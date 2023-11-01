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ANNA SUI三麗鷗酷洛米集點！7-ELEVEN集點「ANNA SUI X 三麗鷗明星」29款週邊開賣，美樂蒂、酷洛米、大耳狗新周邊一次看。

2023-11-01 文字：編輯 張人尹 採訪報導 攝影：編輯 張人尹 人氣：417
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編輯 張人尹

編輯 張人尹

小七新集點是「ANNA SUI聯名三麗鷗」！超夢幻ANNA SUI周邊小物系列，將在11/7起強勢回歸小七集點，本次聯手三麗鷗明星「美樂蒂、酷洛米、大耳狗」，以ANNA SUI經典的神秘紫色、華麗時尚作為風格，讓三麗鷗粉絲也能感受到暗黑且可愛的美樂蒂、酷洛米、大耳狗。

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7-ELEVEN「ANNA SUI三麗鷗明星 夢幻時尚」快閃購/集點送 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
7-ELEVEN ANNA SUI三麗鷗 集點周邊 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

7-ELEVEN「ANNA SUI三麗鷗明星夢幻時尚」自11/7起正式開跑，會員消費就能直接預購周邊，必收款包含辦公桌實用系「萬用桌墊、筆電包」，以及「公仔磁吸充電盤、無線鍵盤、無線滑鼠、太陽能計算機」等3C小物，還有滿滿儀式感的「氣氛燈」、以及「陶瓷蠟燭」放房間裡更夢幻。
7-ELEVEN ANNA SUI三麗鷗 鍵盤滑鼠 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
7-ELEVEN ANNA SUI三麗鷗 集點 氣氛燈 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

同時，居家小物則有「30公分超大存錢筒、時尚保暖圍巾」，而粉絲必備「美樂蒂/酷洛米絨毛娃娃」更是換上蕾絲、黑紫色玫瑰花裝飾，呼應ANNA SUI風格。還有可愛精緻的「多功能皮革眼鏡盒」口金包設計更增添優雅巧思，另一款「公主風造型直傘」傘頂造型也還原復古公主風。
7-ELEVEN ANNA SUI三麗鷗 集點周邊 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
7-ELEVEN ANNA SUI三麗鷗 集點周邊 存錢筒 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載



特別的是，本次集點小物也推出多款實用包款，包含方形的「時尚皮革隨行包」、信封造型的「時尚皮革斜背包」，還有4款「萬用皮革收納包」隨機出貨，包含手機包造型、以及化妝包造型的限定包款，粉絲出門更吸睛。此外同步推出旋轉音樂鈴、淡香水等療癒小物，無論是美樂蒂、酷洛米、大耳狗粉絲都要準時衝。
7-ELEVEN ANNA SUI三麗鷗 集點周邊 隨行包 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
7-ELEVEN ANNA SUI三麗鷗 集點周邊 電腦包 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

 

7-ELEVEN「ANNA SUI三麗鷗明星 夢幻時尚」快閃購/集點送

活動日期：2023年11月7日(二)下午15:00起至12月24日24：00止。贈品兌換至12月26日24：00止。
活動辦法：OPEN POINT會員期間限定消費滿40元贈1點集點活動電子點數，集滿6點加價購1款
推薦周邊：
限量30公分模型公仔存錢筒
快閃購: 11月7日(二)下午15:00起，消費不限金額+999元換購
集點送: 11月13日(一)下午15:00起集滿6點+999元換購

限量立體公仔旋轉氣氛燈
快閃購: 11月7日(二)下午15:00起，消費不限金額+699元換購
集點送: 11月13日(一)下午15:00起集滿6點+699元換購

限量立體公仔造型陶瓷蠟燭
快閃購: 11月7日(二)下午15:00起，消費不限金額+399元換購
集點送: 11月13日(一)下午15:00起集滿6點+399元換購

限量30公分公仔聯名絨毛娃娃
快閃購: 11月7日(二)下午15:00起，消費不限金額+469元換購
集點送: 11月13日(一)下午15:00起集滿6點+469元換購

限量立體公仔磁吸充電盤
快閃購: 11月7日(二)下午15:00起，消費不限金額+699元換購
集點送: 11月13日(一)下午15:00起集滿6點+699元換購

限量USB無線光學滑鼠
快閃購: 11月7日(二)下午15:00起，消費不限金額+499元換購
集點送: 11月13日(一)下午15: 00起集滿6點+499元換購

限量USB無線鍵盤
快閃購: 11月7日(二)下午15:00起，消費不限金額+699元換購
集點送: 11月13日(一)下午15:00起集滿6點+699元換購

限量太陽能計算機
快閃購: 11月7日(二)下午15:00起，消費不限金額+299元換購
集點送: 11月13日(一)下午15:00起集滿6點+299元換購

限量自帶雙線快充行動電源
快閃購: 11月7日(二)下午15:00起，消費不限金額+799元換購
集點送: 11月13日(一)下午15:00起集滿6點+799元換購

限量13吋皮革電腦包
快閃購: 11月7日(二)下午15:00起，消費不限金額+399元換購
集點送: 11月13日(一)下午15:00起集滿6點+399元換購

限量萬用皮革收納包（共4款，款式隨機）
快閃購: 11月7日(二)下午15:00起，消費不限金額+199元換購
集點送: 11月13日(一)下午15:00起集滿6點+199元換購

限量時尚皮革隨行包
快閃購: 11月7日(二)下午15:00起，消費不限金額+499元換購
集點送: 11月13日(一)下午15:00起集滿6點+499元換購

限量時尚皮革斜背包
快閃購: 11月7日(二)下午15:00起，消費不限金額+499元換購
集點送: 11月13日(一)下午15:00起集滿6點+499元換購

限量聯名公主風造型直傘
快閃購: 11月7日(二)下午15:00起，消費不限金額+399元換購
集點送: 11月13日(一)下午15:00起集滿6點+399元換購

限量萬用桌墊
快閃購: 11月7日(二)下午15:00起，消費不限金額+299元換購
集點送: 11月13日(一)下午15:00起集滿6點+299元換購

限量ANNA SUI 時尚保暖圍巾
快閃購: 11月7日(二)下午15:00起，消費不限金額+999元換購
集點送: 11月13日(一)下午15:00起集滿6點+999元換購

限量多功能皮革眼鏡盒
快閃購: 11月7日(二)下午15:00起，消費不限金額+299元換購
集點送: 11月13日(一)下午15:00起集滿6點+299元換購

限量美樂蒂演奏多旋轉音樂鈴
快閃購: 11月7日(二)下午15:00起，消費不限金額+999元換購，約市價6.3折。
集點送: 11月13日(一)下午15:00起集滿6點+999元換購

限量Hello Kitty旋轉木馬上下動音樂鈴
快閃購: 11月7日(二)下午15:00起，消費不限金額+1,699元換購，約市價6.8折。
集點送: 11月13日(一)下午15:00起集滿6點+1,699元換購

限量ANNA SUI紫蝶戀淡香水30ml
快閃購: 11月7日(二)下午15:00起，消費不限金額+749元換購，約市價3.9折。
集點送: 11月13日(一)下午15:00起集滿6點+749元換購

限量ANNA SUI童話美人魚淡香水75ml
快閃購: 11月7日(二)下午15:00起，消費不限金額+999元換購，約市價3.4折。
集點送: 11月13日(一)下午15:00起集滿6點+999元換購

詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN 官方公告為準。

 

 

看更多7-ELEVEN ANNA SUI三麗鷗 集點周邊：

7-ELEVEN ANNA SUI三麗鷗 集點周邊 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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