁冷滷味的魅力！