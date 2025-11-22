鋪滿花浪的秋日高地！新社花毯節兩天一夜輕鬆收集花海、美食與山城風景。

秋天的新社花海以繽紛色彩鋪滿山城，今年花毯節結合主題展區、美景與在地美食，兩天一夜就能把新社的花海、森林與山城步調一次收進旅行記憶。

在新社山城的秋天，大片花海順著坡地鋪展，今年的花毯節以經典角色與繽紛色彩吸引旅人回訪。從展區亮點到周邊美食，再一路延伸到森林系餐廳與山城住宿，一趟兩天一夜旅程，就能把新社的日與夜完整收藏。

主題花區色彩醒目 山城步道串起展場節奏

今年新社花毯節以飛天小女警為主題，旅人從入口開始就能感受到熟悉的卡通元素與花面交錯。動線比往年更加安全，人車分流後，行走在展區的步伐變得輕鬆愉快。大片波斯菊在陽光下搖曳，像把秋季最柔軟的色彩都攤開給遊客欣賞。接近展場尾端後，封起來的道路反而多了從容感。人潮減少後，花面與山線之間有了更乾淨的留白，構圖也更自然。就算是假日走起來依然舒適，旅人能在這裡慢慢收尾，留下一段秋日的輕盈節奏。

頭嵙山香菇餐廳：現採食材帶出最真實的鮮甜

頭嵙山香菇餐廳靠著新鮮現採的香菇而遠近馳名。店內通風明亮，桌距保留舒適間隔，坐下就能感受到山城餐廳特有的自在。現炒鮮菇保留水嫩口感，鳳梨入菜讓香氣層次更加清爽；炸香菇外酥內嫩，像把早晨採收的山林水氣封進食材裡；烤杏鮑菇份量飽滿，多汁的口感甚至讓人以為在吃嫩雞腿。香菇肉燥飯與鳳梨冰沙同樣受歡迎，風味明亮、比例柔和，是拍完花海後最暖心的一餐。

菇神：米其林肯定的山城暖食最適合旅途停靠

菇神以日式木造建築打造沉穩氛圍，傍晚點燈時更顯深邃。窗邊座位能望見整片山景，即便只是等餐的時刻也很舒服。經典原木冬菇土雞湯以濃郁木質香收服味蕾，喝起來暖身又暖胃；鍋中多種菇類口感各異，每一口都有驚喜。涮牛肉的原味與湯底完美搭配，放山雞則意外柔嫩，金沙杏鮑菇脆甜清爽，是旅人必訪的新社美食之一。

千樺花園：用餐時刻彷彿置身山林深處的寧靜角落

千樺花園被大樹包圍，像藏在森林裡的餐廳。落地窗把四季變化框成一幅幅自然畫作，不同時段會有不同光影流動。室內用餐空間與綠植並存，每一次抬頭都能看到自然景色。餐點不以浮誇取勝，而是用原味與季節食材呈現溫柔的山城風味。從麵包香氣到主餐的細膩調味，都與環境相互呼應，讓旅人能真正放慢腳步享受一頓餐。

小路露營區：親友、情侶都能自在伸展的露營空間

想把新社的夜色留給自己，小路露營區提供的是寬敞舒適的自然環境。大草坪能讓孩子恣意奔跑，空間安排讓親子與團體都能安心活動。露營區內設有兒童遊戲室，夜裡山風吹來十分放鬆；次日清晨醒來，眼前就是乾淨的山景，是最適合慢旅行的一段停留。

劦陶宛陶藝民宿：陶藝與木質交織成溫暖的住宿記憶

劦陶宛以陶藝與木元素打造溫潤空間，庭院將外界隔開，住起來格外安靜。房內擺放的陶藝作品都出自民宿主人之手，每件都帶著獨特風格。清晨在鋪滿光線的餐廳享用手作早餐，是住客間公認最療癒的時刻。入住旅客還能參加陶碗釉彩創作，從上色到燒製都能親手參與，作品會成為旅程的專屬紀念。庭院裡的兔子也深受親子家庭喜愛，是一間兼具藝術、自然與溫度的山城民宿。

花海之外更有山城溫度 兩天一夜才能真正走進新社的節奏

新社花毯節本身已足夠精彩，但真正讓旅人難忘的，是周邊山林、餐廳、住宿與夜晚的安靜。把行程延長到兩天一夜，能讓旅行不只停留在拍照，而是完整體驗山城的光線、風景與生活感。秋天的新社，如同鋪滿花浪的高地，靜靜等著旅人放慢腳步。

新社花毯節

2025台中花毯節期間：：2025/11/8（六）～11/30（日）

2025台中花毯節時間：08:30~16:30

2025台中花毯節地點：426台中市新社區協興街30號