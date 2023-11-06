台中國際花毯節強勢回歸！每年都讓IG美照瘋狂洗版的「台中國際花毯節」，今年在11/11於台中新社花海強勢登場，最讓人期待的廣闊花海美景、仙氣打卡點通通回歸，最大特點更是市府特別打造的「漂浮花都」，是全台第一個飄浮空中的花卉城堡，必拍亮點、9大展區、活動資訊，窩客島帶你一次看。



推薦閱讀：三麗鷗新周邊全攻略！Kitty控要衝9個「三麗鷗聯名、三麗鷗周邊」最新話題，Hello Kitty列車、Kitty特展、Kitty款閃店一次看。







2023台中國際花毯節分成9大展區，其中以「漂浮花都」作為主花毯區亮點，特別以「浮於空中」的花卉城堡為設計概念，總高16米、直徑超過50米飄浮空中，並且在每天9點到16點，共有8場動態演出，使用強力水霧技術、泡泡系統以及旋轉設施，打造超夢幻漂浮雲霧視覺效果。





此外，展場內更以「自然生態、農業發展、人文智慧」3打主軸，打造描繪花都3大守護神，搭配並4座創意主題展區，包含入口迎賓的「彩虹七線」、結合編織及藍染等地方特色的「工藝女神」展區、象徵智慧農業的「大地巨人」，還有以建造白冷圳的磯田工程師為靈感的「生態勇者」，通通是必拍打卡點。





配合本次2023台中國際花毯節活動，台中市政府接駁專車路線規劃「豐原、太原、松竹線」，並且在假日加開「東勢、會場環線」，總共5條路線，並且在活動現場每日上午8時至下午5時實施交通管制，要朝聖的民眾建議搭乘大眾運輸前往拍美照。









活動期間：2023/11/11-2023/12/03

活動時間：上午8:30~下午4:30

活動地點：中市新社區種苗改良繁殖場第二苗圃



有沒有發現，Walkerland浮水印變可愛了！

Walkerlnad LOGO即日起與「beanfun! 駐站插畫家」合作，在報導裡會有插畫聯名的LOGO小彩蛋，讓我們一起認識這些可愛的「beanfun! 駐站插畫家」。



beanfun! 駐站插畫家

起司貝爾

角色簡介：用可愛的方式，表達每個人正向、樂觀、低潮的各種面向，即使是一個內向而脆弱的熊熊，也能用自己獨特的方式給大家療癒的力量！

bf!連結：https://walkr.tw/p4McfPfT

IG連結：https://walkr.tw/zHWtwlwq