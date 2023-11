三麗鷗鐵粉最近超忙!為了提前幫Hello Kitty慶祝50週年,近期除了有三麗鷗主題快閃店、聯名周邊小物,更有大型活動「三麗鷗X台北捷運」聯名列車與周邊,還預計在年底會有「Hello Kitty 50週年特展」,這次窩客島特別整理9個「三麗鷗聯名、三麗鷗周邊」最新話題,Kitty控、三麗鷗鐵粉一個都不想錯過。







台北捷運X三麗鷗彩繪列車

三麗鷗鐵粉搶搭捷運!日本第一萌主HELLO KITTY今年迎來50週年慶,首度跨界和台北捷運聯名,由HELLO KITTY領軍布丁狗、大耳狗、美樂蒂等明星角色,變身成台北捷運各條線路代言人,換上車長、服務元等獨家造型,推出超過19款聯名商品之外,還有長達近一年的三麗鷗彩繪列車,行駛在淡水信義線上,讓信義區上班族上下班有三麗鷗明星療癒心靈。



活動期間:2023/11/1~2024/12

全文介紹:https://www.walkerland.com.tw/subject/view/374118







台北捷運X三麗鷗聯名周邊商品

率先曝光的「台北捷運X三麗鷗聯名」周邊商品將於11/1 下午14:30正式開賣,HELLO KITTY、布丁狗、美樂蒂、大耳狗喜拿等經典角色都化身為捷運站務員、保全,並以實用療癒小物為主打,有紀念帆布袋、絨毛娃娃、紀念伸縮拉環、造型悠遊卡、吸水杯墊等超過19款獨家限定商品,讓鐵粉腦波弱想買。



活動期間:11/1 下午14:30正式開賣

全文介紹:https://www.walkerland.com.tw/subject/view/373421







清心福全 三麗鷗聯名手搖杯

清心福全又變可愛了!堪稱地表最多冰塊的手搖飲清心福全,再次攜手最萌可愛教主Hello Kitty、高人氣的布丁狗、帕恰狗,一起推出六款聯名加價購商品,以及九款可愛聯名杯子、兩款限定飲品要讓清心福全、三麗鷗的粉絲們,可以輕鬆收集更多可愛的Hello Kitty、布丁狗、帕恰狗。



活動期間:2023/11/01起

全文介紹:https://www.walkerland.com.tw/subject/view/374401







Hello Kitty聚萌粉紅牛奶鍋

為了讓Kitty鐵粉可以多一個理由約吃火鍋,超人氣火鍋「聚 日式鍋物」攜手台灣三麗鷗,推出「聚X Hello Kitty聚萌粉紅牛奶鍋」,超萌湯塊配上最美味的肉品、蔬菜,就是要讓火鍋控與Kitty鐵粉揪團一起來吃鍋。同時,活動期間內點鍋再加碼送Hello Kitty幸福聚吉御守、還有機會抽中日本三麗鷗樂園門票、東京來回機票大獎。



活動期間:9/15-12/31

全文介紹:https://www.walkerland.com.tw/subject/view/370244







Hello Kitty開運撲滿

Kitty控的Kitty開運撲滿要先搶!歲末年終,7-ELEVEN預購推出一系列「Hello Kitty」開運小擺飾,包含造型開運撲滿、造型聚寶盆,通通使用日式服裝造型設計,讓Hello Kitty鐵粉搶先衝小七下單,新的一年就有超萌、超粉嫩Hello Kitty帶來好運氣。



活動期間:2023/11/01-11/26

全文介紹:https://www.walkerland.com.tw/subject/view/374176







三麗鷗大明星快閃店

三麗鷗鐵粉先尖叫!超萌「三麗鷗大明星快閃店」即日起插旗Global Mall環球購物中心新北中和,有超萌打卡設施、夢幻新品周邊小物,並且更攜手百貨週年慶活動,在環球購物中心全台分店推出限定打卡點,還有會員專屬Kitty週邊小物,讓全台的三麗鷗鐵粉通通買起來、萌起來。



活動期間:2023/10/5-11/28

全文介紹:https://www.walkerland.com.tw/subject/view/371296







7-ELEVEN 三麗鷗明星集點

小七新集點是「ANNA SUI聯名三麗鷗」!超夢幻ANNA SUI周邊小物系列,將在11/7起強勢回歸小七集點,本次聯手三麗鷗明星「美樂蒂、酷洛米、大耳狗」,以ANNA SUI經典的神秘紫色、華麗時尚作為風格,讓三麗鷗粉絲也能感受到暗黑且可愛的美樂蒂、酷洛米、大耳狗。



活動期間:2023/11/07-/24

全文介紹:https://www.walkerland.com.tw/subject/view/373997







家樂福 三麗鷗明星動漫角色加價購

不只超商集點,就連連鎖量販店「家樂福」也能看到超萌三麗鷗明星,家樂福預告在11/08起推出全新「三麗鷗明星動漫角色Hello Kitty抱枕毯」加價購,超萌Kitty扮裝成「兔兔甜點師、狗狗警察、小豬廚師、水手小熊」共4款不同造型,搭配毛毯可收納成抱枕使用。在活動期間內於全台家樂福量販/超市分店/線上購物,消費不限金額,即可以369元加價購一個。



活動期間:2023/11/08-12/05







HELLO KITTY 50週年特展

為了讓KITTY和粉絲們一起慶祝50週年,本次「HELLO KITTY 50週年特展:與未來做朋友吧」在12/30於華山正式登場。即日起推出「50週年限定公仔套票」預售票種,其中包含繽紛「HELLO KITTY」收藏公仔盲盒,其中公仔特別以漸層色、炫彩透明等塗裝,部分款式還搭配可愛填充物,套票可搭配一隻公仔、或是全套公仔購買,讓粉絲通通想收藏。



活動期間:2023/12/30-2024/4/7

全文介紹:https://www.walkerland.com.tw/subject/view/373240