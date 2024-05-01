太子油飯聯名but.奶油甜點！台北老字號油飯「太子油飯」這次特別與超夯、超潮甜點but. （But. we love butter）攜手聯名，推出限量版「龍寶禮盒」系列，主打一半油飯、一半奶油圓餅禮盒，不只更朝、更可愛，彌月送禮也不用糾結要送餅還是送油飯，兩個願望一次滿足。



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近40年歷史的經典品牌「太子油飯」是許多人彌月送禮的選擇，也是許多在地人推薦必吃的老字號油飯。近期太子油飯進行品牌重塑，推出全新「愉悅系列」禮盒，同步換上新視覺、招牌、包裝設計，這次再攜手超人氣「but. 奶油甜點」，把太子油飯變成要發IG打卡的可愛禮盒。







全新「龍寶禮盒」系列，包含一半油飯、一半but. 奶油圓餅組合，其中油飯有「金字配料油飯、油飯+雞腿、素食油飯」3種選擇，另一半邊則是「but. 艾許奶油餅乾、生乳酪蜂蜜海鹽圓餅」以及太子油飯招牌紅蛋，包裝設計成but.禮盒系列經典的正方形包裝，外盒則以粉嫩色系、毛茸茸的視覺主題，讓人少女心噴發。





太子油飯 Ｘ but.奶油甜點 龍寶禮盒

特別的是，這次太子油飯聯名but.奶油甜點「龍寶禮盒」系列，全台限量供應3000份，需要透過電話、或太子油飯官方LINE在14天以前預訂。本次小份量的「半半」禮盒，讓小鳥胃也能一次吃得完，並且更可愛、更療癒，讓人油飯+奶油圓餅一次吃起來、拍起來。

訂購方式：太子油飯門市、電話、太子油飯官方LINE專人預訂（需提前14天）

售價：

龍寶A款（無雞腿）：$599元

龍寶B款（含雞腿）：$619元

龍寶菩提款（素）：$569元

官網連結：https://walkr.tw/Uw8GhMGS



詳細活動規範及供應情形，依 太子油飯 官方公告為準。