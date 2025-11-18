台北東門市場傳奇老店！40年黃媽媽米粉湯靠南部細米粉稱霸，早起才能吃到。

東門市場美食！黃媽媽米粉湯台北米粉湯推薦銅板價名店，主打南部口味細米粉與黑白切，清甜湯頭讓人難忘。





台北最好吃的米粉湯之一！位於台北市中正區的東門市場，長期以來都是美食臥虎藏龍之地，而在新館13號攤位中，藏著一間在地人極力推崇的老字號「黃媽媽米粉湯」。從捷運東門站2號出口步行約三分鐘即可抵達，交通相當便利。這間店雖然沒有華麗的裝潢或舒適的冷氣設備，卻保留了最道地的傳統市場氛圍。每當用餐尖峰時刻，攤位前總是擠滿了聞香而來的食客，大家甚至不介意與陌生人併桌用餐，這種充滿「煙火氣」的熱鬧場景，正是品嚐古早味台式小吃最迷人的環節之一。

台北米粉湯推薦、獨特南部細米粉口感

「黃媽媽米粉湯」之所以能在競爭激烈的東門市場屹立不搖，最大的特色在於其選用的米粉種類。與北部常見的粗米粉不同，這裡使用的是南部口味的「細米粉」。這種細米粉擁有極佳的吸湯能力，能夠將湯頭的精華牢牢鎖住，口感滑順且帶有彈性，久煮也不易軟爛。而湯頭更是這碗米粉湯的靈魂所在，店家堅持每天清晨五點開始熬製，使用黑豬大骨慢火細燉，喝起來清甜回甘且完全不感油膩，喝完後也不會感到口乾舌燥。食用時撒上一點芹菜末與胡椒粉，甚至加一點店家特製的辣椒，更能提升整體的風味層次，若湯喝不夠還能請店家免費續湯，展現了十足的人情味。

東門市場必吃黑白切、招牌大腸無腥味

品嚐米粉湯的同時，絕對不能錯過這裡豐富多樣的「黑白切」小菜。其中，「招牌大腸」是許多老饕心中的必點名單。很多人擔心內臟類食物會有異味，但黃媽媽對於食材的處理非常細心，大腸清洗得相當乾淨，完全沒有腥味。經過汆燙或滷製後，保留了腸衣的脆度與內部的Q彈口感，咬勁十足。上桌前切成適口大小，淋上特調的濃郁醬油膏，再搭配滿滿的薑絲一同入口，辛香與鹹甜交織，是傳統台式黑白切最經典的美味。此外，口感軟嫩的嘴邊肉、吸飽湯汁的油豆腐以及豬皮等，價格大約落在20元至60元之間，親民的價格讓人可以豪邁地點上一桌也不心疼。

銅板美食高CP值、內行人的點餐攻略

在物價飛漲的台北市中心，「黃媽媽米粉湯」依然維持著令人感動的銅板價格。小碗米粉湯約30元，大碗也僅需40元，加上各式平價小菜，百元以內就能飽餐一頓，堪稱是上班族與在地居民的早午餐救星。對於熟門熟路的內行食客來說，還有一個隱藏版的點餐SOP，就是點一碗隔壁知名的「東門城滷肉飯」搭配這裡的米粉湯與黑白切，一次享受雙重美味。不過要特別注意的是，營業時間從早上七點至下午三點，建議想嚐鮮的民眾避開尖峰時段或盡早前往，以免遇到熱門品項提早售罄的遺憾。



黃媽媽米粉湯

所在地址：100臺灣台北市中正區信義路二段87號 (東門市場13號攤)

營業時間：日 二 三 四 五 六 07:00-15:00

店家電話：0922 238 529

