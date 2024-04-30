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酸菜魚6折！這一鍋「叁加叁」酸菜魚整鍋6折開吃，台中人再加碼「免費升級鴛鴦鍋」酸菜魚約吃一波。

2024-04-30 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：這一鍋 人氣：267
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編輯 張人尹

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酸菜魚6折吃起來！這一鍋集團旗下酸菜魚品牌「叁加叁」，主打鴛鴦鍋酸菜魚，還有多種「川菜X台味」限定小點，更是讓人IG瘋狂打卡。這次「叁加叁」全新插旗台中麗寶，在開幕祭出「套餐6折」、還有台中人專屬「免費升級」限定優惠，台中酸菜魚大亂鬥正式參戰。

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叁加叁 鴛鴦泡椒酸菜魚 台中麗寶店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
叁加叁 鴛鴦泡椒酸菜魚 台中麗寶店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

「叁加叁酸菜魚」首次插旗台中，在5/2起正式插旗台中麗寶Outlet Mall，酸菜魚鐵粉可以在5/1試營運搶先朝聖，主推招牌「泡椒酸菜魚」、以及溫和順口「老火酸白菜魚」，如果選擇障礙可以直接點「酸菜魚鴛鴦鍋」一次兩種通通吃到。此外還有「雙人套餐、三人套餐」超高CP值，吃得到療癒小點心「咔咔蝦餅魚餅、川味熊貓涼粉」等點心。
叁加叁 鴛鴦泡椒酸菜魚 台中麗寶店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

配合全新門市開幕，叁加叁台中麗寶店在5/1試營運當天，追蹤IG就送「咔咔蝦餅魚餅」，5/2-5/3完成打卡可享「套餐6折」最低每人330元就吃飽。5/4-5/12期間，只要台中市出示證件，直接免費升級「鴛鴦雙口味」，台中人揪團約吃酸菜魚。
叁加叁 鴛鴦泡椒酸菜魚 台中麗寶店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
 

叁加叁 鴛鴦泡椒酸菜魚 台中麗寶店

開幕日期：2024/05/01起
地址：台中市后里區福容路201號（麗寶Outlet Mall  1期B區3樓）
 

叁加叁 鴛鴦泡椒酸菜魚 台中麗寶店開幕優惠

限時免費招待：
5月1日(三)追蹤叁加叁IG，即贈送「咔咔蝦餅魚餅(原價138元)」乙份。

試營運：
5月2日(四)至5月3日(五)追蹤叁加叁IG並於限時動態上傳「吃魚囉~」標記粉絲團，消費任一套餐即享6折優惠。

慶開幕：
5月4日(六)至5月12日(日) 凡出示身分證、學生證或工作名片上方縣市為台中市，免費升級「鴛鴦雙口味」。

注意事項：單點及10%服務費不列入折扣，需以原價計算。以上活動僅供內用，外帶不適用。
叁加叁 鴛鴦泡椒酸菜魚 台中麗寶店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

 

 

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