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台中國際花毯節來了！2023台中國際花毯節「漂浮花都」9大展區、活動資訊、必拍打卡點一次看，新社花海超過20萬株花草盛開中。

2023-11-06 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：2023台中國際花毯節 人氣：1,329
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編輯 張人尹

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台中國際花毯節強勢回歸！每年都讓IG美照瘋狂洗版的「台中國際花毯節」，今年在11/11於台中新社花海強勢登場，最讓人期待的廣闊花海美景、仙氣打卡點通通回歸，最大特點更是市府特別打造的「漂浮花都」，是全台第一個飄浮空中的花卉城堡，必拍亮點、9大展區、活動資訊，窩客島帶你一次看。

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2023台中國際花毯節 展區搶先看 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
2023台中國際花毯節 活動資訊 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

2023台中國際花毯節分成9大展區，其中以「漂浮花都」作為主花毯區亮點，特別以「浮於空中」的花卉城堡為設計概念，總高16米、直徑超過50米飄浮空中，並且在每天9點到16點，共有8場動態演出，使用強力水霧技術、泡泡系統以及旋轉設施，打造超夢幻漂浮雲霧視覺效果。
2023台中國際花毯節 漂浮花都 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

此外，展場內更以「自然生態、農業發展、人文智慧」3打主軸，打造描繪花都3大守護神，搭配並4座創意主題展區，包含入口迎賓的「彩虹七線」、結合編織及藍染等地方特色的「工藝女神」展區、象徵智慧農業的「大地巨人」，還有以建造白冷圳的磯田工程師為靈感的「生態勇者」，通通是必拍打卡點。
2023台中國際花毯節 彩虹七線 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

配合本次2023台中國際花毯節活動，台中市政府接駁專車路線規劃「豐原、太原、松竹線」，並且在假日加開「東勢、會場環線」，總共5條路線，並且在活動現場每日上午8時至下午5時實施交通管制，要朝聖的民眾建議搭乘大眾運輸前往拍美照。
2023台中國際花毯節 彩虹七線 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載


 

2023台中國際花毯節

活動期間：2023/11/11-2023/12/03
活動時間：上午8:30~下午4:30
活動地點：中市新社區種苗改良繁殖場第二苗圃
 

 

 

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